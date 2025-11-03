JOŠ JEDNA LAŽ BLOKADERA I N1: Tvrde da Mrdić kopira Hrku sa štrajkom glađu, a on počeo dva dana pre (FOTO/VIDEO)
Laži blokadera na čelu sa blokaderskom televizijom N1 ne prestaju, a sinoć dok su njihove pristalice pravile haos dostigli su vrhunac blamiranja!
Naime, reporterka sa N1 intervjuisala je nadomak Skupštine dramaturga Ivana Lalića i oboje su se usaglasili da Uglješa Mrdić, predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, kopira Dijanu Hrku u štrajku glađu!
A istina je, Mrdić je rekao da stupa u štrajk glađu 31. oktobra, dok je Dijana Hrka to učinila juče, 2. novembra, a dokaze možete videti u tekstovima i slikama ispod:
Reporterka N1 Skoro minut je postavljala pitanje Laliću, krenula da se gubi u sopstvenim lažima i izgovorila:
"Imali smo Dijanu Hrku koja je i pre večerašnjeg skupa najavila nešto ekstremno, danas je započela taj štrajk glađu... U isto vreme mi imamo jednog poslanika vladajuće većine koji je takođe najavio štrajk glađu zbog situacije u pravosuđu u slučaju nadstrešnica. Da li to vidite kao neku vrstu kopiranja? Mnogo kopiranja od strane vlasti u svemu što su studenti radili u ovomslučaju majka...", izgovorila je očigledno neobaveštena reporterka, iako se informacije poput ove proveravaju u roku od minuta.
Lalić se, naravno, složio sa izgovorenim.
- Veliki Danilo Kiš ima divnu rečenicu koja glasi "gde svi lažu niko ne laže". Vlast koristi tu matricu, to je predvidljiva izanđala formula koja više ne pije vodu i svi je čitamo. A pogotovo u situaciji kad se Dijana Hrka, sad već jedna mitska osoba, odlučila na ovakav jedan čin - nalupetao se član lažne elite.
Naoružani blokaderi
Podsetimo, blokaderi nasilnici koji su se okupili sinoć ispred Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, došli su naoružani bokserima, noževima, bakljama, a ponovo su zabeležene nemile scene u srpskoj prestonici.
Naime, skup blokadera prerastao je u nasilje kada su bacali kamenice, flaše i baklje, topovske udare i pokušavali da izazovu haos.
MUP-a i BIA su saopštili da je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i priveli 37 ljudi koji su učestvovali u ''narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja'' u nedelju uveče ispred Narodne skupštine Srbije, saopšteno je iz MUP-a.
