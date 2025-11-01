Slušaj vest

Mićin je poručio da vode nije bilo nekih sat vremena i to zbog tehničkog problema sa nestankom struje i da nije postojala nikakva namera.

- To nam se dešavalo pre, moram da vidim, tehnički sa EPS-om i sa Vodovodom u budućnosti da taj problem rešimo, kako se to ne bi desilo nikad više. Desilo se nekoliko puta, nestane bukvalno struje, nestalo je i sada na nekih dva minuta, a nažalost dok fabrika vode počne da radi, imali smo nekih sat vremena prestanak, jer celom sistemu treba vreme. Dakle, nije u pitanju nikakva namera, nego je u pitanju tehnički problem koji u budućnosti moramo da rešimo ulaganjem u elektroopremu i to je sve - rekao je gradonačelnik Novog Sada.

Dodao je da nažalost to neko pokušava drugačije da predstavi.

- A to što, nažalost, neko pokušava, recimo Bojan Pajtić, pokušava da prikaže da je tu postala neka namera. Ali on je ideolog svakako ovih blokada i ništa me ne čudi od njega da on širi takve dezinformacije i laži - rekao je Mićin.

Dodao je da se ovakav nestanak vrlo retko dešava i dodao da nestanak vode i struje nije imao veze ni sa restrikcijama.

Lažna vest na portalu Nova Foto: Printscreen Nova

- Te restrikcije smo rešili i one su imale veze sa tim što smo morali tehnički da unapredimo bunare, sve ono što smo krenuli da radimo i što ćemo raditi u narednom periodu gde više nećemo faktički imati restrikcije. To je nevezano za elektroopremu koju moramo poboljšati u budućnosti u saradnji sa EPS-om,da više ne dođe do takvog nestanka struje i da nikad nam se više ne desi da nemamo vode u gradu zbog toga - rekao je on.

Naglasio nije bilo nikakve namere tu tome već da je u pitanju bio tehnički problem.

Foto: Shutterstock, Printscreen

- Vode ima u celom gradu i struje ima u celom gradu. Laž je da nema struje na Limanu kao što neki šire po društvenim mrežama - poručio je Mićin.

Gradonačelnik Novog Sada je istakao da je situacija u Novom Sadu trenutno mirna i da su, kako je rekao, organizatori blokada napravili nekoliko bina širom grada, kao da je u pitanju neka proslava.

- Ne znam šta bih vam rekao, meni to sve ružno izgleda. Ja sam jutros sa svim mojim saradnicima bio na liturgiji, zaista jednoj dostojanstvenoj liturgiji i parastosu koji je držao episkop bački Irinej i mislim da je to jedini i pravi način da se oda počast žrtvama danas - dodao je Mićin.

Odgovarajući na pitanje šta očekuje do kraja dana i šta građani mogu da očekuju rekao je da se boji da ne dođe do nervoze i nasilja.

- Ja se bojim samo na kraju da će se oni unervoziti, jer ih nema onoliko koliko su predviđali, pričali su o stotinama hiljada i tako dalje. Bojim se da se tu neko ne unervozi i govorim pre svega, ne o običnim građanima, nego organizatorima cele priče, pa da celu priču ne usmere u onom smeru u kojem ne želimo da ide, a to je u smeru nekog nasilja i napada na državne institucije, policiju i tako dalje - rekao je on.