Iako je žestok protivnik nacionalizacije Naftne industrije Srbije (NIS), Zorana Mihajlović, bivša ministarka rudarstva i energetike, kaže u intervjuu za Kurir da je naša država sve uradila što je mogla da sačuva svoje bilateralne odnose s Rusijom, ali da, ako nema ni koraka ruske strane ka kompromisu, ovo rešenje jeste krajnja opcija. Ona naglašava da je geopolitika energetike trenutno najljuća borba velikih igrača, u kojoj posledice trpe mali, što je najjednostavnije objašnjenje za aktuelnu energetsku krizu u Srbiji.

Srbija je u sasvim novoj i možda nikad težoj situaciji kada je reč o energetskom sektoru. Kako biste najjednostavnije objasnili trenutnu poziciju Srbije - imamo određene rezerve nafte i gasa da ne paničimo, ali moramo i da trošimo energenate, zar ne?

- Naša država je vredno radila godinama, na uspostavljanju sistema rezervi bilo da su u pitanju naftni derivati, bilo gas. Mi nismo ni jednim potezom uticali ili izazvali 19 paketa sankcija EU ka Rusiji i njenim energetskim resursima, niti sankcijama SAD prema kompanijama sa većinskim ruskim vlasništvom. Zahtev Trampa da sve NATO članice prestanu da uvoze rusku naftu i uspostavljanje i indirektnih sankcija onima koji to rade, kao što su Kina i Indija pa je dalje isporučuju nekim EU zemljama, samo su neki od znakova geopolitičkih ratova. EU je odavno donela odluke o ukidanju korišćenja ruskih energenata, nacionalizacija energetskih kompanija, zamrzavanja ruskog novca. Rusku naftu su u potrošnji smanjili na tri odsto, a gasa sa 44 na 11 odsto. Otuda se pritisak na ruski gas pojačava. Geopolitika energetike je najljuća borba velikih gde posledice neretko trpe oni mali koji jedino što žele jeste da se razvijaju, imaju dobre odnose i sa istokom i sa zapadom, što Srbija radi sve vreme. Spoljna politika koju vodi predsednik Vučić jeste spektakularna, jer u ovom svetu neverovatnih podela, oružanih sukoba, tenzija može se reći već otpočetog trećeg svetskog rata Srbija živi i radi, napreduje, uprkos ogromnim pritiscima i spolja i iznutra.

Foto: Shutterstock

Glavno pitanje sada je kako do rešenja za ovu energetsku krizu. Kakvi su izgledi da se ova složena situacija oko NIS-a i gasa reši i da u novu godinu uđemo sa izvesnošću i stabilnošću?

- Nije laka situacija, ali se država bori da reši probleme. Svakako je složenije rešenje vezano za NIS, jer mi smo manjinski vlasnik, i ne zavisi od nas, zbog čega moramo da sačekamo odluku ruske strane, pa prema tome da dalje donosimo odluke. U međuvremenu, imamo rezerve, to je tačno, i kroz sistem obaveznih rezervi, operativnih, robnih koje se troše, dnevno 6.600 tona dizela, 1.500 tona benzina. Sigurno za par meseci, uz ne male rezerve mazuta koji je potreban kako EPS-u, tako i toplanama, a i za potrebe supstitucije. Nažalost NIS je 2008. poklonjen u jednoj kabadahijski organizovanoj prodaji od strane Tadićeve i Koštuničine vlasti, kroz tadašnje pregovarače, a današnje opozicionare Borka Stefanovića, Nikezića i ostalih koji su predali NIS za 400 miliona evra, u trenutku kad je zvanična procena vrednosti urađena od najbolje svetske kuće bila 2,27 milijardi evra, kao i procena rezervi nafte i gasa na sedam mijardi evra. Sve su dali, od istraživanja, rezervi, dve rafinerije, do tržišta, plus jedino skladište gasa Banatski dvor, i sve to tako da je srpska strana postala manjinski partner. Ne postoje prave reči koje su jače od izdaje i kriminala kojima bi se to moglo opisati. Dok su bili na vlasti, dalje ih NIS nije interesovao, pa Srbija nit je dobila gasovod Južni tok, niti je širila svoje skladište. Tek dolaskom SNS i Vučića kreće ulaganje u rafineriju Pančevo koja je danas jedna od najmodernijih u regionu, i ali i izgradnja gasovoda Balkanski tok, i interkonekcije između Niša i Dimitrovgrada. Dakle sve što je rađeno od 2012.godine govori da možemo da budemo sigurni i mirni da će država obezbediti sve što je potrebno.

Insistirate da je u situaciji oko NIS-a ruska strana na potezu i da treba smanjiti ruski udeo u vlasništvu. Očekujete li da se tako nešto i desi, i šta ako se ne desi?

- Emocija i ljubavi nema u ovim odnosima, već samo golih interesa. Nadam se da će ruska strana u što kraćem roku dati odgovor, nevezano čak za činjenice da Srbija jedina u Evropi nije uvela sankcije Rusiji, da je primila pola miliona građana Rusije da žive sa nama, da jačamo u bilateralnim odnosima, posmatrajući i NIS kao dugoročan biznis. Rafinerija mora da radi, jer je nemoguće očuvati sigurnost bez nje. Istinu za volju, najbolje rešenje za sve bi bilo da ruska strana donese odluku i da se udeo smanji, da li tako što će Srbija kupiti, pa i vratiti kad se rat završi, ili neko treći, ima toliko kompanija i fondova koji bi mogli biti deo NIS. Ipak za nas je najvažnije da se odluka donese, jer onda znamo šta da radimo dalje. Ako sa ruske strane ne bude postojao kompromis, onda država uvek može pokrenuti i drugi mehanizam, kako bi kompanija funkcionisala, imajući u vidu da je naša nacionalna energetska bezbednost važnija od svega drugog.

Zorana Mihajlović:Emocija i ljubavi nema u ovim odnosima, već samo golih interesa Foto: Kurir Televizija

I vi spadate među protivnike nacionalizacije kao opcije? A ko gura takvo rešenje i zašto?

- Da, jer nacionalizacija budi uspomene sa jedne strane bilo da govorimo o periodima komunizma ili fašizma kad se otimalo, dodatno u današnje vreme pokazuje svemoć države i može da se odrazi na razmišljanje nekih drugih stranih direktnih investitora šta može da se desi. Kapital ne trpi takve vrste poruka i jesam protiv. Međutim u biranju dva loša u odnosu na bezbednost zemlje, posebno imajući u vidu koliko smo od februara 2022. godine pritisaka trpeli od strane EU, jer nismo uveli sankcije Rusiji, kao i SAD, najmanje što očekujemo jeste da dobijemo odgovor ruske strane za NIS. Sve što smo mogli, uradili smo kako bismo sačuvali naše bialteralne odnose sa Rusijom, pa ako nema ni koraka ruske strane ka kompromisu, ovo rešenje jeste takođe krajnja opcija.

Kada govorimo o budućem snabdevanju Srbije gasom, na koji, odnosno čiji gas treba da računamo? Koja su tehnički moguća i, uslovno rečeno, politički realna rešenja?

- Treba da razumemo da se EU neće povući u svojoj odluci da ne koristi ruski gas i da će sasvim sigurno biti novih odluka koje će se ticati i tranzita ruskog gasa kroz zemlje EU ka trećim zemljama. Zapunjenost njihovih podzemnih skladišta je 83 odsto, LNG terminala 45 odsto, oni su se za ovih par godina okrenuli najviše korišćenju gasa iz Norveške, SAD, Alžira, uz naravno ogromna ulaganja i novac koji na to troše. To malim zemljama, poput naše, nije baš tako lako, pa je poruka Ursule Fon der Lajen da je EU spremna da finansira energetsku infrstrukturu veoma važna. Dakle, i u odnosu na to, ali i činjenicu da zbog nas samih moramo imati alternative, jer svet je u visokim tenzijama, ratovi počinju na raznim stranama, moramo imati i druge dobavljače.

O incidentu kod skupštine U sredu se desio i incident ispred Skupštine Srbije, a zbog okolnosti i medijskog izveštavanja o njemu je istog dana govorio i predsednik države u vanrednom obraćanju građanima. Kako ste vi videli ceo taj slučaj? - Mislim da je uvek važno da se obrati predsednik, jer on ima poverenje građana, ljudi mu veruju, a u ovom svetu posebno poslednjih godinu to je najvažnije. Odgovoran je i veliki borac za Srbiju, i to se oseća, vidi, zato kad on nešto kaže, ja znam biće tako. Teroristički napad koji se desio ispred skupštine samo potvrđuje da živimo mesecima organizovani pokušaj rušenja države, kad čujete napadača, bez ikakvih emocija, kad vidite šta je radio, a posebno kad vidite da su prvi snimci 40 sekundi pre nego se sve desilo došli od Marinike Tepić i sama činjenica da su opozicioni poslanici bili tu... to su sve poslovi za nadležne organe. Oni su opstajali na tuzi, smrti i crnini i sad, ma kako morbidno zvučalo, kao da se raduju, jer kako objasniti napade silne svih ovih meseci, paljenje prostorija druge političke partije, pokušaj spaljivanja ljudi, laži da je dečak od 16 godine preminuo posle policijske torture a to se nije desilo nit je bilo dečaka, nit je preminuo, ili studentkinje koju je navodno tukla policija pa je morala ne samo na nalogu da demantuje već da uz prisustvo advokata potvrdi da je nalog njen... Njima svima trebaju nesreća i žrtve, tako oni misle, da bi došli u fotelje, jer je samo to njihov cilj. Nema toga, narod ih je prozreo.

Ulažemo li dovoljno da dođemo do te lagodnije situacije?

- Što se Srbije tiče, ulaganje u gasnu infrastrukturu je takođe počelo sa Vučićem, jer smo gas dobijali samo iz jednog smera Rusija, Ukrajina, Mađarska, Srbija, a taj gasovod je zatvoren u januaru. Da nije izgrađen Balkanski tok, ne bismo imali gas. To znači da bi privreda i industrija stale i može se reći da bismo imali kolaps države. Dodatno smo izgradili i interkonekciju Niš-Dimitrovgrad, pa dobijamo i gas iz Azerbejdžana. Da bismo se obezbedili, imamo rezerve gasa u skladištu u Mađarskoj, kao i kod nas u Banatskom Dvoru. Posle dosta godina odbijanja ruske strane, ove godine se uspelo u tome da se krene u dupliranje kapaciteta ovog skladišta koje danas ima kapacitet 420 miliona kubnih metara i maksimalno dnevno istiskivanje od pet miliona kubnih metara gasa. Od ove godine počeli su radovi na novih 12 linija za utiskivanje gasa, kao i izgradnja kompresorske stanice, da bi se dnevno moglo i do 12 miliona kubinih metara dobijati. Pored toga, donose se i odluke o izgradnji interkonekcija Srbije sa Rumunijom, Severnom Makedonijom, Hrvatskom, Crvom Gorom. Postoji i mogućnost povezivanja sa gasovodom koji se proteže ka luci Valona, gde SAD kompanija gradi LNG terminal. Neophodno je da ulažemo u gasnu i naftnu infrastrukturu koja bi nam u naredom periodu dodatno povećala sigurnost. U naftnom sektoru, pokrenut je projekat izgradnje naftovoda ka Mađarskoj (Segedin, Ađe), a moguće i ka jugu od rafinerije Pančevo ka Nišu, pa Skoplju gde bi se naftovod račvao ka luci Solun i ka luci Drač. To su svakako investicije, ali najskuplja je energija koje nema, a u današnje vreme ovo je svakako prioritet.

Banatski Dvor: Duplirani kapaciteti skaldišta gasa, 420 miliona kubnih metara Foto: Dado Đilas

S tim u vezi je i nedavna vest iz EU. Kakvu smo to poruku dobili o isporuci gasa, s obzirom na to da predložena uredba uvodi postepenu zabranu uvoza gasa iz Rusije, sa potpunom zabranom koja će se primenjivati od 1. januara 2028. godine, ali se iz dokumenta ne može precizno utvrditi kako će transport ruskog gasa do zemalja van EU biti regulisan?

- Ova uredba je još jedna u nizu, koja se tiče pre svega zemalja članica EU i zabranjuje uvoz i nafte i gasa i TNG ruskog porekla, pojačava svaku vrstu kontrole u procesu tranzita ruskog gasa ka zemljama koje nisu članice. Njome se za sada ne zaustavlja ruski gas ka nama, međutim izvesno je da će u narednom periodu biti odluka koje će se ticati i zaustavljanja tranzita ruskog gasa kroz zemlje EU za treće zemlje a to je Srbija. Baš zbog toga moramo biti spremni na vreme. Ne možemo se uzdati u to da će rat možda da se završi, pa će sve biti kao pre, posebno što i kad se rat završi neće biti kako je bilo. Zato radi nas samih moramo graditi i ulagati u alternative, zakupljivati nove kapacitete za buduće isporuke gasa. Mi smo odgovorna država i to možemo.

Kad se podvuče crta, koliko zavisimo od geopolitike i ekstremno dinamičnih procesa na globalnom nivou? Koliko uspevamo da kao država zaštitimo svoju politiku neutralnosti?

- Niko nije ostrvo, pa ni mi i naravno, bilo da ste veliki ili mali, u kolu ste svih geopolitičkih previranja, a mi dodatno jer smo i geostrateški na ovom mestu. Mislim da smo mi maestralno uspeli da se svih ovih godina, posebno od 2022. godine, krećemo među raznim lavovima i slonovima, slušajući ratne pokliče sa svih strana, jer ratovi su danas prisutni od trgovnskih do oružanih, a ipak mi smo prošle godine bili najbrže rastuća ekonomija u Evropi. I nisu nam geopolitike snizile stopu ovogodišnjeg rasta, već pokušaj unutrašnje destabilizacije kroz jednu organizovanu i planiranu akciju izazivanja građanskog rata. Naša politika jeste da budemo neutralni, jer smo previše mali, a na takvoj geostrateškoj poziciji svako priklanjanje bilo kojoj strani može nas učiniti dodatno ranjivim. Zato bih volela da nastavimo isto ovako mudro, mada se prostori za normalno funkcionisanje sveta sužavaju. Da zemlja nije mnogo radila prethodnu deceniju, ne bi mogla da razmišlja niti o energetskoj niti ekonomskoj bezbednosti, kao što ne bi sigurno opstala u ovakvim previranjima. Da je neko drugi bio na čelu Srbije ovih 12 godina, ili danas, mi bi odavno predali Kosovo, dozvolili da nas prozovu genocidnim narodom i imali bismo krv na ulicama.Zato treba da imamo poverenja u državu, zna ona kako da radi.

Dosta je blokada! Početak nove školske godine na fakultetima zakazan je za 3. novembar. Očekujete li pokušaje novih blokada fakulteta?

- Dosta je više blokada. Narodu je jasno šta se dešavalo proteklih gotovo 12 meseci, blokadere niko ne podržava. Ipak, ako iko i pokuša da blokira bilo koju fakultetsku ustanovu, mislim da se to ne sme dozvoliti. Naša zemlja ima 220.000 studenata, ispod pet odsto je bilo u blokadama, sada se broje samo politički aktivisti, a njih je još manje. Dodatno kao društvo moramo dobiti odgovore ko su sve odgovorni za sve što smo doživljavali 12 meseci, od univerziteta pa nadalje. Od rektora, profesora, do lobi grupa, ali i raznih službi. Pre toga će biti obeležena godišnjica tragedije u Novom Sadu, u kojoj je 16 ljudi poginulo. I u vezi s tim postoje različite najave i procene, kakve su vaše?

- Od samog početka sam bila protiv svake vrste iskorišćavanja nesreće, a danas još više. Toliko je porazno i odvratno u isto vreme kad gledate opozicionare i blokadere koji su plaćeni da se zaklanjaju iza crnina i da izazivaju sukobe, nasilje, uz svoje medije i manipulacije da pokušaju da krvavim Majdanima ruše državu, jer ovo nije pitanje vlasti, već pitanje organizovanog, planiranog i finansiranog rušenja Srbije. Ljudi su u Srbiji sve videli, i laži i nasilje, i to neće. Hoće normalan život. Ne isključujem mogućnost daljeg rada određenih ekstremističkih grupa, koje će sasvim sigurno probati da deluju, ali sam sigurna da naše službe rade svoj posao.