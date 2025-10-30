Slušaj vest

Naime, u Samarkandu danas počinje 43. sednica Generalne konferencije Uneska (UNESCO). Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i ministar kulture Nikola Selaković.

Događaj se održava u kongresnom centru "Put svile" u Samarkandu, a ovo je prvi put posle vise od 40 godina, da se zasedanje Generalne konferencije Uneska održava van Pariza, što za Uzbekistan predstavlja veliki međunarodni događaj i priznanje za njihovu kulturnu ulogu.

 Izbor Samarkanda, jednog od najstarijih i najveličanstvenijih gradova na svetu, dodaje poseban simbolički značaj, odražavajući visok nivo međunarodnog poverenja u Uzbekistan i njegov rastući globalni ugled. Događaj će obuhvatiti više od 150 događaja koji se bave ključnim pitanjima u obrazovanju, nauci, kulturi, ekologiji, tehnologiji i komunikacijama.

U fokusu ovogodišnjeg zasedanja su teme digitalne transformacije i primene veštačke inteligencije u zaštiti kulturne baštine, obrazovanje za održivi razvoj, uloga mladih u klimatskim akcijama, kao i promocija rodne ravnopravnosti.

Prisustvovaće delegacije iz više od 200 zemalja i međunarodnih organizacija, među kojima su, pored predsednika Vučića, predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev, predsednik Slovačke Peter Pelegrini, generalna direktorka Uneska Odri Azulej i drugi ugledni gosti.

Ovaj važan događaj - 43. Generalna konferencija UNESKO održava se od 30.oktobra do 13. novembra, a tokom dvonedeljnog zasedanja biće usvojeni ključni dokumenti koji određuju budžet i program rada Uneska za naredni period, a države članice biraće i članove izvršnog odbora. Očekuje se da će novi šef organizacije biti imenovan tokom zasedanja u Samarkandu.

Kurir.rs

