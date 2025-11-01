Slušaj vest

Dodao je da bez Vučića ne bi smo imali Srbiju koja godinu dana uspeva da se izbori sa svima onima koji pokušavaju da je sruše.

- Ovo je pokušaj da se uništi, da ne postoji Aleksandar Vučić, ne Bačulov. Nemojte da menjate teze. Bez Aleksandra Vučića ne bismo imali ovu Srbiju koju imate sada i koja godinu dana uspeva da se izbori sa svima njima koji pokušavaju da je sruše, da u njoj naprave jednu pokornu, ne znam kako da nazovem, koja će da sluša i da ispunjava raznorazne zahteve koje kakvih probisveta i sveta sa raznoraznih krajeva koji imaju svoje interese. Da Srbija nema svoj interes i njima ne odgovara to što radi Vučić - rekao je Lončar za TV Prva.

Lončar je naglasio da predsednik Srbije vodi srpsku politiku, koja je dobra za srpski narod i građane Srbije i dodao da su se sada svi udružili jer svima smeta Vučić.

- Njima jedino što je ostalo to je da unište Aleksandra Vučića, da bi ostvarili svoj cilj. Prema tome, ljudi, hajde da se opametimo. Ovo rade vođe tih blokadera i svega. Neka znaju s kim imaju posla ljudi koji dolaze na njihov poziv. Ljudi, urazumite se - rekao je on.

Lončar je dodao da se promene u državi dešavaju samo na izborima.Bez

- Zlopotrebljavaju ljude koji su nezadovoljni sa bilo čim i to je normalno da u državi imate nezadovoljne ljude. Ali promena ili bilo šta dolazi kad je dovoljan broj tih nezadovoljnih, i to se dešava na izborima. Ljudi, ne radite više ovo, ne podržavajte one koji ovo žele da izvedu. Da unište, da ne postoji Aleksandar Vučić, da unište njegovu porodicu, da bi oni neki politički cilj ispunili, nalog nekoga ko im je platio za ovo, ko im daje te savete i ko to radi - naveo je Lončar.

Ministar je takođe zamolio sve građane da se više ne pravimo naivni, kao i da je očigledno da vođama blokada ostaje jedan jedini problem, a to je predsednik Srbije.

- Posle zvučnog topa, posle dečka od 16 godina koji je preminuo od tortura u policijskoj stanici u Valjevu koji i ne postoji, posle objave da je devojka bila privedena u policijsku stanicu i da se tamo desilo ne znam šta, a dokazano je i da se to nije desilo. Očigledno da vođama ovih blokada, ovog haosa koji žele da izazovu nisu uspeli u svojim namerama, njime ostaje jedan jedini problem. Mislim da je to sada svima u Srbiji i šire jasno. Oni imaju jedan jedini problem, to je Aleksandar Vučić. Oni drugi problem nemaju. Pokušali su na sve načine da ga reše, nisu uspeli. Odlučili su se na ovoj potez - rekao je ministar.

Govoreći o pokušaju Bačulova da se otruje sa ricinom, Lončar je naveo da je u pitanju biološki otrov, kao i da je registrovano više od 750 slučajeva direktnog trovanja ricinom širom sveta.

Lekar Bačulovu predlaže ricin, za njega nema protivotrova Izvor: Informer TV

- Nažalost, došli smo u tu situaciju koju pretpostavljamo da niko u Srbiji nije ni sanjao da možemo da dođemo do nje, a to je da govorimo o otrovima i fingiranim trovanjima. Što se tiče ricina, preozbiljan biološki otrov, do sada u svetu registrovano više od 750 slučajeva dokazanih trovanjem ricinom. I filmovi su snimani o njemu, korišćen u nekim političkim ubistvima, pokušajima ubistva i evo ga ovde kod nas u priči naših vođa blokada i svega onoga što se dešava - kazao je Lončar.

Kako je rekao, ricin u bilo kom obliku da se on nađe u blizini izazvaće ozbiljne posledice.

- Od gubitka svesti, otežanog disanja, mučnine, kašlja, znači sve to što on može da izazove. Zavisi koja je količina, ako je veća količina, to ne možete da preživite. Ako je manja količina, imaćete sve te posledice, sve te simptome ćete imati i pitanje s kakvim posledicama ćete proći - rekao je on.

Dodao je da bi svi trebalo da imamo u vidu da je ricin najozbiljniji biološki otrov sa više od 750 registrovanih dokazanih trovanja u svetu.

Takođe, Lončar je ponovio da vođe blokadera nemaju drugi problem se Vučić i dodao da je uspeo pokušaj Bačulova u svom planu, život predsednika Srbije ne bi postojao.

- Zamislite scenario koji su oni napravili. Taj Bačulov, ili ko je već, kao došao je u dodir sa tim otrovom, krene da ima neke od simptoma. Mi ne želimo da iko bude povređen, kamoli da umre. Onda zamislite te slike, kako se on bori za život, kako ima zdravstvene tegobe i njihovu mašineriju, koja u istom momentu po komandi, kao što smo videli kako to radi, kaže da je to uradio Aleksandar Vučić, da je otrovao tog Bačulova, da on ne bi sutra vodio neke demonstracije, proteste ili ne znam šta već - kazao je Lončar.

Lončar je upitao šta bi predsednik Vučić rekao nakon svega toga.

- Šta će da kaže svojoj deci? Šta da kaže za sve što je radio do sada? A šta da kažu njegova deca? Je li neko razmišljao o tome? Ljudi, o čemu mi pričamo? O čemu se ovde radi? - poentirao je Lončar.