Dok blokaderi u Srbiji uporno već skoro godinu dana sprovode i skoro svakodnevno pozivaju na nasilje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić za to vreme ne samo da pokušava da smiri situciju u državi pozivajući sve na miran dijalog, već sprovodi veliku diplomatsku ofanzivu.

Naime, dok su se blokaderi koristili svim mogućim i nemogućim lažima kako bi destabilizovali državu i izazvali građanski rat, poput onih o korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta, o navodno nasmrt pretučenom maloletniku iz Valjeva koji ni ne postoji, policijskoj represiji, a zatim i o studentkniji Poljoprivrednog fakulteta A. P. koju je policija navodno vezivala za radijator i tukla, a koja je sama na kraju morala da demantuje ove laži blokadera...

Dok su blokirali svakodnevi život građana, prevrtali kontejnere, napadali policiju i palili stranačke prostorije, a na kraju blokader Vladan Anđelković i zapucao na njemu nepoznatog čoveka jer su ga "nervirali šatori ispred Skupštine", što su blokaderski mediji relativizovali i za šta su maltene pripremali teren mesecima... Predsednik Srbije se za to vreme na međunarodnoj areni borio kao lav za interese Srbije. Balanisirao između interesa Istoka i Zapada, gradeći prijateljske odnose i sa jednim i sa drugima, a boreći samo i isključivo sa srpske interese!

U izuzetno teškim vremenima za našu zemlju, pritisnuti sa svih strana, i to najviše zbog globalne geopolitičke situacije, Vučić je pokrenuo veliku diplomatsku ofanzivu, kako bi zaštitio Srbiju i srpski narod od "tuče velikana".

Sankcije NIS

SAD su uvele sankcije kompaniji NIS zbog većinskog ruskog udela u ovom naftnom gigatnu, pa je zbog obračuna svetskih sila indirektno pogođena i Srbija. Upravo je Vučić izdejstvovao u Vašingtonu da se ekonomske mere, potiv kompanije u kojoj radi 13.000 naših građana, ne primene više od pola godina kasnije nego što je prvobitno planirano.

S obzirom da velikih pomaka u dijalogu SAD i Rusije nije bilo, Vašington je nastavio sa primenom sankcija, zbog čega je predsednik Vučić odmah krenuo u novu rundu razgovora, tražeći najbolje rešenje za naše građane.

Iako je prethodna vlast u Srbiji bila ta koja je odlučila da NIS proda Rusiji u bescenje, zbog čega je Srbija ostala bez državne naftne kompanije, blokaderi su se čak prerano obradovali udarom na Srbiju, očekujući da će sankcije primorati Srbiju da nacionalizuje NIS, i tako uništi odnose sa Rusijom. Međutim, predsednik Vučić ponovo je odigrao pametno, ali i pošteno. Kako je i sam rekao, Srbija nije komunistička zemlja, i ne otima tuđu imovinu, što su u Moskvi pozdravili sa oduševljenjem.

Srbija ni tri i po godine od početka rata u Ukrajni nije uvela sankcije Rusiji, čime je pokazala da je principijelna zemlja koja se vodi nacionalnim interesima a ne naređenjima spolja. A sada je ponovo pokazala da je pouzdan partner svakome ko je spreman za otvorene, iskrene i prijateljske odnose.

Američke tarife i sastanak sa Rubiom

Krajem septembra predsednik Vučić sastao se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom u Njujorku, na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a sastanak je održan upravo na zahtev Rubija koji je pozvao srpskog šefa države da razgovaraju.

Ono što je posebno interesantno je da su u isto vreme blokaderi u Srbiji vodili kampanju tvrdeći da je "predsednik Vučić - izolovan u svetu". Koliko su samo lagali ponovo je dokazano samo dve nedelje kasnije, kada je u Beograd stigla Urusla fon der Lajen, što je bio hladan tuš za blokadere...

Poseta Fon der Lajen, napredak Srbije

Iako su se blokaderi nadali da će fon der Lajenova da napadne zvanični Beograd, predsednica Evropske komisije je pozdravila napredak Srbije u vezi sa biračkim spiskovima i savetom REM-a i pohvalila Srbiju što je 61 posto uskladila inostranu politiku sa EU. Uz to, umesto sankcija koje su blokaderi tražili, poručila je da naša zemlja može da računa na pomoć EU u aktuelnoj energetskoj krizi, i najavila ponovni susret za mesec dana!

Prisustvo na Paradi u Kini i sastanci sa Sijem i Purtinom

Ipak, jedna od največih diplomatskih pobeda ove godine je prisustvo predsednika Vučića na Paradi povodom obeležavanju 80 godina od pobede u Drugom svetskom ratu u Pekingu, gde je došao na lični poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, sa kojim je imao i lični susret, a tokom boravka u Kini sastao se i sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

- Najvažniji sastanak s predsednikom Sijem, prijateljski i srdačan! Predsednik Si pozvao je lično mene i našu delegaciju u zvaničnu državnu posetu u narednih 6 meseci - rekao je predsednik Vučić uživo se uključivši iz Pekinga, te naglasivši da je Kina pojedinačno gledano najveći investitor u našoj zemlji. U razgovoru s predsednikom Srbije Vučićem, Si Đinping je rekao da Kina, deleći čelično prijateljstvo sa Srbijom, podržava zalaganje Srbije da održi nacionalno jedinstvo, interese i socijalnu stabilnost.

- Želimo da radimo sa vama da bismo ove odnose još unapredili, naglasio je Si dodavši da je svet danas turbulentan i da se menja zbog čega je još važnije da se održi jedinstvo i saradnja dveju zemalja.

Vučić je bio jedan od samo 26 svetskih lidera koji su dobili poziv da prisustvuju Paradi u Pekingu!

Kineska javnost, koja broji skoro milijardu i po ljudi, iskazala je neverovatno interesovanje ne samo za sastanak dvojice predsednika - Vučića i Sija nego i sam dolazak predsednika Srbije u Peking. Takođe, ogromno je interesovanje i kineskih medija za posetu predsednika Srbije i susret s predsednikom Sijem, toliko veliko da je svaka vest na tu temu imala tretman "udarne". Pa ipak, za to vreme blokaderi su se bavili rasporedom sedenja i pozdravljanja sa kineskim predsednikom, pokušavajući da omalovaže značaj ove posete i časti koja je ukazana celoj Srbiji.

Poseta Uzbekistanu

Međutim, Vučić se ni tu ne zaustavlja, pa je tako već danas u Uzbekisatanu, gde će boraviti naredna četiri dana. Očekuje se potpisivanje niza bilateralnih sporazuma, kao i veliko proširivanje saradnje između Beograda i Taškenta.

Za to vreme Vučić nije stao ni na čiju stranu. Dokazao je i pokazao da nije ni zapadni ni ruski, već isključivo - srpski čovek! Pri tom je održao dobre i prijateljske odnose i sa Rusijom, i sa Amerikom, Evropom, Kinom...