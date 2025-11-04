Slušaj vest

U nedelju popodne krenuo je novi pokušaj blokadera da se raspale tenzije i izazove novi talas nasilja. Ponovo smo gledali nerede, ovaj put ispred Skupštine Srbije, pod izgovorom da se daje podrška Dijani Hrka, majci Stefana Hrke stradalog mladića u padu nadrstrešnice u Novom Sadu.

A zapravo, ponovo je zloupotrebljena jedna nesreća da se blokaderi nasilnici okupe i naoružani bokserima, noževima i bakljama obračunaju sa političkim neistomišljenicima.

Napad na neistomišljenike

Skup blokadera prerastao je u nasilje kada su bacali kamenice, flaše i baklje, topovske udare, pokušavajući da izazovu haos i nasilnu promenu vlasti. MUP i BIA su saopštili da je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i priveli 37 ljudi koji su učestvovali u ''narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja''.

Haos ispred skupštine Izvor: Kurir

Politički analitičar Nemanja Zavišić ocenjuje za Kurir da je u nedelju organizovan pokušaj napada na ljude koji legalno i legitimno mesecima protestuju na uredno prijavljenim javnom skupu ispred Narodne skupštine, ne ugrožavajući nikoga.

Nemanja Zavišić Foto: Kurir Televizija

- Nekoliko stotina ekstremista okupilo se tu pod izgovorom pružanja podrške Dijani Hrki i tokom čitave noći upućivalo pretnje i uvrede kako policajcima, tako i okupljenima na platou ispred parlamenta. U jednom trenutku krenuli su i u nasilje, odnosno počeli da prema Pionirskom parku bacaju topovske udare, baklje, kamenice i flaše. Takođe u sedam gradova u Srbiji ponovo su napadnute prostorije SNS. Ove scene su pokušaj reprize nasilje koje smo imali tokom avgusta širom Srbije i imaju za cilj da ponovo pokrenu talas nasilja i politički zloupotrebe tragediju koja se dogodila na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Siguran sam da blokaderi u tome neće uspeti jer narodu je posle godinu dana više dosta blokada, nasilja i mržnje. Ljudi hoće da se slobodno kreću, da rade i da normalno žive svoje živote - naglašava Zavišić.

Zabrinjavajuće

On smatra da je izuzetno važno da se u ovim trenucima ne naseda na provokacije blokadera.

- Nadležne institucije će znati da obave svoj posao i osiguraju javni red i mir. Očekujem da u narednih nekoliko dana definitvno propadne pokušaj uvlačenja Srbije u građanski rat i da se vratimo dijalogu, poštovanju zakona i institucija jer je to jedini način da sačuvamo zemlju koju svi volimo.Jako je važno da je 1. novembar prošao mirno i da niko svojim postupcima nije bacio senku na taj težak i tragičan dan. Svako je u skladu sa svojim uverenjima obeležio godišnjicu tragedije. Neko je išao na groblje, neko u crkvu, a neko je taj dan proveo na ulici, i sve je to legitmno dok nema nasilja. Međutim, ekstremno krilo blokaderskog pokreta pokušava već od 2. novembra da ponovo pokrene, odnosno oživi obojenu revoluciju u Srbiji - zaključuje Zavišić.

Potpredsednik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić, s druge strane, upozorava za Kurir da treba očekivati još ovakvih nasilnih pokušaja.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

- Novi talas protesta jasno pokazuje da se situacija u društvu nije smirila i da u narednim danima možemo očekivati još ovakvih akcija, koji rizikuju eskalaciju nasilja i nereda na ulicama. Prisustvo obe strane u neposrednoj blizini Narodne skupštine i štrajk glađu koji je započela gospođa Hrka, jasno prikazuju ogromnu podeljenost u društvu i, pored mogućnosti eskalacije, pokazuju zabrinjavajuću realnost društva u Srbiji, gde je potrebno jako prisustvo policijskih snaga da bi se sprečilo izbijanje bilo kakvih incidenata - objašnjava Đurić.

Dva lica Srbije Izvor: Kurir