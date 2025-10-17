Slušaj vest

Studenti blokaderi iz Novog Pazara najavili su takozvanu "štafetnu šetnju" do Novog Sada. Na prvi pogled, još jedan u nizu protestnih performansa kao podrška skupu 1. novembra, ali ovog puta sa ozbiljnom i veoma zabrinjavajućom porukom. Naime, u svojoj najavi oni ističu da ovom akcijom podržavaju ideju "reintegracije Bošnjaka u Republici Srbiji"!?

Ova više nego problematična formulacija otvara ozbiljna pitanja: O kakvoj reintegraciji govore? Da li to impliciraju da su Bošnjaci trenutno "van" Srbije, ili da je njihova lojalnost i pripadnost državi dovedena u pitanje?

Srbija godinama pažljivo gradi međunacionalni skladu, posebno u delikatnim regionima. Srbija danas, više nego ikada, pokazuje jasno opredeljenje ka ravnopravnosti svih svojih građana. Bošnjaci su aktivni u političkom životu, učestvuju u radu državnih institucija, a država kontinuirano ulaže u infrastrukturu i razvoj opština s bošnjačkom većinom.

Foto: Facebook

Za razliku od Srbije, upravo u Bosni i Hercegovini, Srbi - posebno u Republici Srpskoj - suočavaju se sa sistematskim pritiscima, pokušajima delegitimizacije entiteta, pa čak i negiranjem prava na identitet. Međutim, iz redova istih tih "blokadera" nikada se nije čuo glas protiv ovakvih nepravdi prema Srbima. Ta selektivna "briga za ljudska prava" uvek se usmerava ka unutrašnjim pitanjima Srbije, dok se pravi problemi u regionu prećutkuju.

Pitanje se, dakle, postavlja samo: šta je prava svrha ove šetnje? Da li je cilj zaista briga za prava Bošnjaka (koji su i po Ustavu i u praksi ravnopravni građani), ili se iza ovakvih parola krije pokušaj da se izazove nestabilnost, sumnja, pa i razdor među narodima koji žive u Srbiji?

Osim ove stavke, blokaderi u sklopu iste akcije najavljuju "humanitarnu akciju za Palestinu", pa nije najjasnije šta stvarno žele da poruče, a još manje za šta se oni u stvari zalažu.