Objavljivanjem rezultata glasanja za odbornike lokalnih skupština u Leposaviću i Gračanici, Centralna izborna komisija u Prištini završila je obradu glasova birača sa nedavno održanih lokalnih izbora u svih deset opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Na osnovu objavljenih podataka, većinu odborničkih mesta u lokalnim skupštinama osvojili su kandidati Srpske liste, ali će odbornike imati i druge srpske i stranke Albanaca.

U Leposaviću je najviše birača glasalo za Srpsku listu, 75,21 odsto. Na drugom mestu je Srpska demokratija sa 7,83, "Za slobodu, pravdu i opstanak" je na 5,97, Građanska inicijativa "Koreni" – Ivan Vučković 4,12, a "Novo lice – narodna pravda" 2,21 odsto.

"Demokratska partija Kosova" osvojila je 2,15, a lista odlazećeg predsednika opštine Ljuljzima Hetemija iz pokreta Samoopredeljenje je pretposlednja sa 1,45 odsto ili 98 glasova. Poslednja je "Nova demokratska stranka" sa 1,07 odsto.

U Gračanici je Srpska lista dobila 63,98 odsto glasova za budući sastav skupštine, Albanski savez 22,95, "Za slobodu, pravdu i opstanak" 10,08, Srpski Narodni Pokret 2,01, a "Kosovski savez" 0,98 odsto.

U skupštini severnog dela Kosovske Mitrovice najviše odborničkih mesta imaće Srpska lista sa dobijenih 62,57 odsto glasova. Druga je građanska inicijativa "Sever za sve" sa 11,04, pokret Samoopredeljenje ima 7,77, Srpska demokratija 6,59, "Demokratska partija Kosova" 4,25, Inicijativa za severnu Mitrovicu 2,83, stranka "Za slobodu, pravdu i opstanak" 1,44, Inicijativa građana Mitrovice 0,89, Srpski Narodni Pokret 0,84, "Demokratski savez Kosova" 0,64, Nova demokratska stranka 0,48, Novo lice – narodna pravda 0,33 i Alternativa 0,32 odsto.

U Novom Brdu Srpska lista ima 62,08 odsto glasova za odbornike, dok je "Demokratski savez Kosova" drugi sa 19,14 odsto. Pokret Samoopredeljenje ima 8,78, Pokret za ujedinjenje Albanaca 4,39, Alijansa za budućnost 3,74, a "Demokratska partija Kosova" 1,87 odsto.

I u Zubinom Potoku su prebrojani svi glasovi za odbornike. Srpska lista dobila je 75,56 odsto glasova, pokret Samoopredeljenje 5,42, Srpski Narodni Pokret 5,08, "Demokratska partija Kosova" 4,77, stranka "Za slobodu pravdu i opstanak" 3,24, "Kosovski savez" 2,23, Srpska demokratija 1,40, Inicijativa "Novo lice – narodna pravda" 1,27, a "Demokratski savez Kosova" 1,01 odsto.

U Štrpcu su kandidati Srpske liste osvojili 62,33 glasova, Demokratske partije 8,05, "Za Slobodu pravdu i opstanak", 7,57, Demokratskog saveza 6,75, Inicijative za "Pravdu i jednakost" 5,71 odsto. Kandidat Bekim Avdiu je dobio 5,16, pokret Samoopredeljenje 3,95, a kandidat Ljubiša Rakinac dobio je 0,47 procenata glasova.

U Zvečanu, Srpska lista dobila je 86,82 glasova u lokalnom parlamentu. Srpska demokratija osvojila je 6,90 odsto glasova, "Demokratska partija Kosova" 3,32, pokret Samoopredeljenje 2,41, a inicijativa "Ujedinjenje" 0,55 odsto.

U Ranilugu, Srpska lista će imati 81,35 odsto odbornika u skupštini. Stranka "Za slobodu, pravdu i opstanak" osvojila je 11,99 odsto glasova, Srpski narodni pokret 5,77, a "Kosovski savez" 0,90 odsto.

U Partešu su na izborima nastupile dve liste kandidata – Srpska lista je dobila 96,08 odsto glasova, a "Kosovski savez" 3,92 procenata.

U Klokotu će u lokalnoj skupštini Srpska lista imati 32,47 odsto odborničkih mesta, Srpska Narodna Sloga 23,38, "Demokratski savez Kosova" 13,08, "Demokratska partija Kosova" 11,13, pokret Samoopredeljenje 9,37, "Alijansa za budućnost Kosova" 4,08, Inicijativa za Mogilu 2,97, Albanska inicijativa za Mogilu 2,13 I "Kosovski savez" 1,39 odsto glasova.

Centralna izborna komisija je nakon lokalnih izbora 12. oktobra prvo objavila rezultate glasanja za predsednike opština, a onda je u biračkim centrima počelo brojanje glasova za odbornike.

Prema preliminarnim rezultatima, u devet od 10 opština sa srpskom većinom predsednički kandidati Srpske liste dobili su najviše glasova i izbore okončali već u prvom krugu. U Klokotu će biti ponovljeni izbori 9. novembra, a kandidati su Božidar Dejanović i Srećko Spasić.

U 16 od od 28 opština sa albanskom većinom, izbori za predsednike biće ponovljeni.

U prvom krugu glasanja Priština i ostali veći gradovi na Kosovu i Metohiji nisu dobili predsednike opština.