Slušaj vest

On poručuje da deo javnosti okupljen oko partije Mila Đukanovića za svaki problem u Crnoj Gori kao glavne krivce vide Srbiju, Vučića i samim tim srpski narod.

- Svima je jasno, pa i maloj deci, da Vučić nema nikakvog udela u incidentu koji se dogodio s napadom na momka u Podgorici. Jasno je kao dan da se perfidnom zamenom teza pravi da su Vučić i Srbija krivi, a svako ko je zdravorazuman zna da se radi o brutalnoj laži koju ponavljaju kako bi se stekla kriva slika - kaže za Kurir Dajković.

Političar dodaje da je crnogorski sistem zakazao, te da te strane državljane niko nije pitao kad su došli u Crnu Goru zašto su tu i s kojim ciljem.

Vladislav Dajković Foto: Kurir TV

- Nije tu najveći problem fizički obračun, to se dešava svuda, nego je sporno što se Turci šetaju ulicama naoružani lovačkim noževima. Postavlja se pitanje učinkovitosti imigracione politike u CG, kao i rada bezbednosnih organa, koji su dozvolili da 10.000 stranaca uđe u zemlju bez kontrole, bez pitanja ko su ti ljudi i zašto dolaze, koliko planiraju da ostanu i čime će da se bave - otkriva Dajković.

On upozorava da prave bazu.

- Naoružavaju se po dolasku u Crnu Goru, kupuju naše stanove i zemljište... Da li to znači da pripremaju teren za još masovniji dolazak? Umesto što nas plaše srpskim i ruskim svetom, treba da se pozabave turskim, koji je postao najveća pretnja po naše građane. A javnost u Srbiji treba da zna da su Vučić i svaki građanin Srbije dobrodošli u Crnu Goru jer su naša najbliža braća i jedan smo isti narod - kaže Dajković.

Otkriva i da se napadači na momka u podgoričkom naselju Zabjelo i dalje slobodno kreću.

- Turski državljani su oslobođeni, izašli su iz pritvora jer nisu bili te noći ispred tog kafića. Uhapsili su pogrešne ljude, a pravi krivci i zločinci slobodno šetaju, što govori u kakvom rasulu se nalazi crnogorski bezbednosni sistem - kaže Dajković.

Podsetimo, trojica državljana Azerbejdžana i jedan državljanin Turske su u subotu uveče, u podgoričkom naselju Zabjelo, teško povredili i nožem ranili Podgoričanina M. J, a Crnogorci ne prestaju da taj skandal "povezuju" sa Srbijom i krive Vučića!

1/7 Vidi galeriju Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno Foto: Kurir

Sramno saopštenje književnika

Crnogorski PEN centar (udruženje književnika) i Fakultet za crnogorski jezik i književnost FCJK izdali su zajedničko saopštenje i na sraman način povezali nepovezivo, tvrdeći da je za netrepeljivost građana Crne Gore prema turskim državljanima posle incidenta kriva Srbija?!

U povećem saopštenju se, pored brojnih banalnosti, ističe da je pretnja Crnoj Gori "velikosrpski fašizam"?!

Vučić kriv i crnogorskom reisu

On se oglasio na društvenoj mreži "X", nakon što je premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio da će ta zemlja hitno ukinuti bezvizni režim sa Turskom.

"Nakon manje od 20 dana. Da li Beograd kažnjava Tursku preko CG?", napisao je Fejzić, objavivši fotografiju teksta sa naslovom "Vučić napao Tursku: Znamo šta planirate..."

Foto: screenshot YT/rtcgYT

Podsetimo, Vučićeve reči odnose se na to što je Turska 8. oktobra dopremila dronove prištinskim vlastima, što je protivno Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 i Povelji UN.

Crnogorski novinar na N1: "Iza svega stoje BIA i Vučić, on je istinski gospodar"

On je gostovao na N1 BiH i oko 15 minuta i tvrdio da je Vučić kriv za netrepeljivost građana Crne Gore prema turskim državljanima nakon incidenta?!

Tu se nije zaustavio, već tvrdi da iza svega stoje BIA i predsednik Srbije, te da Crna Gora ima vladu čiju polovinu čine ljudi pod kontrolom Aleksandra Vučića.

Kako tvrdi Nikolaidis, sve je počelo 8. oktobra i to "vrlo precizno nakon što se Vučić pobunio zbog toga što je Erdogan prodao dronove Kosovu".

Od tog dana je vrlo ciljano širena netrpeljivost prema građanima Turske kroz mreže i medije - kaže Nikolaidis, i nastavlja sa tvrdnjama da Crnom Gorom vladaju BIA i Aleksandar Vučić.

Andrej Nikolaidis Foto: Printsceen/Youtube

- Crna Gora je slaba tačka jer ima slabu vladu čiju barem polovinu čine ljudi pod kontrolom Vučića. Istinski gospodar Crne Gore su BIA i Aleksandar Vučić. Ne treba imati više od dva grama mozga da se razume da je ovo operacija BIA-e. Ne postoji nešto što se zove spontano okupljanje naroda. Naročito ako su to navijačke grupe sa jasno pripremljenom koreografijom koja zaziva fašističko nasleđe i ako su pripremljene replike koje pozivaju na homogenizaciju Crnogoraca i Srba. Kada uzmet u obzir kako je sve krenulo i kako se razvija, jasno je ko je iza toga. Jasno je ko je konačna meta.