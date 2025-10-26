Slušaj vest

Sministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da Srbija ceni svoj položaj u Evropi između Istoka i Zapada, istovremeno naglašavajući bliske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Srbija je veoma ponosna na svoju nezavisnu spoljnu i bezbednosnu politiku, koja je duboko ukorenjena u istoriji našeg naroda i koja nam je omogućila da ostanemo nezavisni vekovima, iako smo mala zemlja", rekao je Đurić u intervjuu za Foks njuz didžital.

On je istakao da je strateško partnerstvo Srbije i SAD u porastu i da za to partnerstvo postoji dvostranački konsenzus u Vašingtonu.

"Takođe treba imati u vidu da je predsednik Tramp daleko najpopularniji strani lider u našoj zemlji i najpopularniji među Srbima. U poređenju sa svim drugim evropskim zemljama, Trampova popularnost u Srbiji je bez premca", smatra Đurić.

On je istakao da više od 71 odsto Srba ima veoma pozitivno mišljenje o Trampu i njegovoj politici.

"To stvara veoma plodno tlo za dalji razvoj naših odnosa", rekao je Đurić.

Kurir Politika/Foks njuz

