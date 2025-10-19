Slušaj vest

Srbija, koja se našla u teškoj situaciji zbog uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) zbog većinskog ruskog vlasništva u ovom naftnom gigantu, mogla bi da se snabdeva naftnim derivatima prvenstveno preko mađarskog MOL-a, a zatim i iz Grčke i Austrije, ali ta količina svakako ne bi bila dovoljna da pokrije sve potrebe tržišta, te je najbolje da se nađe rešenje za NIS, pokazuje analiza Kurira.

Najbolja opcija

Privrednik i počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za Kurir da je zasad stanje nepromenjeno po pitanju neizvesnosti sudbine NIS-a, ali da suštinski ona u najvećoj meri zavisi od odnosa Amerike i Rusije.

Atanacković: Najviše računamo na mađarski MOL, ali derivate mogu uvoziti i oni s licencom, poput Grčke i Austrije Foto: Kurir Televizija

- Da će do sankcija doći pre ili kasnije, poznato je od Nove godine, ali nakon prvog odlaganja, došlo je do promene administracije u Americi i novi predsednik SAD uzeo je nešto drugačiji kurs pa smo na kraju imali ukupno osam odlaganja sankcija. Americi NIS ne znači mnogo u smislu opštih sankcija prema Rusima, ali za Srbiju je to vrlo značajna tema i pretpostavljam da su zato i toliko puta odlagali. Možemo da se nadamo da će doći do promene u vlasničkoj strukturi NIS, da Rusi ne budu više većinski vlasnici, a da deo prodaju Srbiji ili nekoj trećoj strani i da se nadamo da bi onda SAD odustale od sankcija. Međutim, ukoliko se promeni odnos Amerike i Rusije nabolje, možemo očekivati da će doći do ponovnog odlaganja sankcija i da se stvari praktično vrate na staro. Ukoliko se to ne desi, imamo još sirove nafte koja se prerađuje u NIS, možemo da vadimo iz Banata malo sirove nafte za preradu, ali te rezerve nisu dovoljne bez Jadranskog naftovoda za snabdevanje, tako da već sada moramo da počnemo s pravljenjem zaliha - kaže Atanacković i dodaje da najviše da računamo na mađarski MOL, ali i na mađarsku rafineriju koja se nalazi na Dunavu:

Naći model

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije objašnjava za Kurir da je Vlada u kontinuiranim pregovorima s ruskim partnerima za održivost sistema NIS i naglašava da je, uprkos svemu, situacija sa snabdevanjem stabilna, kao i da neće doći do skoka cena goriva.

Stanić: Nije rešenje da se ide samo na uvoz, već da se nađe model po kome će nastaviti da funkcioniše rafinerija u Pančevu Foto: Marko Karovic

- Dok se ne nađe adekvatno rešenje, raspolažemo rezervama koje su dovoljne za nekoliko meseci, a treba imati u vidu da je povećan uvoz derivata iz Mađarske zahvaljujući dobrim odnosima naše dve države na najvišem nivou. Tako da se te rezerve ne crpe tom brzinom kao što bi bilo bez uvoza iz Mađarske. Sirova nafta se može dopremati samo baržama, tako da je moguć uvoz derivata jer generalno benzina ima na nivou cele Evrope, pa čak i u Ukrajini. Međutim, nije rešenje da se ide samo na uvoz, već da se nađe model po kome će nastaviti da funkcioniše rafinerija u Pančevu, odnosno NIS - kaže Stanić i dodaje:

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Kada imate sopstvenu proizvodnju nafte, onda možete i da kontrolišete cenu, ali naglašavam da se čak i potencijalni skok cene iz uvoza ne mora odraziti na maloprodajnu cenu, jer država ima mogućnost intervencije. Situacija sa snabdevanjem je stabilna, povećanja cena neće biti i čekamo da se nađe najbolje rešenje kako bi moglo da se nastavi održivo poslovanje i proizvodnja derivata u okviru NIS - govori Stanić.

Siniša Mali: Srbija će naći rešenje

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče u Vašingtonu da će Srbija učiniti sve kako bi se našlo rešenje za finansijske transakcije na pumpama Naftne industrije Srbije, povodom upozorenja koja su stigla iz SAD Narodnoj banci Srbije zbog mogućnosti da se na pumpama NIS-a plaća dina karticom.

Mali: Građani treba da znaju da činimo sve, da razgovaramo i sa jednom i sa drugom stranom kako bismo našli rešenje. Foto: Printscreen/Instagram

- Imate dve velike supersile, sankcije prema Naftnoj industriji Srbije, rusko vlasništvo unutra, mi ni krivi ni dužni trpimo pritisak sa te strane, ali naći ćemo rešenje. Građani treba da znaju da činimo sve, da razgovaramo i sa jednom i sa drugom stranom kako bismo našli rešenje. Razgovaraćemo i sa Amerikancima da ovu meru, kada su u pitanju finansijske transakcije, prolongiraju što duže kako bi promet naftnim derivatima na pumpama NIS-a i dalje bio moguć i uobičajen - rekao je Mali, koji je u Vašingtonu učestvovao na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke.