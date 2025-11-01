Slušaj vest

Mila Pajić, blokaderka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i aktivistkinja neformalne studentske organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti), koja je pobegla u Hrvatsku nakon što su obelodanjeni snimci na kojima, sa ostalim osumnjičenim blokaderima, planira destabilizaciju i državni udar, oglasila se na Instagramu baš na današnji dan, Dan žalosti povodom godišnjice stradanja 16 ljudi na Železničkoj stanici u Novom Sadu, i iz Hrvatske poručila - raspišite izbore!

Mila Pajić na Instagramu traži izbore Foto: Instagram Printscreen

Dakle, jedna od glavnih blokaderki, koja je od početka vodila proteste i blokade u Novom Sadu, uz glavnog mentora, profesora Filozofskog Dinka Gruhonjića - na današnji dan odlučila je da se oglasi i pošalje poruku, ali ne onu u kojoj izražava tugu i saosećanje sa nedužnim žrtvama pada nadstrešnice, već političku poruku.

Na engleskom jeziku, Pajićeva iznosi i neistine poput one da je "proterana iz Srbije samo zato što je rekla "ruke su vam krvave" i samo zato što traži pravdu za 16 stradalih". Podsećamo, Mila Pajić nije proterana, ona je pobegla iz Srbije nakon što je otkriveno da je sa grupom blokadera, bliskim opozicionom PSG, planirala nasilan upad u RTS i državni udar.

U svom obraćanju ovog 1. novembra Mila Pajić nijednom rečju ne pominje da je danas tužan dan za Srbiju, obavijenu još jednom tragedijom, da je danas Dan žalosti u Srbiji.

Ne. Samo izbori, samo "raspišite izbore", samo opšta mesta o nekakvoj pravdi i borbi za pravdu, koja se automatski potiru njenom poslednjom rečenicom "raspišite izbore", kao što su blokaderi izbrisali i zaboravili sve svoje zahteve s početka (ona 4, koja su ispunjena), i od proleća maltretiraju Srbiju svojim jedinim i glavnim zahtevom - vanredni izbori.

To im je i danas - na godišnjicu pada nadstrešnice - glavna tema dana, i to dovoljno govori o blokaderskim motivima i krajnjem cilju haosa koji su priredili svojoj zemlji!

Obraćanje Mile Pajić na Instragramu blokaderski mediji prenose pod nazivom "Oglasila se Mila Pajić, zatražila izbore", kao da se oglasio neko od državnog značaja - recimo predsednik Srbije lično i raspisao izbore - a ne osoba na čiju poruku ni u porodičnom četu na Vocapu ne bi odreagovali.

Tabloid "Danas" o Mili Pajić Foto: Screenshot

Građani Srbije danas su nažalost ponovo, po ko zna koji put, imali prilike da svedoče kao izgledaju dva lica Srbije: lice onih koje vode državu i maski koje spadaju sa lica blokadera! I to, u onim trenucima kada se možda i najbolje vidi karakter jednog čoveka i kada je ljudska duša možda i najviše ogoljena, onda kada - žali. Pod uslovom da istinski žali.