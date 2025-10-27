Slušaj vest

Milenko Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) i predsednik poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije, izjavio je da očekuje da će 1. novembra pristojni ljudi odati poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu dok će, kako kaže, neki drugi, koji misle da će promeniti vlast na talasu nezadovoljstva i šoka zbog tragedije, praviti "žurku".

"Videćemo da li će žurka biti pod kontrolom, oni već sad najavljuju da neće biti pod kontrolom, svašta tu može njima da pada na pamet. Pokušavaju na sve moguće načine da 'pumpaju' za taj skup", rekao je Jovanov.

On je istakao da već mesecima traje, kako je rekao, histerična kampanju protiv policije.

"Imate izmišljenu priču o ubijenom dečaku u Valjevu, izmišljenu priču o zvučnom topu, izmišljenu priču o devojci koju je, valjda, policija kidnapovala", izjavio je Jovanov gostujući u emisiji "Hit tvit" na TV Pinku.

On je ocenio da opozicioni političari i mediji očekuju da će 1. novembra biti dan D, ali da se, kako je dodao, kao i 15. marta 2025. godine, neće desiti ništa.

Komentarišući rezoluciju Evropskog parlamenta "o polarizaciji i represiji u Srbiji", Jovanov je rekao da ta rezolucija ne znači ništa, kao i da je njen sadržaj pisan iz Beograda.

"Tonino Picula je predložio ono što su mu napisali ovi u Beogradu. Đilas, Borko Stefanović, N1 i njihovi novinari, Ponoš, Aleksić i njegova ekipa, oni su time bavili. Kao što su nekad pisali optužnice Haškog tribunala, tako danas pišu optužnice protiv rođene zemlje Evropskom parlamentu, u nadi da će Evropski parlament da ih dovede na vlast", rekao je Jovanov.

Jovanov je sinoć kazao i da su opozicijom nezadovoljni čak i ljudi koji su ih ranije podržavali, jer, kako je rekao, ljudi su želeli da im opozicija brani interese u Skupšini, a ne da baca dimne bombe i napada ostale poslanike.

Jovanov je za Pink rekao da je opozicija koristila svaku tragediju koja se desila kako bi smenila vlast.

1/7 Vidi galeriju Opozicija - nasilne akcije Foto: Beta/Miloš Miškov

''Ljudi su nezadovoljni, pre svega opozicijom. I oni koji su glasali za opoziciju su nezadovoljni delovanjem opozicije. Pa nisu oni poslali njih u Skupštinu da bacaju dimne bombe, da napadaju poslanike, da se biju i tako dalje. Nije to bila poenta. Nisu oni njih zato poslali u Skupštinu, nego da zastupaju njihove interese. Oni zastupaju onaj najgori talog, najekstremniji deo opozicionih birača, a verovatno i najmalobrojniji. Ali da bi se njima dodvorili, oni izgube poverenje svih onih koji su normalni'', ocenio je Jovanov.

On je istakao da studenti u blokadi govore da ne žele stranke, već pokrete i ocenio da bez nje ne mogu da pobede ''najjaču stranku u Srbiji''. On je izjavio i da su poslanici opozicije danima pred napad na kamp studenata koji žele da uče, odnosno tzv. "Ćacilend", govorili da taj kamp treba ukloniti, i ocenio da je bilo samo pitanje vremena kada će da se desi napad kakav se dogodio u sredu.

Snimak pucnjave ispred Skupstine Izvor: Pink

"Znamo da su danima pre toga poslanici opozicije, kako oni vole da kažu, 'pumpali'. I bilo je pitanje samo kada će nešto tako da se desi... Svaki dan su govorili o tome, da je to nešto strašno što treba da se ukloni", rekao je Jovanov gostujući u emisiji "Hit tvit" na TV Pinku.

On je ocenio da napadač na kamp studenata koji žele da uče "nije ludak" i da je vrlo dobro znao šta radi, te je upitao zašto je došao da napadne kamp baš u danu kada Skupština zaseda, iako već sutradan neće biti skupštinske sednice.

Prema njegovim rečima, blokaderski mediji i političari su stvarali atmosferu u kojoj će napad na kamp studenata koji žele da uče biti doživljen kao nešto što je "potpuno normalno" da se desi.

Jovanov je ocenio da izveštavanje pojedinih medija o kampu ispred Skupštine Srbije predstavlja "dehumanizaciju", a upitan šta taj prostor predstavlja sada, odgovorio je da prostor nije promenio namenu i da je i dalje kamp studenata koji žele da uče.

"Neko je tu hteo da napravi ono što se pravilo na nekim drugim mestima, pre svega na Majdanu (trgu u Kijevu). Neko je to hteo da zauzme za sebe. I zato im ovo smeta. I ovo sada je samo kulminacija. Od momenta kada su se ti ljudi (studenti koji žele da uče) okupili i tražili da studiraju, oni (blokaderi) su jednostavno krenuli da traže da se to sklanja. Iako su okupirali sve što su mogli da okupiraju u Srbiji. I oni sada pričaju o tome kako je nešto nehigijensko", kazao je Jovanov.

On je zaključio da napad na kamp studenata koji žele da uče predstavlja "čist kao suza" primer terorizma.