Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je danas da poslanici opozicije već danima u parlamentu govore jedno isto bez obzira na to šta je na dnevnom redu i da je raspravu u plenumu obeležila njihova laž o navodno pretučenoj studentkinji, dok poslanici vladajuće koalicije pokušavaju građanima da objasne koji akti se donose i kakve će koristi imati od toga.

"Očekujemo reakciju tužilaštva i očekujemo da neko za takve laži odgovara", rekao je on na konferenciji za novinare.

On je rekao i da je, bez obzira na to što je vladajuća koalicija pokušala da raspravu razvije u tri segmenta, od strane opozicionih stranaka, sve vreme vršena zloupotreba Poslovnika.

Foto: Peđa Vučković

"Ono što je obeležilo ovu raspravu, to je nova laž, brutalna laž koju su plasirali Borko Stefanović, Marinika Tepić, Radomir Lazović i Biljana Đorđević o tome da postoji pretučena studentkinja, da ju je pretukla policija, a onda su se u svojim lažima nadovezivali na tu osnovnu laž pa su pričali o tome kako se šalju nekakve konjske glave na kućne pragove, da se u Srbiji odigrava scenario iz filma Kum i slično", primetio je Jovanov.

Kako je dodao, od onog momenta kada je dokazano da to nije tačno, oni su nastavili da lažu, time što su slagali da demanti cele priče nije objavljen na nalogu koji pripada dotičnoj studentkinji, pa se onda pokazalo da je to lažno.

Jovanov je kazao da opozicija priželjkuje i rezoluciju Evropskog parlamenta protiv Srbije.

"Oni ne priželjkuju rezoluciju protiv Vučića, protiv vlasti, nego protiv Srbije, jer se izveštaj i rezolucija ne odnose na Vučića, nego na Srbiju kao državu. Dakle, potpuno je jasno da njima do Srbije apsolutno nije stalo i da su danas tamo (u Strazburu) da nastave ono što su radili ovde", rekao je on.