Dok Srbija pokušava da održi stabilnost i sačuva mir, blokaderi trče u zagrljaj hrvatskim medijima poznatim po antisrpskoj retorici i tamo, uz aplauz srbomrzaca poput Tonina Picule, blate sopstvenu zemlju i narod. Tako je bivši potpredsednik vlade Žarko Korać uzeo učešća u emisiji "U mreži Prvog" Hrvatskog radija zajedno sa Piculom, u kojoj je Korać konstatovao da se Srbija približava građanskom ratu, a Picula zapretio da Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića ne može ući u EU!

Žarko Korać uključio se u program radija hrvatskog nacionalnog servisa HRT jutros, dan nakon strašnog nasilja blokadera ispred Skupštine Srbije.

Korać je u uključenju u zagrebački studio iz Beograda rekao da Srbija ovako živi već godinu dana i da "Vučić sprema jednu monstruoznu stvar".

"JEZIVI KREŠENDO"

"Vučić hoće da organizuje miting u Novom Sadu i dovede svoje pristalice. To je krajnje uvredljivo i provokativno za građane Novog Sada, gdje je i pala nadstrešnica i ubila 16 ljudi. Ako je do sada Srbija bila i podeljena i na ivici građanskog rata, Vučić je sve brže vuče", rekao je Korać i dodao kako smatra da se Srbija "približava jezivom krešendu ovoga što gledamo godinu dana" te da je prilično siguran da će se to dogoditi.

Upravo je taj deo njegove izjave i naslov na portalu HRT-a.

Foto: Printscreen HRT

U istom programu gostovao je i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula koji je poručio da Srbija pod vlašću Aleksandra Vučića ne može ući u Evropsku uniju. Picula takođe tvrdi da predsednik Srbije zna za to (?!) i da za to i ne haje!

"Sve ono što on radi, kako na unutrašnjem planu, tako i na međunarodnom, govori da on naprosto nema ozbiljnu nameru da približi svoju zemlju EU. Reč je i o nečemu drugom, a to je da ako i kada dođe do političkih promena u Srbiji, veliko je pitanje u kojoj meri će s Vučićem biti eliminisana i politika koja drži Srbiju na distanci od EU. Za tako nešto trebalo bi vrlo jasno identifikovari one koji ne žele samo smeniti ovu vlast, koja postaje teško opterećenje građanima Srbije, nego naprosto treba eliminisati sve one tačke njegove politike koje funkcionišu mnogo duže od njegove vlasti i kojih se Srbija treba rešiti kako bi napredovala na svom putu“, poručio je Picula.

Foto: Printscreen Nacional.hr

On je naglasio da se već sutra sve može promeniti, kada se očekuje zbirni izveštaj Evropske komisije o državama kandidatima.

"Svi čekamo kako će Evropska komisija oceniti aktuelne prilike u Srbiji”, rekao je Picula koji je dodao kako očekuje da će EK sutra “skinuti rukavice”.

SITNI POENI MALIH POLITIČARA

Komentarišući gostovanje i ostrašćene izjave Žarka Koraća i Tonina Picule , advokat Milan Antonijević za Kurir kaže da je prizivanje građanskog rata i u svojoj i u susednoj državi "nešto što ne sme ni u jednom trenutku niko da uradi, nijedan političar".

"To je jedna dnevno-politička borba gde oni dobijaju male poene unutar Hrvatske. A kad neko ko je izvestilac za Srbiju tako nešto izgovara onda mislim da je automatski podneo ostavku na to mesto u Evropskom parlamentu. To što izgovara je nespojivo sa funkcijom koju obavlja", kaže Antonijević i dodaje da je drugo pitanje zbog čega naši zapadni susedi samo traže negativne stvari u Srbiji i to već godinama.

Milan Antonijević Foto: Kurir Televizija

"Mislim da zaista moraju da izađu iz tog začaranog kruga u kome vode kampanju protiv Srbije. Vodili su je i ranije dok je prethodna vlast bila. Niste ni tada imali neke naklonjenije stavove o Srbiji, naročito ne oko njihove odgovornosti i ratnih zločina. Treba da izađu iz pogromaškog izveštavanja i traženja samo negativnih uglova za pisanje o Srbiji. Ja razumem, Srbija je konkurent Hrvatskoj u svakom smislu - po kvalitetu usluga i po ljudima i po trgovini i svemu ostalom i naravno da Hrvatskoj odgovara taj odijum jer će možda neka investicija otići u Hrvatsku umesto u Srbiju. Mislim da mora da se prestane sa time, da moraju voditi računa o interesima Srbije podjednako kao o interesima svoje zemlje. Ne mogu takve kampanje voditi pogotov jer se Srbija veoma kvalitetno ophodi prema hrvatskoj manjini i to je jedino pitanje gde Hrvatska ima pravo da se meša", ocenjuje Antonijević.