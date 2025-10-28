Slušaj vest

Pokret "Kreni-promeni", na čelu sa Savom Manojlovićem, prvo je podržao, a onda delio pozivnice za "studentski" protest organizovan za 1. novembar u Novom Sadu sa svojim logom, čime je razbesneo blokadere koji su oštro reagovali i optužili pokret da svojata celokupnu organizaciju.

Studenti blokaderi postavili su niz pitanja pokretu "Kreni promeni", uz optužbu da pokret prisvaja celokupnu organizaciju.

"Zašto, ekipo iz Kreni-Promeni, pokušavate da svojatate komemorativni skup? Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije? Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu?", napisali su studenti blokaderi.

Nakon optužbe blokadera, pokret je brzo odgovorio i izvinio se pobesnelim studentima uz poruku da priznaju grešku.

"Priznajemo grešku! Nismo organizatori ni suorganizatori događaja i ne svojatamo ničiji rad, na svakoj inicijativi na kojoj učestvujemo, pojavljujemo se isključivo kao podrška. Do greške je došlo prilikom pripreme materijala za štampu, i logo je tako nenamerno završio na pozivnici. U mejlu koji smo slali vidljiva je namera da nalepnicu distribuiramo bez logoa. Iskreno se izvinjavamo svima koji su zbog toga stekli pogrešan utisak", napisali su.

"U svim ostalim akcijama uvek ističemo organizatore i navodili smo da je protest studentski. Uz najbolju nameru, greška je ipak naša, i da ne bismo stvarali dodatne nesporazume povlačimo sve materijale na kojima se logo nalazi", napisao je pokret Kreni promeni na svom Iks nalogu.

Podsetimo, od početka, pokret Kreni-promeni" podržavao je studentske proteste, pa su tako "podržali" organizovanu blokadu u Novom Sadu 1. novembra. Blokaderi novosadsku tragediju, koja je bila užasan šok za sve nas i zbog koje tuga i dalje traje, neprestano koriste kao poligon za njihove političke ciljeve. Pa se tako i njena godišnjica 1. novembra već uveliko koristi za plasiranje istih poruka, za podsticanje još veće napetosti, za manipulaciju emocijama svih građana Srbije, a najviše građana Novog Sada.

