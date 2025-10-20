Slušaj vest

Protesti u Srbiji su pokušaj destabilizacije. Vidimo slične obrasce pritiska i na lidere kao što su Orban ili Meloni. I Vučić je postao meta kampanja koje imaju za cilj da ga oslabe. Kada je pokušao da vodi tu politiku mostova, pritisci su porasli, kaže Stefano Pavesi, odbornik u Gradu Milanu, i saradnik poslanice Evropskog parlamenta Silvije Sardone.

Pavesi, koji sebe opisuje kao patriotu iz Lige, stranke desnog centra koja je deo italijanske vladajuće većine, podseća da je Liga 1999. godine bila jedina koja je glasala protiv bombardovanja SRJ. Pavesi je i humanitarac, kao student je pokrenuo akcije pomoći progonjenim hrišćanima i tada se zainteresovao za pitanje Kosova i Metohije.

Stefano Pavesi Foto: screenshot instagram

U intervjuu za "Srpski ugao" posebno se osvrće na proteste u Srbiji i njihovu pozadinu, na pitanje Kosova i Metohije, kao i na studentske blokade širom Evrope.

"Univerzitet postaje odskočna daska za politiku manjine, mesto za galamu i proteste, ne za studije. Blokira se nastava, hodnici, pa i zgrade institucija" kaže Pavesi, komentarišući nedavnu blokadu Univerziteta u Milanu.

Tamo su, kaže, teme bile promenljive - ekologija, Palestina, antikorupcija, ali obrazac je isti, zaustaviti vladinu agendu.

Blokada Univerziteta u Milanu Foto: Emanuele de Carli / Zuma Press / Profimedia

"Smatram da postoji evropski politički impuls da takvi nemiri buknu i gurnu zemlje u defanzivu kad blokirate ulice i univerzitete, primorate državu da se bavi krizom, a za to vreme „odozgo” prolazi politike koju pojedini faktori žele „zelene”, anti-državne, pro-migracione, bez ozbiljne javne debate", ističe.

Stefano Pavesi naglašava da je u pitanju šira matrica koja pogoduje onima koji žele da zaustave jačanje desnog centra širom Evrope. Na pitanje šta misli o protestima koji su se dešavali u Srbiji odgovara:

"To je pokušaj destabilizacije. Vidimo slične obrasce pritiska i na lidere kao što su Orban ili Meloni. Naravno, uvek ima iskrenog, spontanog nezadovoljstva, posebno kod mladih, ali upravo oni često pribegavaju nasilju usled nagomilanih tenzija. Ali kada se politički protest preko noći prelije u pokret mase, gotovo sigurno postoji finansijska i logistička podrška od spolja koja ga gura, a cilj je oslabliti vladu i zaustaviti kurs koji spoljnom faktoru ne odgovara".

Pavesi ističe da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušavao da normalizuje Balkan.

"Nakon početka rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom istoku Vučić je razumeo da je sledeća varnica moguća upravo na Balkanu i da bi to moglo prerasti u širi rat. Zato je tražio kanale i ka Evropi i ka Rusiji, da bude most, da se traži mir, što Evropa nije uradila. Organizovao je izbore, pobedio i politički upravljao tenzijama. Upravo zato verujem da je postao meta kampanja koje imaju za cilj da ga oslabe. Kada je pokušao da vodi tu politiku mostova, pritisci su porasli", istakao je.

Pavesi: Kada je Vučić pokušao da vodi politiku mostova, pritisci su porasli Foto: Marko Karović

Dodaje da se njegov stav o Kosovu i Metohiji nije promenio.

"Moj stav je dosledan onome koji je Liga iznela 1999. godine. Italija ne treba da prizna Kosovo kao državu. To je pitanje međunarodnog prava i stabilnosti regiona. Kao partija, bićemo lobi koji će na tome insistirati. Podsećam opet: Liga je tada bila jedina koja je glasala protiv bombardovanja, to je naš kontinuitet!, rekao je Pavesi.