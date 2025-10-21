Slušaj vest

Poslanik Socijalističke partije Srbije Uglješa Marković izjavio je danas da ta stranka traži izvinjenje, ne za njih, već za građane, od poslanika opozicije koji su doveli u zabludu javnost, tvrdeći da je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta pretučena u policijskoj stanici.

Marković je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije rekao da se pojavio spi" o "prebijenoj studentkinji", navodeći da je SPS još tada tražio da se nadležni organi time pozabave i utvrde sve okolnosti.

"Pozivali smo i naše kolege u opoziciji da ne dovode do uzbunjivanja javnosti", podsetio je Marković.

On je podsetio da je utvrđeno da nije bilo postupanja prema studentkinji i da je cela priča zloupotrebljena.

"Najmanje što sada mi očekujemo iz SPS da opozicioni poslanici koji su pokušali da na toj priči prave političku platformu, da daju izvinjenje, ne nama nego građanima koje su doveli u zabludu", rekao je Marković.

Ne propustitePolitika"RASPRAVU OBELEŽILA VAŠA BRUTALNA LAŽ O STUDENTKINJI" Jovanov: Očekujemo reakciju tužilaštva i očekujemo da neko za takve laži odgovara
milenko.jpg
PolitikaNESTOROVIĆ BOJKOTUJE RAD SKUPŠTINE, A MESEČNO UZIMA 10.731.588 DINARA! Neće da radi, ali hoće 92.000 evra od građana Srbije!
whatsapp-image-20231223-at-11.57.18-am-1.jpg

Poslanici opozicije tražili su prošle nedelje tokom skupštinske rasprave da se oglase MUP, ministar i direktor policije povodom slučaja studentkinje, tvrdeći da je prema njoj policija brutalno postupala.

Takve tvrdnje iznosili su i pošto je MUP demantovao da je studentkinja bila u policijskoj stanici i da je policija prema njoj postupala.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaDANAS ĆE POTVRDITI DA IMAMO SUPERSONIČNO ORUŽJE! SLEDEĆA REZOLUCIJA - PČELE UBICE: Ana Brnabić u Skupštini na urnebesan način odgovorila opoziciji (VIDEO)
Ana Brnabić
PolitikaBLOKADERSKA MANIPULACIJA KAO ORUŽJE ZA IZAZIVANJE GRAĐANSKOG RATA: "Pretučena studentkinja" ne postoji!
demanti.jpg
Politika"OČEKUJEM JOŠ OVAKVIH LAŽI DO 1. NOVEMBRA ČIJA JE JEDINA SVRHA DA SE PUMPA" Brnabić upozorila da se sad iz skupštinskih klupa šire grozne laži o studentkinji
Screenshot 2025-10-16 120330.jpg
Politika"KAO DA NEKO ŽELI PERMANENTNU KRIZU U SRBIJI" Dejan Vuk Stanković o slučaju studentkinje: Cilj je da se protesti omasove
Dejan Vuk Stanković