Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas, nakon razgovora sa stalnim predstavnikom SAD u Ujedinjenim nacijama Majklom Volcom, da nova administracija SAD ima mnogo simpatija i sluha za Srbiju.

"Reč je o jednom od najuticajnijih i najznačajnijih aktera američke spoljne politike, koji je donedavno bio savetnik predsednika Donalda Trampa i sada je član kabineta u rangu ministra, samim tim što je na mestu ambasadora u UN. Zato je za nas ovo bila odlična prilika da izložimo poziciju Srbije u nizu značajnih pitanja, od Kosova i Metohije, uključujući položaj Srba na Kosovu i Metohiji, sve što se dešava sa našim manastirima i crkvama, ali i sa običnim ljudima koji su prethodne dve godine prolazili i prolaze i dalje kroz pakao koji pravi Kurtijev režim", rekao je Đurić.

Naveo je da su razgovarali i o energetskoj situaciji u regionu i dodao da je iskoristio priliku da zatraži dodatno razumevanje za poziciju Srbije i ukaže na strateški značaj činjenice da jedna prijateljska i partnerska zemlja SAD poput Srbije, u kojoj Tramp uživa podršku bez presedana kao jedan od najpopularnijih lidera, jeste ono što nas čini politički bliskim i nalaže blisku saradnju i na ovako osetljivim političkim temama.

"Mislim da ima dosta simpatija i sluha za Srbiju u novoj američkoj administraciji i da je dobro što održavamo stalne razgovore i kontakte na visokom nivou i kada postoje teške odluke o kojima treba da se prodiskutuje i razgovara otvoreno“, dodao je Đurić.

Naglasio je kao važno za Srbiju to što se priprema strateški dijalog Srbije sa SAD, koji, kako je istakao, predstavlja značajan novi iskorak u kvalitetu odnosa dve zemlje.

"I ove sastanke koristimo da prodiskutujemo neke od elemenata i detalja strateškog dijaloga. Razgovaralo se i o saradnji Srbije i SAD u multilateralnoj sferi. Do sada, za vreme prethodnih administracija, nismo o tome previše razgovarali, a sada imamo mnogo razloga da podržavamo jedni druge u međunarodnoj areni", rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, tema razgovora bila je i ekonomska saradnja, a istakao je da Srbija želi da vidi više američkih investicija i veći upliv američkog kapitala koji je, kaže, preporodio neke od istočnoevropskih zemalja.

"Želimo da taj kapital vidimo i u funkciji razvoja Srbije u većoj meri, kao i da vidimo američko tržište još otvorenije i dostupnije za srpske kompanije", naveo je Đurić i dodao da je bio rečio i o ekonomiji, kao i o tarifama.

Ministar je precizirao da usluge čine najveći deo razmene dve zemlje i da one nastavljaju da rastu.

Odgovarajući na pitanje o jučerašnjem sastanku sa stalnim predstavnikom Rusije pri UN Vasilij Nebenzjom, Đurić je rekao da je Nebenzija nesumnjivo jedan od najznačajnijih ruskih diplomata današnjice i jedan od doajena u UN, a i neko ko predsedava SB UN.

"Nebenzja je ponovio podršku Rusije kada je reč o Kosovu i Metohiji za teritorijalni integritet Srbije i razumevanje za poziciju Srbije kada je reč o položaju srpskog naroda na KiM", naveo je Đurić.

Dodao je da je sa Volcom razgovarao i o inicijativama koje se odnose na obeležavanje stradanja žrtava u ratovima 1990-ih, s obzirom na tendenciju da se srpske žrtve tretiraju na epravedan način.

"Značajno je što smo pre i nakon sednice Saveta bezbednosti UN razgovarali neposredno i detaljno sa predstavnicima ove dve velike sile", ukazao je šef srpske diplomatije.

Đurić je dodao da je razgovarao i sa vršiocem dužnosti predstavnika Kine u SB UN, jer je za Srbiju i podrška Pekinga izuzetno značajna.

Naglasio je da se juče na sednici SB UN mogao čuti i veliki korak napred kada je reč o nekim drugim strateškim partnerima i prijateljima.

"Čuli smo podršku Francuske za izveštaj i rad UNMIK- a, što je vrlo značajno", naveo je ministar Đurić.

Đurić je juče učestvovao na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je razmatran šestomesečni Izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a za period od marta do septembra ove godine.