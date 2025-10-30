Slušaj vest

Mediji Junajted grupe, odnosno nekolicina najlojalnijih saradnika Dragana Šolaka, i dalje grčevito brane lik i delo sada već bivšeg gazde i tako održavaju potpuno apsurdnu situaciju, nastalu nakon Šolakovog poteza da najveći deo biznisa proda za ogromne pare.

Uprkos tome, spasavanje Šolaka ostao je glavni zadatak N1, Nove S i drugih medija. Kurir je u svojim tekstovima detaljno objasnio ono što je sad izašlo na površinu - Šolak je pomenute medije upregao na isti način kao i kad je, decenijama unazad, pokretao uhodani mehanizam za uklanjanje konkurencije, varanje poslovnih partnera, izvlačenje para iz kompanije... Uvek se u tim zakulisnim radnjama oslanjao na medijsku propagandu, politički uticaj, potkupljivanje i lobističku manipulaciju.

Kriza menadžmenta Junajted grupe poslužila je kao svojevrsna pozornica na kojoj su pred očima javnosti isplivale sve anomalije u Šolakovoj medijskoj mašineriji koja i dalje pokušava da sakrije pravu sliku u čijem centru je oduvek bio Šolakov ogoljeni lični profit, meren u milionima, pa čak i milijardama evra.

Većinski vlasnik BC Partners očigledno se suočio s razmerama njegovog štetnog poslovanja, na koje je Kurir uporno upozoravao, a to je ove godine rezultiralo razlazom, sklanjanjem Šolaka iz Savetodavnog odbora kompanije i traženjem pravde preko sudova. Kurir je otkrio da je okosnica svega Šolakovo potraživanje bonusa od čak 250 miliona evra nakon prodaje SBB i drugih delova grupe, ali i skrivena mreža firmi i saradnika preko kojih je izvlačio novac iz zajedničke kompanije.

Naručena saopštenja

Iako je potpuno jasno da Šolakove motive nikada, pa ni u ovom slučaju, ne treba tražiti izvan sfere profita, para i ličnog interesa, njegove udarne medijske pesnice N1 i Nova ne odustaju od guranja lažne priče da je reč o pravednoj borbi za slobodu medija. Zbog Šolakovog tvrdog jezgra u ovim medijima, on je izveo još jedan beskrupulozni manevar, pa na lamentu nad ugušenom medijskom slobodom, koju je fabrikovao pomoću svog mehanizma, pokušava da u svoj džep ugura 250 miliona evra.

Na delu su i dalje poslednji trzaji da se odbrani neodbranjivo i Šolak predstavi kao garant slobode medija, kako su to podmetali urednici i novinari u naručenim saopštenjima tokom takozvane upravljačke krize i njihovog vapaja da se Šolak vrati na upravljačke funkcije.

Šolak radi ono što je oduvek radio, a o čemu je Kurir pisao u nekoliko serijala. On putem svojih medija pojačava "zabrinutost" javnosti zbog neslaganja nekih delova kompanije sa odlukama većinskog vlasnika, pa se priča širi i regionalno, kroz medije u zemljama u kojima Junajted grupa posluje. Ipak, ovo samo pokazuje kako zloupotreba medija u Šolakovu korist prelazi granice regiona. Svima polako postaje jasno šta poslednjih godina u regionu radi Šolak sa svojim biznisima.

Kada je reč o medijskom uticaju i manipulacijama, treba spomenuti da je važna karika u stvaranju lažne slike o proevropskoj i prozapadnoj orijentaciji Šolakovih medija bilo uvođenje franšize američkog CNN u portfolio kompanije. Televizija N1 kao afilijacija CNN na Balkanu pomogla je Šolaku da na svoje poslove zakači zastavu zapadnog sveta i pribavi sebi tu vrstu zaštite. Međutim, Kurir je, a za njim i i drugi istraživački mediji, otkrio da je Šolak obmanjivao i javnost i svoje poslovne partnere i raznorazne zaštitnike, jer je istovremeno bio upleten u finansijske tokove koji su dopirali do ruske države i njenih oligarha, čime je razbijen mit o navodnom ideološkom i vrednosnom kursu Šolakovih medija i ostalih delova njegovog biznisa.

Hteo da ih ugasi za 120 miliona evra

Možda najjači dokaz da je Kurir bio u pravu kad je upozoravao na Šolakov lažni imidž i krajnje problematični kredibilitet njegove kompanije jeste otkriće novog menadžmenta Junajted grupe da je Šolak u januaru ove godine bio spreman da za 120 miliona evra ugasi N1 i Nova S.

Na kraju, ostala je nekolicina urednika i novinara koji i dalje odbijaju da priznaju da je reč o čoveku koji nema nikakve ideologije i vrednosti, već samo jedan cilj pred sobom - da uzme pare i beži. Samo krajnje naivni i neobavešteni konzumenti medijskog sadržaja N1 i Nove S mogu da i dalje veruju da bi pomenutih 120 miliona evra Šolak upotrebio za obezbeđivanje profesionalne nezavisnosti ovih medija, kako su to tvrdili u svojim saopštenjima i izveštajima.

Postoji li neko ko još veruje da Šolakov najjači motiv da proda SBB nije astronomski bonus od 250 miliona evra? Zar može da bude dileme ako se u obzir uzme činjenica da je deo firme prodao onom istom Telekomu Srbija, kojeg je označio za glavnog neprijatelja slobodne reči u Srbiji.

Kurir ostaje pri ranijem pozivu koji je javno objavio: ako i dalje postoji promil šanse da je sve ovo laž, za očekivati je da Šolak pokaže plemenitu stranu svoje ličnosti i eventualnu pobedu tešku 250 miliona evra prosledi zaposlenima u N1 i Novoj S kako bi pomogao da se obezbedi njihova nezavisnost i budućnost.