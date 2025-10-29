Slušaj vest

On dodaje da će pokušati da iskoriste tragičan događaj da ponovo ožive obojenu revoluciju.

- Ništa spektakularno ne očekujem da se desi tog dana osim još jednog propalog pokušaja da se ponovo oživi obojena revolucija u Srbiji - rekao je Zavišić.

Ukazao je i da komemorativni skup u Novom Sadu posvećen žrtvama tragedije na koji su pozvali studenti u blokadi nije posvećen odavanju počasti žrtvama s obzirom na to da se zna kako se u pravoslavnom hrišćanstvu odaje počast žrtvama tako što se pale sveće i čitaju molitve, a ne na raskrsnicama, blokadama saobraćaja, slanjem političkih poruka ili paganskim običajima i šetnjama.

Zavišić je ocenio da će čitav verujući narod kojem je zaista stalo do toga da se oda počast žrtvama 1. novembra na miran način otići i upaliti sveću, pomoliti se za sve stradale i za njihove duše, kao i da će država uraditi sve što je moguće da te žrtve dobiju pravdu odnosno da oni koji su odgovorni za pad nadstrešnice u Novom Sadu odgovaraju u skladu sa zakonima Srbije.

Na pitanje da li studenti u blokadi mogu narativom o borbi za pravdu da dobiju neku novu podršku s obzirom na to da je predsednik Aleksandar Vučić juče izjavio da je kompletan blokaderski pokret pao i da po prvi put pada i tzv. studentska lista, Zavišić je rekao da studenti u blokadi više ne mogu da dobiju podršku zato što su građani Srbije za 11 meseci koliko traje obojena revolucija, imali priliku da vide o čemu se radi.

Kako je naveo, građani su prethodnih meseci uvideli da ti protesti nisu nikakav apel za pravdu i borba za institucije, demokratiju i državu koja radi svoj posao, već da se radi isključivo o pokušaju obojene revolucije i rušenju političkog rukovodstva Srbije.

Zavišić je dodao da su blokaderi vaninstitucionalnim putem pokušali da sruše vlast u Srbiji tako što su preko ulice pokušali da dovedu do koncepta prelazne vlade, dok sada pokušavaju preko ulice da izazovu izbore koji bi im služili kao gorivo za produženje nestabilnosti.

"Siguran sam da u tome neće uspeti zato što ih je narod prozreo, jer je imao prilike da vidi ko poziva na mir, dijalog, toleranciju, da je država bila vrlo strpljiva i pozivali na referendum, izbore, dijalog, debate, dok smo s druge strane imali blokadere koji su konstantno pozivali na blokade osnovnih i srednjih škola, fakulteta, saobraćajnica, koji su targetirali i progonili sve koji drugačije misle, uništili preko 820 prostorija SNS-a, odlazili na kuće političkih neistomišljenika, fizički ih napadali", naveo je on.

Zavišić smatra da je nakon prethodnih 11 meseci građanima Srbije sve jasno i da u tom smislu nikakva priča o borbi za pravdu, demokratiju, institucije neće proći i da građani Srbije na to neće nasesti.