Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se u petak 31. oktobra javnosti povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i tom prilikom poslao nekoliko snažnih poruka, od kojih se kao najvažnije mogu izdvojiti njegov apel da se žrtvama tragedije dostojanstveno oda počast, da pravda mora biti zadovoljena u institucijama a ne na ulici, da svi moramo taj dan pogledati u sebe i sagledati i svoje greške, ali i poziv na ujedinjenje i dijalog, ali i na sprečavanja ovakvih tragedija u budućnosti.

- Nigde nas neće dovesti to što krivimo jedni drugo. Samo zajedničkim radom možemo nešto bolje da stvorimo. Istinska pravda mora da bude zadovoljena za živote koji su izgubljeni tog kobnog dana. Tu se svi slažemo. Ali, ne pravda izmišljena na ulicama, već pravda koja se donosi u institucijama - kazao je Vučić između ostalog i dodao:

- Još jednom pozivam one koji protestuju da sednu za sto, iskažu svoje želje, da učestvuju u razgovoru, debatama, ne kroz ultimatume, već kao deo razgovora. Naša zemlja će u narednih nekoliko nedelja, meseci da se suoči sa ogromnim izazovima. Oni nemaju veze sa protestima. Stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo se urušavaju u današnjem svetu. Strukture koje su godinama funkcionisale nestaju. Svet oko nas se velikom brzinom menja. Događaju se tektonske promene. I mi na sve to moramo da pružimo najbolji odgovor. Zajedno i ujedinjeno - poručio je predsednik.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da kao neko ko je tokom cele krize uporno apelovao na spuštanje tenzija i razumevanje zajedničke traume, smatra da obraćanje predsednika predstavlja korak ka društvenoj stabilizaciji i izlasku iz spirale optuživanja.

Barac: Poziv na mir i razumevanje društvene traume

Barac ocenjuje da su ključne poruke predsednika bile jasne: mir, pijetet, institucionalna pravda i odgovornost da sprečimo ponavljanje tragedija.

- Prva poruka je pijetet prema žrtvama i poziv da današnje obeležavanje prođe mirno i dostojanstveno. Predsednik je naglasio da svako tuguje na svoj način, ali da se to mora činiti mirno i zakonito. Vrlo jasna poruka koja spušta ton i kanališe bol u dostojanstveno sećanje, umesto u novu konfrontaciju i nasilje koje može da dovede do novih žrtava. Drugo, jasno je postavljen okvir za traženje pravde: ne "pravda na ulicama“, već pravda kroz institucije. U trenutku kada je javnost zasićena neizvesnošću i sporim postupcima, insistiranje na institucionalnom putu nije izbegavanje odgovornosti, već jedini održivi način da dobijemo istinu potkrepljenu dokazima i presudama koje traju. Važno je zbog izlečenja društva da pravda bude dosegnuta a ne brzo postignita - objašnjava Barac.

On ocenjuje da je treći, važan element preuzimanja lične odgovornosti.

- U govoru je eksplicitno pomenuto priznanje grešaka i izvinjenje zbog teških reči u nekim trenucima.U političkoj komunikaciji, to je gest deeskalacije: smanjuje pritisak u javnoj sferi i otvara prostor za razgovor bez demonizacije sagovornika i pokazuje put koji svi trebamo da sledimo. Četvrto, akcenat je na prevenciji i obavezi države da nauči pouke i ojača sigurnosne i nadzorne mehanizme kako se slične tragedije ne bi ponovile. To je tačka oko koje se može formirati najširi društveni konsenzus. Važno je da makar iz bola izvučemo sistemske lekcije - smatra politički analitičar u svojoj analizi i dodaje:

Predsednik Vučić na parastosu u Hramu svetog Save

- U kontekstu današnje godišnjice, podsećam da je kolektivna trauma realna i da zahteva odgovoran diskurs. Dan žalosti i komemorativni skupovi širom zemlje bi trebalo da budu trenutak zajedničkog ćutanja i solidarnosti, ne novog raslojavanja. Na kraju, institucije moraju da isporuče: transparentne postupke, jasne odgovornosti i maksimalnu brzinu koja ne ugrožava kvalitet procesa. Javnost s pravom očekuje epilog od istraga do sudskih odluka. Dosadašnje informacije o procesnim koracima pokazuju da je pravni put otvoren i da mora dobiti epilog u sudnici, a ne na ulici. Ako želimo da društvo zaista zeceli rane, potrebna nam je kombinacija pijeteta, institucionalne čvrstine i odmerenog javnog govora.

I predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, je na TV Prva, istakla da je predsednik Vučić održao u petak državnički govor i da je poslao jasne i hrabre poruke građanima, a da je po njenom mišljenju bilo pet važnih poruka:

Ana Brnabić: Vučić je poslao jasne i hrabre poruke građanima

-Prva je poziv da 1. novembar bude dan koji nas ujedinjuje. Druga važna poruka je da i kao predsednik može da razume ljutnju i razočaranje naših građana zbog toga što još uvek niko nije odgovarao i da svi mi tražimo pravdu i da ćemo nastaviti da tražimo odgovornost. Treća poruka je da u miru i dostojanstveno odamo počast žrtvama pada nadstrešnice. Četvrta poruka je da 1. novembra pogledamo sebe i naše greške, i peta - poziv na dijalog u društvu - kazala je Ana Brnabić.