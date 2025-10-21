Slušaj vest

Savet bezbednosti UN danas će na sednici razmatrati šestomesečni izveštaj generalnog sekretara svetske organizacije o radu Unmika. U izveštaju se navodi da u proteklih šest meseci nije ostvaren nikakav napredak, posebno u dijalogu Beograda i Prištine. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić koji je juče stigao u Njujork.

Početak sednice je predviđen za u 16 časova po srpskom vremenu.

Napetosti

U najnovijem izveštaju navodi se da su kosovske vlasti preduzele policijske i sudske mere protiv nekoliko političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije, kao i da su tenzije između Prištine i Beograda tinjale nakon hapšenja pomoćnika direktora Kancelarije za KiM Igora Popovića 18. jula na prelazu Brnjak. U izveštaju se obe strane pozivaju se na uzdržanost i smanjenje tenzija, uz ocenu da su one i dalje veoma visoke na Kosovu i Metohiji.

Marko Đurić Foto: Printscreen/RTS

Tema su i lokalni izbori na KiM gde su predstavnici Srba osvojili većinu u svojim opštinama. Izveštaj je trebalo da predstavi zamenik šefa Unmika Milbert Šin, s obzirom na to da je dosadašnja šefica misije Karolin Zijade okončala svoj mandat krajem avgusta. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić će u svom obraćanju, kako se očekuje, izneti sve probleme i izazove sa kojima su se Srbi suočavali u prethodnih šest meseci, pre i posle lokalnih izbora.

Ograničena očekivanja

Istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da su za raspravu o KiM važni i trenutak i mesto, jer je SB UN jedino istinski nadležno međunarodno telo koje ima dužnost da na prvom mestu štiti suverenitet države Srbije na KiM.

- To garantuju međunarodni dokumenti na osnovu kojih je definisan privremeni status južne srpske pokrajine. Isto tako, to je nadležna instanca koja bi morala da reaguje konkretnim merama u vezi sa progonom Srba na Kosmetu, a znamo da je taj pogrom intenziviran u proteklih godinu dana, posebno u poslednjih nekoliko meseci, naročito u vezi sa izbornim ciklusom. Međutim, ne bi trebalo da očekujemo bilo koje korake od SB, posebno ne one koje bi bile naklonjene interesima srpskog naroda i države Srbije. Ne zato što u redu članica SB ne postoje snage koje bi dostojno čuvale međunarodni poredak i štitile međunarodni suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, već zbog postojećeg sistema glasanja - objašnjava Karanović.

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

On podseća da bilo koja od zemalja članica stalnog sastava SB UN, koja je istovremeno i priznavačica lažne države Kosovo, može sistemom veta da obustavi proces usvajanja neke rezolucije ili mišljenja koje bi potvrdilo privrženost UN zaštiti srpskog stanovništva na Kosmetu ili suverenitet Srbije u južnoj pokrajini.

- Ipak, važno je da se čuje istina o položaju srpskog naroda u poslednjem evropskom getu i na tom najvišem međunarodnom forumu - naglašava Karanović.

Ova sednica SB važna je i sa aspekta mandata Unmika, s obzirom na to da je pre pola godine pokrenuto pitanje budućnosti i svrhe ove misije, čije se prisustvo postepeno smanjuje. Velika Britanija i Danska podržavaju takav pristup, dok se Rusija oštro protivi ukidanju misije i insistira da Unmik ostane prisutan na KiM bez vremenskog ograničenja.