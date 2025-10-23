Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je na hrvatskoj granici, prilikom putovanja u Banjaluku, doživela neprijatnost i "strašan tretman", jer je nekoliko puta morala da prolazi kroz proceduru kontrole.

Mesarović je navela da je u utorak uveče, na graničnom prelazu Bajakovo, iako je delegacija Vlade Srbije koju je predvodila bila uredno najavljena, jedino ona od svih članova delegacije zaustavljena i izvedena iz automobila, uz obrazloženje da sistem na koji je uredno pokušavala da se prijavi, nije radio.

„Jedino sam ja vraćana iznova i iznova, i jedino sam ja morala pet puta da očitavam otiske prstiju, pod raznim izgovorima od strane hrvatskih carinika. I na svako moje pitanje odgovor je bio - kriv je sistem“, navela je Mesarović na Instagram profilu.

Kako je dodala, kod svih ostalih članova delegacije sistem je radio, samo u njenom slučaju nije.

„Treba li se pitati zašto? Ni suvisli odgovor, ni izvinjenje zašto sam od hrvatskih policajaca i carinika tretirana kao ilegalni migrant ili ne daj Bože kriminalac. Jesu li to evropske vrednosti koje promovišete? Da li je to čist neprofesionalizam ili nešto drugo“, upitala je Mesarović.

Ona je dodala da ne želi da prećuti kroz kakav strašan tretman je prošla na putu za Banjaluku, gde je organizovan Poslovni forum

„Srbija-Srpska 2025“, jer, kako je istakla, građani treba da znaju kako se tretiraju njihovi izabrani predstavnici.