Slušaj vest

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić izjavio je u ponedeljak da novo omnibus istraživanje pokazuje da je tzv. studentska, odnosno blokaderska lista, prvi put u padu i da se sve okrenulo, kao i da naprednjaci nisu ni na jedan način ugroženi od blokaderske liste, a sagovornici Kurira ocenjuju da je ovo definitivan dokaz da su, skoro godinu dana nakon pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, i u susret 1. novembru, ljudi jasno i definitivno odlučili da žele politiku mira i prosperiteta, a ne blokaderskog nasilja, bez imena i političkog programa.

Stiglo otrežnjenje

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je srpski narod pametan i iskusan i po svojoj prirodi demokratski, pa je prepoznao da je na političku scenu ubačena trula jabuka, sastavljena što od "kukavičkih političkih stranaka, koje se kriju iza zavese jer nemaju ni program ni harizmatične lidere, što od onih koji finansijski, logistički i ideološki pumpaju iz inostranstva".

Dragoljub Kojčić: Upravo pad rejtinga ovakve opozicije i blokadera pokazuju da ovu vlast podržava svako ko ima zdrave političke ideje, očigledno su i oni koji su bili zavedeni prepoznali ko donosi dobro Srbiji. Foto: Kurir Televizija

- U nedostatku političkih ideja blokaderi i opozicija su, u želji da se domognu vlasti, za ovih godinu dana pravili razne performanse, a ponajviše gledali kako da zaustave privredu zemlje i živote običnog čoveka, koji nije mogao normalno ni da se prošeta ulicama od njih! Njihove "političke akcije" svodile su se na beskrupulozno nasilje, prebijanje štanglama policajaca, bacanje topovskih udara pod njihove noge, paljenje stranačkih prostorija u Novom Sadu i Valjevu, u kojima su se nalazili živi ljudi u tim trenucima, ali i na beskrupulozne laži. Takav oblik ponašanja niti je politički, niti je demokratski, niti bi ih tolerisao ijedan pravni sistem u svetu. Način kako se borite za vlast pokazuje i kakva bi ta vlast bila kada biste je se nekim čudom dokopali - ocenjuje Kojčić i dodaje:

- Njihova vizija buduće Srbije više liči na koncentracioni logor sa nasiljem kao principom i obespravljivanjem svih građana koji bi se drznuli da drugačije misle od njih. Nije ovih godinu dana na sceni bio samo udar na postojeću vlast, već istovremeno i udar na Srbiju i srpsko društvo u celini. Otrežnjenje je stiglo i nikakva propaganda, spinovanje i laži po njihovim televizijama i društvenim mrežama ne mogu da prođu kod srpskog građanina. Na kraju uvek trijumfuju pravda i normalnost. Upravo pad rejtinga ovakve opozicije i blokadera pokazuju da ovu vlast podržava svako ko ima zdrave političke ideje, očigledno su i oni koji su bili zavedeni prepoznali ko donosi dobro Srbiji. Do sledećih izbora i ovo malo što imaju blokaderi svojih pristalica, biće prepolovljeno.

Sve se okrenulo

- Bolje je nego što sam očekivao, lakše nego što sam se nadao i dalje uz mnogo stvari koje mi kod sebe moramo da ispravljamo, menjamo, pokazujemo više brige ljudima, i tako dalje. A što se tiče toga jesmo li na bilo koji način ugroženi od blokadera - okrenulo se sve. Okrenule su se čak i ocene - rekao je Vučić, i dodao da je velika i dobra stvar kada imate, kako je rekao, minus 10 net pozitivnih i negativnih, dok se sada opet vratio na plus 3,5.