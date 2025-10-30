Slušaj vest

Dominaciju Srpske napredne stranke (SNS) i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i dalje ne može da ugrozi nijedan aktuelni politički akter! Najnovije istraživanje agencije Ipsos, koje je ekskluzivno objavio Kurir, pokazuje da bi lista SNS - Aleksandar Vučić, ako bi parlamentarni izbori u Srbiji bili održani u nedelju, 2. novembra, osvojila skoro polovinu glasova - 49,1 odsto, dok bi manji opozicioni blokovi, uključujući i takozvanu studentsku listu, uspeli da osvoje podršku za prelaz cenzusa, što je daleko od pretnje trenutnoj vlasti.

Srpska napredna stranka (SNS) i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dalje dominiraju na političkoj sceni, uz ogromno i najveće poverenje građana. Sve druge stranke - uključujući i još uvek nepoznatu tzv. studentsku listu - daleko su od ozbiljne konkurencije, ali sa šansama za ulazak u parlament uz, kako istraživanje pokazuje, SPS (koji je trenutno deo vladajuće koalicije), Demokratsku stranku, Mi - snaga naroda i Novi DSS, kao opozicione koje bi prešle cenzus.

ISTRAŽIVANJE IPSOS, OKTOBAR 2025. Foto: Kurir

Ostatak opozicije, uključujući i onaj onaj aktuelni skupštinski (SSP, ZLF, PSG, Ekološki ustanak, Srce) - daleko je od potrebnog nivoa podrške za prelazak cenzusa i ne može ozbiljno ugroziti dominaciju SNS i Vučića.

Sigurnost

Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku, nije iznenađen što građani i dalje imaju najviše poverenja u SNS.

- Ono što narod vidi u politici Srpske napredne stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića je stabilnost, razvoj, suverenitet i povratak ponosa. Blokaderski profesori sa Ekonomskog fakulteta, i to mi je omiljeno, to na svakoj televiziji govorim, dakle imate poslednji udžbenik Ekonomskog fakulteta, profesori blokaderi koji su pomagali u blokadama su period od 2012. do 2016. obeležili kao period ekonomskog preporoda naše zemlje. Ne znam šta se u međuvremenu moglo promeniti u njihovim nalazima. Ekonomija je udvostručena, napravljeno je više infrastrukture nego od vremena komunizma do danas. Srbija više ne savija kičmu. To je sve ono što naši građani vide, osećaju se sigurno i stabilno - rekao je Matović za Kurir TV.

Sigurnost koju demonstrira predsednik Srbije i SNS kao glavni faktor za veliku podršku građana vidi i politički analitičar Branko Radun.

Radun: Sigurnost koju demonstrira predsednik Srbije glavni je faktor za veliku podršku građana Foto: Kurir TV

- Pre svega, postoji strah građana od nestabilnosti koju bi mogla da proizvede opozicija ili još uvek nepoznata studentska lista. Ljudi ne žele haos i plaše se haosa, mogućih unutrašnjih podela, većih sukoba i slično. Vučića vide kao garanciju stabilnosti i mira. Videli smo da su možda neki neutralni ili apstinentni ljudi tokom protesta pristupili drugoj opciji, ali sada odustaju od opozicije i studenata, koji još nisu izašli sa listom, sa jasnom agendom i jasnim porukama. Takođe, neki ekstremisti su im čak pristupili, i sve je to Vučiću samo pomoglo da zadrži svoj politički položaj - ocenjuje Radun.

Opoziciona depresija

On naglašava da je situacija još uvek fluidna, ali samo kada je reč o preraspodeli glasova opozicionog tabora, u kojem, napominje, ima sve više sukoba i podela.

- To ih je još više oslabilo, jer vidimo jasno da im podrška opada konstantno od proleća. Da su napravili zajedničku studentsko-opozicionu listu pre tri meseca, sa jasnim programom, sada bi bili jači. Tokom prošle zime i do marta, mnogo birača, većinom mladih koji podržavaju opoziciju, podržalo je i proteste, ali od marta su već doživeli pad u entuzijazmu da će se nešto uskoro rešiti, da će Vučić pasti, da će biti raspisani neki privremeni, brzi izbori, da će biti privremena vlada, koja će obezbediti uslove da opozicija pobedi - kaže Radun koji napominje da je tada počela jedna "opoziciona depresija".

- Ujedno je započela konsolidacija birača vladajuće partije, posebno od aprila, maja, pa kroz leto. Došlo je ne samo do neke vrsta stabilizacije već možda i jačanja birača vladajuće partije. I ova sadašnja podrška, prema istraživanju, od 9,2 odsto za studentsku listu je upitna, jer ovo je sada vrsta jedne "blanko podrške", kada se ne zna ko su ljudi na listi, koji je program i ciljevi. Ako stave neke ozbiljne ljude na tu listu, naprave dobru kampanju, suma bi mogla biti veća, ali opet na račun druge strane opozicije. Tako da je pred nama sigurno jedna nova politička mapa Srbije, i bez obzira na to kada će biti izbori, oni će doneti potpuno drugačiju sliku, bez ovih opozicionih stranaka i ovih opozicionih lidera. Ne možemo reći bez svih njih, neki će se oporaviti i preživeti, ali definitivno će biti drugačija situacija - zaključuje Radun.

Kojčić: Na kraju uvek trijumfuju pravda i normalnost Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je srpski narod pametan i iskusan i po svojoj prirodi demokratski, pa je prepoznao da je na političku scenu ubačena trula jabuka.

- Ta jabuka sastavljena je što od kukavičkih političkih stranaka, koje se kriju iza zavese jer nemaju ni program ni harizmatične lidere, što od onih koji finansijski, logistički i ideološki pumpaju iz inostranstva. Način kako se borite za vlast pokazuje i kakva bi ta vlast bila kada biste je se nekim čudom dokopali. Nije ovih godinu dana na sceni bio samo udar na postojeću vlast, već istovremeno i udar na Srbiju i srpsko društvo u celini. Otrežnjenje je stiglo i nikakva propaganda, spinovanje i laži po njihovim televizijama i društvenim mrežama ne mogu da prođu kod srpskog građanina. Na kraju uvek trijumfuju pravda i normalnost. Upravo pad rejtinga ovakve opozicije i blokadera pokazuje da ovu vlast podržava svako ko ima zdrave političke ideje, očigledno su i oni koji su bili zavedeni prepoznali ko donosi dobro Srbiji. Do sledećih izbora i ovo malo što imaju blokaderi svojih pristalica biće prepolovljeno - kaže Kojčić.