Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da "sa gađenjem posmatra" kako "politički lešinari" zloupotrebljavaju tragediju i bol Dijane Hrke, dodajući da se nikada u Srbiji tako nešto nije dogodilo.

"Niko ne može da umanji bol gospođe Hrke. Ta politička instrumentalizacija je nešto što nismo imali. Šta sad treba da pogine neko drugi? Da imamo zamenu bola za neki drugi bol? Taj deo mi je neprihvatljiv i neshvatljiv. Oni je premeštaju kao šahovsku figuru. Za gađenje. Ona ima pravo da kaže šta želi da kaže. Ako želite da spalite nekoga ko drugačije misli to nije put. Juče su nam razbili sedam prostorija. Kakve to veze ima sa događajem?", rekao je Vučević.

Haos ipsred skupštine Izvor: Kurir

Vučević je naveo da je dobro što je 1. novembar, kada se obeležila godišnjica od pada nadstrešnice, prošao mirno.

"Mislim da je laknulo svima u Srbiji, dobro je da je svako na način koji je smatrao da je prihvatljiv odao poštu stradalima. Neko je išao u crkvu, na groblje, a neko na mesto tragedije. Gotovo 12, 13 hiljada ljudi je otišlo posle komemoracije. Svi bi morali razumeti bol porodica, da ih niko ne monopolizuje, niko od nas ne može da zna kako je to", rekao je Vučević.

On je podsetio da je, kada se dogodila tragedija, on kao tadašnji premijer, obišao porodice nastradalih, a da su to učinili i predsednik Republike i tadašnji gradonačelnik Novog Sada.

"Ništa teže u životu nisam doživeo. Ne mogu da zamislim šta je teže raditi kao političar kao ovo. To su teški trenuci. Ko nije to doživeo može da priča gluposti kao ovi što zloupotrebljavaju", izjavio je Vučević.

On je naveo da ga je to podsetilo na ono što se polovinom avgusta dešavalo u Novom Sadu i Valjevu.

"Pustili su sa slobode da se brane ovi ljudi što su napali Kobre koje su bile sa mnom to veče. Ne opravdavam, ali donekle razumem zašto Uglješa Mrdić štrajkuje glađu. Razumem šta je njegova poruka, jer je toliko nepravde", rekao je Vučević.

Vučević je prokomentarisao i to što je Miša Bačulov nameravao da se otruje i da za to optuži državni vrh, navodeći da nije siguran da bi Bačulov rizikovao svoj život, jer je birao kafić koji je preko puta KC.

"Njegova supruga radi u KC Vojvodine, da to bude bezbedno za njega, a da se stekne utisak da ga je Vučić ubio i to kada - na 1.novembar. On je pravio od sebe sve vreme jednu korisnu budalu. On je umislio da je on budući gradonačelnik Novog Sada", naveo je Vučević.

Hapšenje Vladimira Štimca Izvor: MUP/VJT BG