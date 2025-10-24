Slušaj vest

Blokaderski mediji - oni najistaknutiji N1 i Nova - iako uporno pokušavaju da se predstave kao nekakvi borci za slobodu i istinu, tu istu istinu i činjenice su spremni potpuno da zanemare ukoliko se ne uklopaju u blokaderski narativ. Tako su strašan zločin u centru Beograda u sredu 22. oktobra, kada je blokader Vladan Anđelković (70) pucao u nevinog i njemu nepoznatog Milana Bogdanovića ispred Skupštine Srbije, nakon čega je izazvao i požar u šatoru na platou, prvo pokušali da relativizuju i predstave kao nekakav lični obračun, a zatim i poptuno zanemarili u svojim izveštavanjima!

I dok je cela zemlja bila u šoku što je Anđelković u sredu u ranim jutarnjim časovima zapucao na nevinog čoveka samo zato što misli drugačije od njega i dok službe bezbednosti i drugi mediji ispituju da li je Anđelković, koji je samo 5 dana pred pucnjave došao iz Hrvatske gde inače ima boravišlu dozvolu, zapravo bio instruisan od strane Hrvatske SOA, za blokaderske medije je prvo sve počelo kao "rasprava ćacija oko dnevnica", ali se zatim pojavio snimak.

Napad blokadera na nevinog čoveka ispred Skupštine Izvor: Kurir

Videvši da im ta priča ne prolazi, blokaderski mediji odlučili su jednostavno da se naprave kao da ne postoij i da svim silama skrenu pažnju javnosti sa toga da je zbog njihove kampanje jedna osoba pokušala da upuca drugu po sred bela dana u centru grada!

Tako, Nova i N1 su se ovih dana bavile rezolucijom Evropskom parlamenta u Srbiji, pešačenjem studenata iz Pazara, već odavno završenom temom upotrebe zvučnog topa, ali i već standardnom kritikom srpske policije, čijem brzom intervencijom je u sredu sprečena veća nesreća, kritikom predsednika Aleksandra Vučića i njegovih saradnika, ali naravno i izmišljanjem i ponavljanjem nepostojaćih afera...

Tako, ukoliko ste danas hteli više da pročitate o incidentu sa zamalo srmtnim ishodom ispred Skupštine Srbije, ne biste među naslovnim temama mogli da nađete ni jednu jedni reč, osim one da se "Vladan A. koji je pucao u Ćacilendu u zužilaštvu branio ćutanjem", ali naravno bez dublje analize situacije.

Pucnjave ispred Skupštine nema, ali zato u emisijama gostuju sagovornici koji i dalje pričaju o zvučnom topu, a studenti blokaderi koji "šetaju" do Novog Sada reporteri ovih medija u uključenjima uživo pričaju o još jednoj, još strašnijoj laži koju su bezsupešno pokušali da poture javnosti - o brutalnom prebijanju dečaka iz Valjeva na protestima!

Politički analitičar Marko Matić kaže za Kurir da živimo u vremenu veoma oštre političke polarizacije društva, koju smo do skora brojali u mesecima, ali da sada polako ulazimo i u navršenih godinu dana ove opasne situacije.

Matić: Smatram da je ovo poslednje upozorenje Foto: Kurir Televizija

- Ljudi su postali ravnodušni, oguglali su na sve jer mesecima gledaju neku nenormalnu situcaiju, počelo je sve da se relativizuje pa i nasilje. Problem je što su pojedini, u toj strašnoj polarizaciji, zaboravili da su politički protivnici ali i neistomišljenici građani istog društva, svi smo građani iste zajednice. Smatram da je pucanj u centru Beograda poslednje upozorenje da moramo da se vratimo dijalogu, da politička borba mora da se vrati u institucije i u ono što se zove demokratski proces borbe, a to je od izuzetne važnosti za čitavo društvo, ali i za svakog pojednica - smatra Matić.