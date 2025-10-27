Slušaj vest

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas da je Srbija veoma blizu sprovođenju izbora članova Saveta REM-a i donošenju Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, čime će, kako je naveo, ponovo otključati mogućnost za otvaranje Klastera 3 do kraja godine i istakao da priznanje takozvanog Kosova nije formalni uslov za članstvo u EU.

Nemanja Starović je rekao da je Srbija veoma blizu da završi set preuzetih reformskih obaveza i da je, kada je reč o izboru članova Saveta REM-a, došlo do određenog napretka u prethodnim nedeljama, a da očekuje da će vrlo brzo biti usvojene izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

- To će nam ponovo otključati mogućnost za otvaranje Klastera 3 do kraja ove godine. Ne bih uzimao na sebe da bilo šta najavljujem ili da obećavam, jer je na kraju odluka na 27 država članica, ali mislim da smo blizu tog momenta - naveo je Starović za K1 televiziju.

Starović je na pitanje da li je Kosovo ''najveća prepreka i izazov'' na putu Srbije ka EU odgovorio da priznanje tzv. Kosova nije formalni uslov i da je u pregovaračkom okviru, odnosno u Poglavlju 35 definisana obaveza da se dostigne sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.

- Naravno da neki u to učitavaju i obavezu o međusobnom priznanju, ali to nigde tako ne piše, jer kada bi tako bilo definisano, naravno da ne bi bilo ništa od našeg puta ka članstvu u EU, jer je svima prevashodno na srcu zaštita vitalnih nacionalnih interesa - naglasio je Starović.

Naveo je da, što se tiče političke garniture čiji je put trasirao predsednik Aleksandar Vučić, nema govora o odustajanju od vitalnih nacionalnih interesa i izrazio uverenje da uz sve to Srbija može da napreduje na putu ka članstvu u EU.

- Mislim da će to i postati vidljivo u vremenu koje je pred nama. Predsednik Vučić je veoma lepo rekao da postoji mogućnost da postanemo članica pre 2030. godine, ali govorimo o mogućnosti, jer nije sve u našim rukama, zavisi i od političkog konsenzusa država članica EU - ukazao je Starović.

Dodao je da postoji određena vrsta formule po kojoj nijedna država kandidat ne može da postane punopravna članica ukoliko ima nerešene ili nerazrešene teritorijalne sporove, ali da je Kipar, na primer, postao članica 2004. godine, iako ne kontroliše trećinu svoje teritorije.

- Vidimo da sada postoji određena promena pristupa kada se govori o nekim drugim državama kandidatima, čujemo izjave da činjenica da Ukrajina ili Moldavija ne kontrolišu u potpunosti svoju teritoriju ne treba da znači da se njima zatvara put ka članstvu u EU. Mi moramo biti spremni da koristimo i te vrste presedana i promene pristupa kako bismo realizovali naše nacionalne interese - naglasio je Starović.