Dugo je tinjao tihi rat među blokaderima koji je prošle nedelje kulminirao jasnom porukom blokadera sa fakuleteta onima iz bivše vlasti - Mi smo vaš kraj!

Deblji kraj već je izvukao lider Novog DSS Miloš Jovanović kojem su studenti blokaderi spočitali i smanjeni cenzus i to što će na buduće parlamentarne izbore, kako tvrdim izaći sam.

Pale maske

Sve rukavice su konačno skinute tokom prošlog videnda kada su blokaderi sa Elektrotehinčkog fakulteta u Beogradu poručili lideru Novog DSS Milošu Jovanoviću, koji je među prvima odbio da podrži tzv. studentsku listu i nazavo ih "pokušajem stranog inženjeringa" da pokuša da izađe na izbore bez njih pa da "vidi koliko je visok i sniženi cenzus".

- Sudentski pokret čisti sve pred sobom, a ovo su samo poslednji trzaji mnogih stranaka - poručili su na svom zvaničnom profilu blokaderi sa FON na mreži Iks, citirajući i Njegoša - "Ko se topi, hvata se za pjenu, nad glavom se nadodaju ruke".

Prva naznaka otvorenog sukoba desila se kada je lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas pre nekoliko meseci otvoreno insistirao na prelaznoj Vladi, pa je onda predlagao tehničku vladu od 100 dana, sve su studenti blokaderi odbili, a svojevremeno su čak odbili i da sednu za isti okrugli koji je organizovao NPS Miroslava Aleksića kako bi se razgovaralo o izbornim uslovima, sa gnušanjem odbili.

Đilas je u ofanzivu krenuo početkom septembra kada je upitao ko predstavlja "studentsku listu", naglašavajući da javnost zna ko su predstavnici stranaka.

Nekorektni zahtevi

Pravnik Milan Antonijević kaže za Kurir da studentski bunt koji se desio nakon tragičnog pada nadstrešnice u Novom Sadu su na samom početku pokušali da iskoriste opozicione partije zarad dobijanja šire narodne podrške u korist svojih poltičkih agendi.

- Međutim, protestanti su se od starta ograđivali od svih političkih stranaka, a njihova relacija se pogoršala nakon što je objavljeno da se pravi nekakva studentska lista za izbore, za koje ni ne znamo kada su, a da na njoj neće imati mesta za predstavnike opozicije. Od njih je zatraženo da ni ne izlaze na izbore, što jeste neka vrsta političkog samoukljanjanja i pomalo je nekorektan zahtev u demokratskom društvu. Opozicija je dugo pokušavala da ih pozove na dijalog i da bar sednu za isti što, ali studenti u blokadi su to uporno odbijali - kaže Antonijević.

Eskalacija

On primećuje da su sukobi među blokaderima eskalirali, i, kako kaže, prešli u otvoreno suprotstavljanje.

- Jer se svako od aktera plaši da će im oni drugi odvući glasove na izborima, za koje napominjem da još ne znamo ni kada će biti raspisani. Dugo se govorkalo da će studentska lista zapravo najveću "štetu" naneti upravo opoziciji, a ne aktuelnoj vlasti, ali opozicija ovim pokazuje da takođe ne želi tako lako da se preda i svoju borbu prepusti studentima - navodi Antonijević.

Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da je borba među blokaderima vidljiva već mesecima, ali da je sada kuliminirala.

- Bilo je pokušaja i od strane opozcije da preuzme proteste, a zatim i od tzv. studentske liste da se nametne opoziciji, a sada je to zamršena situacija čak i za ljude koji su u tim krugovima, jer se iz dana u dan se menja ko ide sa kim i protiv koga. Za sada je kristalno jasno da ništa od njihovog jedinstvenog bloka, a razumem stav opozicionih partija. Zašto bi neko gasio svoju političku opciju za koju se borio recimo 10 godina? Pa to što je tzv studentska litsa tražila nema nigde u svetu isto kao što nema anonimnih političkih izbornih lista. Ne mislim da blokaderi ne žele da izađu sa konkretnim imenima zato što se nečega plaše, jer opozicionari u Srbiji uopšte ne žive loše, već jednostavno između sebe ne mogu da postignu dogovor, a ni u odnosu na opozciju pa me ne bi čudilo i da bude nekoliko studentskih lista. Ovo je borba za prevlast i verujem da se ovaj rat blokadera tek zahuktava, a plus tu nema arbitra, niko od njih nema dovoljno jakog političkog lidera - zaključio je Radun.