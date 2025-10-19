Slušaj vest

Dok se predstavljaju kao nevine "žrtve sistema", blokaderi su uz svesrdnu podršku blokaderskih medija pokušali da celu naciju gurnu u pakao građanskog rata i to najmonstruoznijom izmišljotinom do sada!

U centru nove kampanje laži našla se jeziva tvrdnja: da je navodno policija pretukla studentkinju Poljoprivrednog fakulteta, vezala je za radijator, tukla pištoljem i čak joj stavljala kesu na glavu! Ova šokantna priča munjevito se proširila društvenim mrežama i određenim opozicionim medijima ali je, kako je ubrzo otkriveno, bila potpuna LAŽ!

Činjenica: Devojka o kojoj se pisalo nije ni bila u prostorijama MUP-a!

Još gore: Sama studentkinja je demantovala brutalne laži i priznala da je zgrožena time što su je iskoristili!

Demanti navodno pretučene studentkinje Foto: Printscreen/Instagram

I dok se istina polako probijala kroz lavinu laži, jedno pitanje je ostalo da visi u vazduhu: ko je čitavu situaciju iskoristio da izazove paniku masovnih razmera u Srbiji?

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da policija želi potpuno do kraja da razjasni celu ovu situaciju, i da će sa studentkinjom koja je od strane blokadera označena kao žrtva brutalne policijske brutalnosti biti razgovarano nakon njenog povratka u Srbiju - budući da se, kako je rekao, sada nalazi van granica naše zemlje! Upitao je zašto studenti nisu ranije objavili navodni slučaj nasilja ako se to dogodilo 24. septembra i ocenio da je namera bila da se "stvori utisak da je to još jedan primer i slučaj policijske brutalnosti".

"Ko je iskoristio, ko je zloupotrebio, u čiju korist i zašto, to je sada predmet istrage. Ja insistiram da se ovo pitanje do kraja izvede, ako je policija kriva ona će da odgovara, ako to nije tačno, treba da odgovaraju oni koji su izneli neistine", izjavio je Dačić za TV Prva.

Kurir podseća da ovo nije prvi put da se šire lažne informacije blokadera, po istoj matrici: započinje se na društvenim mrežama, vest o torturi nad studentima prenose njihovi zvanični nalozi, zatim je kao udarnu plasiraju blokaderski mediji a na kraju je na državni nivo dižu blokaderi u Skupštini.

OVO SU NAJSTRAŠNIJE LAŽI BLOKADERA:

O lažima kojima su blokaderi i njihovi mediji pokušavali da stvore atmosferu kojom bi opravdali sopstveno nasilje govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink

"Lagali su da je dečak preminuo na nekoj privatnoj klinici pošto smo mu otkazali bubrezi od batinjanja! Niti je taj dečak postojao niti se ikada slično dogodilo. Pre toga su izmislili zvučni top. Lagali su sve o zvučnom topu. Nikada ga nismo upotrebili. Ali baš ih briga nastaviće da lažu. Šta ih briga što devojka (studentkinja) ima modrice, da li ona trenira ili se bavi kik boksom. U policiji nije bila. Njih ne interesuje to ni što je ona demantovala, reći će da ju je neko drogirao ili naterao. Njih to uopšte ne zanima, njima je potpuno svejedno šta je istina. I ako se dokaže da su nešto lagali tim gore po istinu", rekao je Vučić.