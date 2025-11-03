Slušaj vest

Andrija Jorgić, direktor "Borbe", reagovao je na jučerašnji napad blokadera ispred Skupštine koji su bacali kamenice, flaše i baklje, topovske udare na policiju i građane okupljene u tzv. Ćacilendu, nakon čega je i blokader Vladimir Štimac zbog pozivanja na nasilje i nasilnu promenu vlasti uhapšen.

Jogić je povodom hapšenja Štimca rekao da je policija bila odgovorna i reagovala adekvatno.

Ovako je uhapšen Vladimir Štimac Izvor: Kurir

- On je juče tokom čitavog dana pozivao na okupljanje, revolt i fizičko nasilje. Ništa to dobro neće doneti. Uhapšen je sa razlogom i mora odgovarati za to. Videli smo juče da je policija bila odlučna i da je reagovala adekvatno. Videli ste da su ih gađali flašama i dimnim bombama kako bi se došlo do neistomišljenika. Juče je tamo bilo možda hiljadu ljudi, zamislite koliko je to malo naspram naroda koji ne žele da učestvuju u tome. Način da se do nekoga cilja dođe ne sme biti preko ulice, već preko izbora - rekao je Jorgić.

Jorgić je reagovao i zloupotrebu Dijane Hrke od strane blokadera.

- Zbog čega su se uopšte sinoć okupili ljudi ispre Skupštine Srbije? Zašto ćete vi tamo? Posle onog komemorativnog skupa poslala se lepa slika i pokazalo se jedinstvo bez obzira koliko se ljudi okupilo i u kojim gradovima. Bili smo svi kao jedno. Posle toga, kome treba onaj haos sinoć, kome treba još neka žrtva? Da vi onako jurite sa onim bakljama, koga želite da zapalite? - upitao je Jorgić i dodao:

- Dijana Hrka, ukoliko izražava neko svoje nezadovoljstvo, zašto je došla ispred Skupštine Srbije, zašto nije otišla ispred suda? Ne odlučuje Skupština o tome. Ovo više liči na neku nameru da se ona zloupotrebi i da bude tamo kako bi se stvorila neka panična masa - rekao je on.