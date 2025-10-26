Slušaj vest

Opšta euforija nastala je kod blokadera kada su studenti iz Hrvatske, sa Fakulteta političkih znanosti SZG, najavili da će održati 16 minuta tišine ispred Ambasade Srbije u Zagrebu 1. novembra, na godišnjicu pada nadstrešice u Novom Sadu! 

Na Iksu se poziv na dolazak ispred srpske Ambasade deli maltene urgentno i sa neskrivenim oduševljenjem među blokaderima u Srbiji, isticanjem nekakve solidarnosti, pa i pozivima da dođe ko može.

Jasno je da solidarnost Zagreba i Hrvatske kada je reč o obojenoj revoluciji u Srbiji postoji i te kako, i to od samog početka.

Naime, uputstvo za blokade fakulteta stiglo je na samom početku protesta tadašnjih "studenata u blokadi" upravo iz "lijepe njihove" u vidu "Blokadne kuharice", priručnika za organizovanje blokada, plenuma i čitavog haosa koji smo gledali mesecima i koji je univerzitete skoro pa uništio, a velika većina studenata postala koletaralna šteta svojih ambicioznih i politikom zadojenih kolega, koji su blokade sproveli uz pomoć pojedinih dekana i profesora. 

Blokadna kuharica Danas.jpg
Blokadna kuharica - na hrvatskom jeziku u listu Danas Foto: Printscreen Danas

Podsećamo da je početkom junuara Dnevni list Danas, u vlasništvu Junajted grupe Dragana Šolaka, pod naslovom "Studentsko preuzimanje kontrole", u formi feljtona objavio je "Blokadnu kuharicu", uz objašnjenje da je izdavač ovog "štiva" Centar za anarhističke studije iz Zagreba.

solak.jpg
Screenshot 2024-12-26 114927.png

Sada će Zagreb - isti onaj koji je letos na Tompsonovom koncertu posle njegovog "Za dom" uzvikivao "Spremni", koji se dičio svojom omladinom među pola miliona gledalaca na koncertu najvećeg promotera ustašstva i ustaške NDH, isti onaj Zagreb u čijem Saboru poslanici s govornice poručuju "Za dom spremni" - biti "solidaran" s tragedijom u Srbiji!?

Screenshot 2025-07-06 093420 copy.jpg
Na koncertu Tompsna u Zagrebu slavila se "Oluja" Foto: Screenshot, Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia

Kako taj isti Zagreb nije palio sveće u avgustu za 250.000 proteranih Srba iz Hrvatske i 1.200 ubijenih civila tokom zločinačke "Oluje" već je proslavljao njihov progon i smrt velikom državnom ceremonijom sa ustaškim obeležjima?

Kako ta nova hrvatska mladost barem ovog avgusta na 30. godišnjicu zločina nije ustala i održala 1.200 minuta tišine?!

Da, to je onaj isti Zagreb i Hrvatska koja danas ponovo na svakom koraku slavi simbole nacističke prošlosti, smrti i straha. I ne smetaju im, ne prodaju nam ih kao trik - vrlo jasno i glasno sa odobravanjem se odnose prema ponovnom rađanju ustašstva, a ova lažna solidarnost sa žrtvama u Novom Sadu, je upravo to - politički trik, bez stvarnog poštovanja, a uz stvarnu želju i podršku blokaderskih želja i htenja u Srbiji - srušiti vlast! 

Napadi iz Hrvatske na Srbiju vrlo su intenzivni poslednjih 13 godina.Protivljenje ulaska Srbije u Evropsku uniju najjače je upravo iz susjedne nam države, a proteste i blokade čini se da je i zvanični Zabgreb jedva dočekao, pa je premijer Andrej Plenović pre mesec dana izjavio da je "Srbija na ivici građanskog rata".

Ako ga niko dosad nije obavestio: nema nikakvog građanskog rata u Srbiji, niti će ga biti! A pomen održite i neku sveću upalite za Srbe ubijene u "Oluji". Da li ste za to spremni?!

Kurir Politika/M.C.

