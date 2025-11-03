Slušaj vest

U najvećim medijima u Hrvatskoj goruća tema su sramotne scene ispred Skupštine u Beogradu, ali, naravno, žmure i maltene opravdavaju nasilje koje prave blokaderi i uzdižu Vladimira Štimca, bivšeg košarkaša, danas istaknutog blokadera koji je pozivao nasilnike da napadnu "ćacilend".

U naslovu Jutarnjeg lista huška se nimalo sublimiranim nego direktnim porukama - pominju se reči kao što je "ratna zona", dok njihove kolege iz Indeksa potenciraju da je Štimac bačen na pod, nigde u tekstu ne pominjući kakav je haos pravio nekadašnji srpski košarkaški reprezentativac.

Korak dalje otišao je Večernji list - pominju izmišljene pretnje smrću porodici Vladimira Štimca, nazivaju ga legendom, takođe ignorišući njegovo nasilničko ponašanje.

Očekivano, najdalje su otišli dežurni srbomrsci iz Slobodne Dalmacije.

Takođe pominju ratnu zonu, a nisu propustili ni da uvrede predsednika Srbije Aleksandra Vučića citirajući nevaspitanog Štimca koji mu je poručio "Slino slinava, folirantu".

Ono što je najopasnije u čitavoj priči jeste da nije reč o nekakvim opskurnim portalima sa 100 klikova dnevno, nego o medijima koji spadaju u najčitanije, najveće i najznačajnije u Hrvatskoj, a šalju ovakve poruke kojima se priziva krvoproliće u susednoj zemlji, što im nije prvi put!

Ekipa Mile Pajić se stidi srpske zastave, veliča hrvatsku

Sve su to samo još jedni u nizu dokaza kako hrvatski mediji "pumpaju" protiv Srbije priželjkujući joj najgore, verovatno po nalogu službi, istih onih koji su povezani sa Milom Pajić, koja je na Dan žalosti tražila izbore iz Zagreba?!

Mila Pajić na Instagramu traži izbore Foto: Instagram Printscreen

Podsetimo, ekipa blokaderke Branislav Đorđević, Dorotea Antić i Anja Pitulić, studenti blokaderi osumnjičeni da su na sastanku organizovanom u prostorijama novosadskog odbora Pokreta slobodnih građana (PSG), održanog 12. marta 2025. godine, planirali nasilni upad u RTS i državni udar, prekjuče su u Zagrebu učestvovali na protestu u blizini Ambasade Srbije u tom gradu, koje je organizovao Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti (FPZG).

Svi mediji preneli su vest da je "prosvjed održan ispred srpskog veleposlanstva" u Zagrebu. Međutim - to nije tačno!

Građani Zagreba i studenti blokaderi iz Srbije jesu bili u ulici u kojoj se nalazi Ambasada Srbije, ali ne ispred tog zdanja sa zastavom Republike Srbije, već ispred privatne gimnazije "Evropska škola Zagreb", na kojoj je zastava Hrvatske!

Juče se šahovnica jasno videla na fotografijama sa "prosvjeda" i to interesantno, baš na svim slikama na kojima je troje blokadera iz STAV-a.

Vučić: Teška bolest

Povodom huškanja hrvatskih medija, pre nekoliko danas oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Tom prilikom prokomentarisao je naslove koji su se uoči Dana žalosti 1. novembra mogli videti u hrvatskim medijima u kojima tendenciozno ističu da bi "Srbija u subotu mogla planuti".

- Zamislite da svakog dana u našim novinama imate takve tekstove u Srbiji imate kao oni u Hrvatskoj. Teška neka bolest. Nije to jednostavno izlečiti. Ja ne znam ko su te čike u belom koje mogu da im pomognu - poručio je naš predsednik.

Slavio ubijanje Srba, sada "saoseća"

Naravno, sva ova huškanja ne mogu da prođu bez izaslanika EP Tonina Picule.

On je na godišnjicu veličao hrvatsku zločinačku opercija "Oluja" i slavio dan kada su ubijani Srbi, tako što je objavio fotografiju na kojoj stoji naoružan, o čemu opširnije možete čitati KLIKOM OVDE.

Sada je, odjednom, pun saosećanja i kako je naveo, bez imalo srama naveo nakon što je obeležio ubijanje Srba, "u mislima sa svima koji su ostali bez svojih najbližih". Tom prilikom je "saosećajni" Picula pozvao na odgovornost i pravdu?!