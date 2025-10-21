Slušaj vest

Poslanik Socijalističke partije Srbije Uglješa Marković izjavio je danas da ta stranka traži izvinjenje, ne za njih, već za građane, od poslanika opozicije koji su doveli u zabludu javnost, tvrdeći da je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta pretučena u policijskoj stanici.

Marković je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije rekao da se pojavio spi" o "prebijenoj studentkinji", navodeći da je SPS još tada tražio da se nadležni organi time pozabave i utvrde sve okolnosti.

"Pozivali smo i naše kolege u opoziciji da ne dovode do uzbunjivanja javnosti", podsetio je Marković.

On je podsetio da je utvrđeno da nije bilo postupanja prema studentkinji i da je cela priča zloupotrebljena.

"Najmanje što sada mi očekujemo iz SPS da opozicioni poslanici koji su pokušali da na toj priči prave političku platformu, da daju izvinjenje, ne nama nego građanima koje su doveli u zabludu", rekao je Marković.

Poslanici opozicije tražili su prošle nedelje tokom skupštinske rasprave da se oglase MUP, ministar i direktor policije povodom slučaja studentkinje, tvrdeći da je prema njoj policija brutalno postupala.

Takve tvrdnje iznosili su i pošto je MUP demantovao da je studentkinja bila u policijskoj stanici i da je policija prema njoj postupala.