Podsetimo, reč je o laži koja je nastala tokom protesta 15. marta u Beogradu.

Zvučni top od 15. marta

Naime, tokom protesta u Beogradu opozicioni mediji i aktivističke mreže plasirali su tvrdnju da je vlast protiv građana upotrebila "zvučni top" koji se koristi za rasterivanje masa. Cilj ove laži bio je jednostavan: stvoriti sliku da režim poseže za brutalnim, pa i opasnim sredstvima protiv sopstvenog naroda. Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je nakon analiza saopštila da nije bilo nikakve upotrebe zvučnog topa.

Upravo je laž o zvučnom topu bila prva u nizu onih koje su usledile, a prema proceni predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić - biće ih još, jer, kako je rekla prošle nedelje, "treba da se pumpa do 1. novembra" odnosno godišnjicu jedne od najvećih tragedija u Novom Sadu i Srbiji - padu nadstrešnice, u kojoj je stradalo 16 ljudi.

- Ja apsolutno očekujem još ovakvih laži do 1. novembra čija je jedina svrha da se pumpa, kazala je Brnabićeva prošle nedelje ispred skupštinske sale odgovarajući na pitanja novinara. Naglasila je i da jedna laž sustiže drugu a što je najgore nema odgovornosti ni za jednu.

Ona je tom prilikom podsetila javnost samo na neke od blokaderskih laži.

"Zvučni top, CN gas, Vučić izvodi tenkove na ulice..."

- Podsetiću samo na neke laži kad je bilo potrebno da se pumpa u Srbiji pred neki određen datum ili nečiji određen dolazak, rekla je pre nekoliko dana i nabrojala:

- zvučni top, i nikad nismo čuli izvini niti da li je iko ikad odgovorao za to, za uznemiravanje javnosti

- CN gas na PMF u Novom Sadu, a na kraju ne znamo ni ko je radio tu analizu, niti ko je za to bio odgovoran, za uznemiravanje javnosti

- najmonstruoznija laž da je umro mladić iz Valjeva, nismo čuli izvini ali ni to da je iko odgovarao

- imamo sad i pretučenu studentkinju Poljoprivrednog i niko nije odgovoran i opet nikom ništa

- pa pregaženi čovek iz Žarkova, a kad smo videli snimak sa kamera niko nije bio pregažen i opet nikom ništa. Naprotiv čoveku u autu je bio polomljen retrovizor i sam je bio meta napada

- i to da Vučić izvodi vojsku na ulice i da parada nije parada nego da će tenkovi tu da ostanu?! I svi su to zaboravili i nikom ništa, nismo čuli ni izvinjenje, niti iz pravosuđa da je neko odgovarao za te monstruozne laži, namerno plasirane da se uznemirava javnost

- pa jadna i izmučena baka koja studentima daje od svojih usta, svoje poslednje dve jabuke a baka iz Rumunije...

- A moje pitanje, gde je kraj, gde je gospodo kraj? I pitanje institucijama nebrojeno puta da li će neko biti pozvan na odgovornost? Ovo je uznemiravanje javnosti, to je krivično delo. Tražimo odgovornost zarad građana, rekla je Brnabić tom prilikom.

Kako je demontirana laž o zvučnom topu

Osim što su je demantovale čak četiri strane institucije, snimak koji je nastao 15. marta svedoči da je posredi montirana laž. Demanti su odmah objavili i MUP Srbije i Ministarstvo odbrane, kao i BIA ali je mreža laži nastavila da se plete.

Među onima koji su laž demantovali jeste i Urgentni centar KC Srbije pošto je mrežama te večeri krenula da kola laž kako je u toj zdravstvenoj ustanovi "zbrinuto na desetine građana sa tegobama koje bi mogle da izazove upotreba nekakvog zvučnog topa", što se ispostavilo kao laž. Potom je reagovalo i Tužilaštvo, te je naložena identifikacija osumnjičenih zbog dezinformacija o zvučnom topu.

Samo dva dana posle laži o zvučnom topu, Džejms Parker, vanredni profesor na Univerzitetu u Melburnu i direktor istraživačkog programa „Pravo, zvuk i međunarodno”, izjavio je da se zvučni topovi - "Long Range Acoustic Devices (LRAD)" ponekad nazivaju zvučnim oružjem zbog svog takozvanog alarmnog tona.

On, međutim, smatra da u ovom slučaju nije izgledalo kao da je ovo sredstvo bilo upotrebljeno na protestu u Beogradu. Dr Parker je objasnio da ljudi u tipičnim video-snimcima gde se koristi LRAD obično pokrivaju uši i polako počinju da beže, jer, iako je zvuk bolan, prepoznaju ga kao sirenu.

- Ali to se ovde ne čini da se dešava. Mislim da snimak više liči na ljude koji panično reaguju i ne razumeju da li je u pitanju zvuk ili nešto što im se približava - rekao je Parker, prenosi ABC Australija.

Dva dana posle njega, oglasio se i stručnjak NASA koji je analizirao šta se dešava na snimku iz Beograda.

Naime, Kris Metmen, data analitičar i nekadašnji šef tehničkog odeljenja pri NASA, tada je izjavio da smatra da video snimci sa protesta blokadera u Beogradu, ne ukazuju da je korišćen "zvučni top".

"To mi ne deluje kao sonično oružje i postoji nekoliko razloga za to. Ako pogledate videe koji su postavljeni na X, postoji efekat koji se čini da prolazi kroz masu i uzrokuje da se masa pomera i reaguje", rekao je za Newsmax Balkans Metmen, koji je i profesor na Univerzitetu UCLA, ali i član tima koji je dobio Pulicerovu nagradu za otkrivanje "Panamskih papira".

Prema njegovim rečima, snimci pokazuju neku vrstu zbunjenosti i alarma.

"Ne pokrivaju uši od bola kao da postoji neko akustično oružje. Obično ovakve stvari izazivaju reakciju pokrivanja ušiju, a ne vidite da to rade. Postoji neka vrsta buke ili sirene visokog decibela, i ne čujete to nužno na videu", objašnjava sagovornik.

Metmen dodaje da je zvuk koji se čuje oštar i iznenadan.

"Ne odgovara tonu bilo koje vrste soničnog oružja. Ova sonična oružja se takođe nazivaju dugometražnim akustičnim uređajima ili LRAD. Umesto toga, izgleda više kao neka vrsta fizičkog fenomena ili udarnog talasa i slično. Dakle, na osnovu video dokaza, to mi ne deluje tako, barem ne meni", zaključio je Metmen.

Vučić: Saznali smo ko je dostavljao poluinformacije o zvučnom topu

- Saznali smo ko je dostavljao informacije o zvučnom topu. Jedno lice je S. N. inicijala iz policije, više informacija je dostavljalo, služili su se poluinformacijama. Nisu uspeli da izvedu sve to 15. marta - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući početkom oktobra u emisiji "Hit tvit".

