Mediji Junajted grupe pronalazili su najbizarnije povode da napadnu državu i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Međutim, u poslednjem pokušaju zabasali su u totalni besmisao, jer su ga maltene okrivili što nabavlja spasonosni lek za građane naše zemlje!

Televizija N1 emitovala je jedan od najsramnijih priloga u kojem je od Vučićeve najave da bi pacijentima u Srbiji mogla biti dostupna vakcina za lečenje raka, koju razvijaju ruski naučnici, napravila priču u kojoj kritikuje davanje lažne nade teškim bolesnicima. Na portalu je taj prilog objavljen pod naslovom "'Nije lepo što se manipuliše patnjom pacijenata': Posle jeftinih stanova, nižih cena, Vučić najavljuje i - vakcinu protiv raka".

"Aleksandar Gincburg, ruski mikrobiolog i direktor čuvenog ruskog istraživačkog centra "Gamaleja" sastao se sa svojim imenjakom - stručnjakom za istraživanje javnog mnjenja. Dok su u Beogradu razgovarali o inovativnoj vakcini protiv raka koju ruski naučnici upravo razvijaju, Aleksandru iz Srbije pada fenomenalna ideja na pamet - da skoči pre nego što kaže "hop"", navodi se u prilogu N1.

Vučić i Gincburg na sastanku u Beogradu Foto: Instagram/buducnostbijeav

Teza koju gura N1 je po mnogo osnova - bolesna. Redakcija N1 našla se na potpuno apsurdnom zadatku i traljavo je pokušala da u blato dnevne politike gurne nešto što je po definiciji borba za opšte dobro. Ili za urednike N1 lečenje raka spada u teme za međustranačka prepucavanja? Izgleda da je tako, jer u suprotnom ne bi gledaocima i čitaocima ponudili ovako drsko i nisko tumačenje angažovanja države da bude u malom krugu zemalja koje će imati pristup najboljem lečenju i najnovijim lekovima. Treba biti istinski pokvarenjak i u tome videti zlu nameru.

Podsetimo, Vučić je u petak najavio da bi do kraja sledeće godine mogla da bude dostupna našim građanima vakcina za onkološke bolesti koju razvijaju Rusi. Predsednik Srbije je rekao da je razgovarao sa direktorom Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandrom Gincburgom i generalnim direktorom Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju Andrejem Kaprinom, koji su ga upoznali sa razvojem revolucionarne vakcine protiv onkoloških bolesti i istakao da Rusi razvijaju vakcinu koja se razlikuje od svih ostalih vakcina protiv raka.

"Oni su mi objasnili određene stvari. Pošto smo mi sad radili testove i preglede na istoku Srbije, vidimo da imamo veliki broj ljudi koji obole od raka. Zaista procentualno veliki broj ljudi sa malignim oboljenjima. I kako to Rusi razvijaju sada? Svejedno, oni već imaju 15 plus 15 ljudi koji se nalaze u terminalnoj fazi, kojima pokušavaju da pomognu. Razlika je s ovom vakcinom u tome što ona pomaže bolesnim ljudima. Ona nije preventivna, već je nešto što treba da deluje na one kod kojih je bolest ustanovljena. Oni su ubeđeni da bi to moglo da bude do 80-85 odsto uspešno", rekao je Vučić za Pink.