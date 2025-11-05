Slušaj vest

Za aktuelnu društvenu krizu u Srbiji, kao uostalom i u bilo kojem drugom mestu, bilo je neophodno nezadovoljstvo, ali i upliv stranog faktora, posebno u kanalisanju i održavanju pritiska sa ulice na strukture vlasti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno otvoreno upozorio da je očigledno da mnogi žele građanski rat u Srbiji, kako iz inostranstva, tako i iz zemlje. Govoreći o stranom uplivu, on je bio i više nego direktan, uperivši prst u jedan konkretan centar - američku ambasadu u Beogradu.

Očekivano i neprijatno

- Imam pitanje za ljude iz američke ambasade, što držite neka lica na kontaktu? To je reč o ljudima iz američke ambasade u Beogradu. Što se držali ljude na kontaktu koji su sprovodili genocid u obrazovanju. Što ste radili i u 10. beogradskoj gimnaziji i ostalim školama, što ste to radili? Doći će vreme kada ću da vam kažem i za ambasade neke prijateljske, što ste to radili - izjavio je Vučić.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da je od početka blokada bilo jasno da unutrašnje nezadovoljstvo nije bilo jedini pokretač protesta i blokada, a svakako nije moglo da se spontano i samostalno usmerava i održava.

- Znali smo da sve ovo nije samo proizvod naših unutrašnjih nestabilnosti i nezadovoljstva, nego ima podsticaja sa strane. Vidljivo je bilo od početka da ima i stranih posmatrača koji imaju tu neke svoje interese. Čuli smo sad da se pominje američka ambasada, a treba napomenuti da ona u ovom trenutku, odnosno od početka protesta, nema ni ambasadora. To znači da su administracije u tom slučaju obično vezane za obaveštajne službe koje nastavljaju da drže relacije sa svojim eksponentima i razvijaju svoju mrežu. I to nije ništa novo. Naravno to je problem i naravno da to naše službe prate. Još interesantnije je to što je u svim ovim dešavanjima od početka bilo upliva i "prijateljskih država", kao što je Rusija i tu nema neke velike tajne. Među blokaderima i onima koji su vrlo glasni protiv predsednika Vučića ima dosta proruski orijentisanih individua i organizacija iz nevladinog sektora, takozvano nacionalno krilo koje u stvari baš deluje u smeru destabilizacije države i aktuelne vlasti - objašnjava Miletić.

Destabilizacija

On kaže da će biti vrlo zanimljivo pratiti ono na šta je predsednik sugerisao kada je rekao da će izaći sa više informacija.

- Iako nije nešto što iznenađuje, opet nije prijatno. Činjenica da se podriva Srbija i legitimno izabrano vođstvo nije potvrda naših dobrih odnosa. Jasno je da neki strani faktori žele da destabilizuju Srbiju, a svaka država i ambasada koja se uplitala ovde ima svoje ciljeve. Nekima je cilj da se destabilizuje Srbija i da se možda dovedu ljudi koji bi bili mnogo žustriji u izazivanju regionalnog sukoba, ili kooperativniji u zaokruživanju kosovske nezavisnosti i stvaranja unitarne BiH... Ima različitih ciljeva, ali svakako da niko ovde nije bio po strani. Srbija je zaista bila upućena na sebe i na svoje snage da održi situaciju - zaključuje Miletić.

Istoričar Ognjen Karanović nema dilemu da je cilj upliva pojedinih struktura iz inostranstva u aktuelne proteste ugrožavanje suverene i samostalne Srbije.

- Cilj pritisaka i organizovanja obojene revolucije veoma je jasan i sastoji se u nameri da Srbija postane nesuverena državna zajednica u potpunoj političkoj i geopolitičkoj zavisnosti od pojedinih velikih sila. Zapravo, da bude država u rangu uticaja jedne Hrvatske ili Crne Gore, servis za implementaciju volje velikih sila na ovom prostoru. Da bi to bilo ostvareno, bilo je potrebno prvo nezakonito i brutalno obaranje vlasti koju vodi Aleksandar Vučić, a tim obaranjem konačno bi iz Srbije bila istisnuta ideologija i doktrina suverenizma, ubrzo bi država izgubila svoj suverenitet, a zatim bi bila i definitivno uništena - ocenjuje Karanović za Kurir.