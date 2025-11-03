Slušaj vest

Laži blokadera na čelu sa blokaderskom televizijom N1 ne prestaju, a sinoć dok su njihove pristalice pravile haos dostigli su vrhunac blamiranja!

Naime, reporterka sa N1 intervjuisala je nadomak Skupštine dramaturga Ivana Lalića i oboje su se usaglasili da Uglješa Mrdić, predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, kopira Dijanu Hrku u štrajku glađu!

A istina je, Mrdić je rekao da stupa u štrajk glađu 31. oktobra, dok je Dijana Hrka to učinila juče, 2. novembra, a dokaze možete videti u tekstovima i slikama ispod:

Mrdić je štrajk najavio 31. oktobra, a Dijana Hrka započela ga je juče, 2. novembra Foto: Screenshot

Reporterka N1 Skoro minut je postavljala pitanje Laliću, krenula da se gubi u sopstvenim lažima i izgovorila:

"Imali smo Dijanu Hrku koja je i pre večerašnjeg skupa najavila nešto ekstremno, danas je započela taj štrajk glađu... U isto vreme mi imamo jednog poslanika vladajuće većine koji je takođe najavio štrajk glađu zbog situacije u pravosuđu u slučaju nadstrešnica. Da li to vidite kao neku vrstu kopiranja? Mnogo kopiranja od strane vlasti u svemu što su studenti radili u ovomslučaju majka...", izgovorila je očigledno neobaveštena reporterka, iako se informacije poput ove proveravaju u roku od minuta.

Ivan Lalić Foto: Printscreen N1

Lalić se, naravno, složio sa izgovorenim.

- Veliki Danilo Kiš ima divnu rečenicu koja glasi "gde svi lažu niko ne laže". Vlast koristi tu matricu, to je predvidljiva izanđala formula koja više ne pije vodu i svi je čitamo. A pogotovo u situaciji kad se Dijana Hrka, sad već jedna mitska osoba, odlučila na ovakav jedan čin - nalupetao se član lažne elite.

Naoružani blokaderi

Podsetimo, blokaderi nasilnici koji su se okupili sinoć ispred Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, došli su naoružani bokserima, noževima, bakljama, a ponovo su zabeležene nemile scene u srpskoj prestonici.

1/8 Vidi galeriju Napad blokadera ispred Skupštine Foto: Društvene Mreže, Kurir

Naime, skup blokadera prerastao je u nasilje kada su bacali kamenice, flaše i baklje, topovske udare i pokušavali da izazovu haos.

Hapšenje Vladimira Štimca Izvor: MUP/VJT BG

MUP-a i BIA su saopštili da je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i priveli 37 ljudi koji su učestvovali u ''narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja'' u nedelju uveče ispred Narodne skupštine Srbije, saopšteno je iz MUP-a.