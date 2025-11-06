Slušaj vest

Osnivaču "Junajted grupe" Draganu Šolaku bilo je potrebno i čvrsto političko krilo za obezbeđivanje javnih i tajnih biznisa, održavanje monopola na tržištu telekomunikacija i uzimanje ogromne zarade na osnovu toga. Kurir je u seriji tekstova izneo veliki broj primera koji nedvosmisleno pokazuju da je centralna figura u tom delu mehanizma za uništavanje konkurencije bio Dragan Đilas, i to pre svega kao biznismen s nezajažljivim apetitom za novac, gotovo istim kakav je Šolak pokazivao protekle tri i po decenije.

Đilas je i u ulozi ambicioznog političara, trenutno lidera opozicione Stranke slobode i pravde, bio važna karika u poslednjoj etapi Šolakovog poslovanja, kad se i dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima borio da istisne Telekom Srbija iz tržišne utakmice i ostavi za sebe monopolsku poziciju.

Skrivali poslovne veze

Iako su obojica redovno negirali da među njima postoje poslovne veze, u javnosti su se pojavili neoborivi dokazi, o čemu je i Kurir pisao, da su u bar tri slučaja Šolak i Đilas imali zajedničke poslove, a postoje indicije da aktivno sarađuju i na određenom broju drugih projekata. Kad je u oktobru 2018. godine otkrivena informacija da Šolak i Đilas imaju zajedničku firmu na Malti, i jedan i drugi su nevešto pokušavali da to demantuju, ali s vremenom su isplivavali i drugi podaci o povezanosti ovog dvojca.

Pored loše skrivane, ali na kraju potvrđene činjenice da Šolak i Jadranka Drinić, dugogodišnja Đilasova saradnica, imaju zajedničku firmu na Malti, koja je stajala iza preuzimanja televizija Pink M i Pink BiH, pojavila se priča da je Šolak kupio bivšu Đilasovu firmu "Dajrekt medija". Uz to, otkriva se da je pre kupovine Đilasovog biznisa Šolak za nešto više od četiri miliona evra otkupio i zgradu u vlasništvu lidera SSP. Švajcarski advokat Volfram Kuoni, poznat i kao bankar Kremlja, bio je krucijalna figura i u ovom zakulisnom poduhvatu. O Kuoniju smo u više navrata pisali kao Šolakovoj glavnoj vezi za upliv u finansije Moskve i ruskih oligarha, dok je prijavljeni biznis razvijao zahvaljujući imidžu prozapadnog biznismena.

Dakle, pre nego što je kupio Đilasovu kompaniju, Šolak je od firme "Multikom" kupio zgradu u Ulici antifašističke borbe na području opštine Novi Beograd. Rasvetljavanje ovog slučaja bilo je vrlo zahtevno, jer su sve transakcije između Đilasa i Šolaka sakrivane u neverovatno gustoj ofšor mreži i uz nepregledan broj posrednika. Ipak, činjenica je da je "Multikom" 31. oktobra 2017. godine prodao pomenutu zgradu, ukupne površine 1.528 kvadratnih metara, firmi "Techhill Plaza DOO", koja je osnovana 2012. godine i bila registrovana na istoj adresi na kojoj je registrovana i firma najprofitnijeg dela "Junajted grupe" - SBB (Bulevar Peka Dapčevića 19).

Istovremeno, kao adresa za prijem pošte naveden je Bulevar Zorana Đinđića 8A, na kojoj je registrovana Šolakova kompanija "Junajted medija". Zgrada je zvanično prodata za 4,5 miliona evra, a stručnjaci za nekretnine su ukazali da je kupoprodajna cena bila iznad tržišne. Ova transakcija se u medijima dovodila u vezu s finansiranjem Đilasove kampanje za beogradske izbore koji su održani u martu 2018. godine.

U serijalu tekstova pokazali smo zašto je prodaja Đilasove "Dajrekt medije" i zgrade "Multikoma" "Junajted grupi" tačka u kojoj se sagledava karakter političko-poslovnog savezništva Dragana Đilasa i Dragana Šolaka, teškog na desetine, a možda i stotine miliona evra. Ta saradnja bila je strogo čuvana tajna zbog toga što se iza nje krije komplikovana šema malverzacija. Kad se namerno zakomplikovan mehanizam kupovine i prodaje rastavi na delove i očisti od lažnih i podmetnutih elemenata, dobija se jasna slika da je Šolak još 2014. kupio "Dajrekt mediju" od Đilasove "Multikom grupe", što je skrivano i od tadašnjih suvlasnika "Junajted grupe" kako bi se izvlačile pare iz zajedničke kompanije.

Holanđani pokrenuli istragu

Ova transakcija je zbog toga ilustrativan primer Šolakovog nefer poslovanja. Naime, "Dajrekt medija" je kupljena putem komplikovanog lanca ofšor entiteta. Kurir je na osnovu dokumenata otkrio da su promene vlasništva "Dajrekt medije" u periodu 2014-2015. godine bile preusmeravane kroz najmanje osam kompanija registrovanih u ofšor zonama, uključujući Holandiju, Luksemburg, Samou, Hongkong, Britanska Devičanska Ostrva i Nevis. Bugarski biznismen Krasimir Gergov bio je samo fasada, isturen kao kupac preko holandske fondacije, ali dokazi su kasnije ukazivali da je on bio posrednik.

Kurir je preneo pisanje italijanskog La Verita, koji je naveo da je grupa srpskih tajkuna predvođena Volframom Kuonijem orkestrirala promenu vlasništva "Dajrekt medije" kroz ove ofšor strukture. Zapravo, sredstva za preuzimanje izgledala su kao da su tajno preusmerena kroz Šolakov mrežni sistem: novac je navodno poslat sa Britanskih Devičanskih Ostrva, ofšor kompanije pod Šolakovom kontrolom, Gergovu radi izvršenja kupovine, a dodatna sredstva su prebačena iz Švajcarske od strane Kuonija, koji je delovao kao Šolakov fiducijar. Takav aranžman je prikrivao pravi izvor 17,7 miliona evra plaćenih za "Dajrekt mediju".

Holandske vlasti, sumnjajući na međunarodno pranje novca, pokrenule su istragu o transakciji. Međutim, kompleksna šema uspešno je sakrila sredstva i krajnje korisnike, ilustrujući kako su ofšor kanali korišćeni za ubacivanje kapitala mutnog porekla u Šolakove medijske poslove. Kuoni je na sličan način mešetario i kad je "Junajted grupa" kupila od Đilasa poslovnu zgradu, o čemu je Kurir takođe detaljno pisao.

Pored očiglednih poslovnih veza između Šolaka i Đilasa, o njihovoj povezanosti govore i politički nastupi bivšeg gradonačelnika Beograda, koji su uvek na liniji zaštite Šolakovih poslovnih interesa. Đilas i njegovi politički sateliti imali su zapaženu ulogu u kampanji protiv Telekoma Srbija, dok N1 i Nova svojim navijačkim izveštavanjem redovno podržavaju stavove i akcije Đilasove političke grupacije.