Slušaj vest

Posebno perfidan pristup biznisu i politici osnivač Junajted grupe Dragan Šolak pokazao je u gradnji sopstvenog imidža kojim se udvarao američkim, evropskim i uopšte zapadnim centrima uticaja. Ta antiruska deklarativnost davala mu je preko potrebnu zaštitnu ogradu za rast biznisa na balkanskom terenu, na kojem je, posebno na početku novog milenijuma, svrstavanje na jednu stranu bilo prednost kako za reputaciju, tako i za privlačenje zapadnog novca. Ruska agresija na Ukrajinu samo je pojačala tu njegovu prednost, ali je izašla na videlo prevarantska strana tog sistema.

Slika kojom se predstavljao bila je potpuna laž. Kako je Kurir zajedno s međunarodnim istraživačkim medijima razotkrio, Šolakov prozapadni imidž bio je ne samo laž na kojoj je temeljio i mesijansku ulogu u navodnoj borbi za slobodu medija, nego je to bio i paravan za paralelne biznise duboko uvučene u tokove finansija zvanične Moskve i ruskih oligarha.

1/6 Vidi galeriju Šolak prevario zapadnjake i iza njihovih leđa radio s Rusima: Kurir razbio lažni mit o njemu kao prozapadnom zaštitniku slobodnih medija Foto: Kurir

Međunarodni istraživači korupcije zainteresovali su se za ovaj skriveni deo Šolakovog poslovanja koji je za njih postao posebno indikativan u aktuelnom trenutku globalnog prestrojavanja, a Kurir je u svojim ranijim istraživanjima upozoravao javnost na dvostruku igru bogatog tajkuna.

Detaljno smo objašnjavali kako je njegova medijska imperija, po sadržaju koji nude njegove udarne televizije i portali, antiruski orijentisana, ali da je Šolak iza kulisa osmislio mehanizam koji mu omogućava da istovremeno drži N1, franšizu američkog CNN, i da, kako su otkrili slovenački mediji, razvija svoj biznis sa uticajnim čovekom u ruskim krugovima - Volframom Kuonijem.

Kao i svaki delić njegovog poslovanja, i ovaj pokazuje da je reč o čoveku koji bez ikakvih skrupula, vrednosti i ideologije pristupa tržištima različitih zemalja i instalira svoj mehanizam za izvlačenje para. Jedina religija koju poštuje je novac, što više novca.

Novi sistem koji je patentirao omogućio mu je da sve vreme igra tako da, s jedne strane, sarađuje sa SAD, dok s druge strane uspostavlja vrlo dobre poslovne konekcije s Rusima. Kada je ta fasada srušena, zahvaljujući istraživanjima Kurira i drugih medija, na videlo su izašli mnogobrojni finansijski tokovi povezani s Kremljom i ofšor intrigama.



Prema Kurirovim otkrićima, Šolak je ispleo čitavu skrivenu mrežu sačinjenu od novčanih kanala povezanih s Rusijom i ofšor kompanijama od Malte do Britanskih Devičanskih Ostrva, a ključna figura u svemu ovome je švajcarski advokat Volfram Kuoni, kog je svet finansija prozvao "bankar Kremlja".

Brojni izveštaji otkrivaju kako je kapital povezan s ruskom državom bio povezan s medijskim pejzažom Junajted grupe dok je Šolak njome upravljao. Nefer poslovanje, kršenje zakona, potplaćivanje ljudi unutar konkurentskih firmi i regulatornih tela, prisluškivanje konkurenata, ali i sopstvenih saradnika... I, naravno, korišćenje ofšor zona da se finansijske transakcije učine nevidljivim. Sve su to alati koje je Šolak sa svojim "specijalcima" obilato koristio, a jedan od ključnih bio mu je Volfram Kuoni.

On je bio zadužen za Šolakove najmisterioznije poslove - od skrivanja bogatstva, preko upravljanja imovinom, izbegavanja poreza i protoka keša sve do tajnih akvizicija. Sve to vreme Šolak je mahao zastavom nezavisnog novinarstva i gurao antiruski narativ kroz svoje medije, među kojima je N1 bio glavna uzdanica kao afilijacija američkog CNN. To je bila strategija da Šolak dobije kredibilitet, ali i štit od detaljne kontrole.

Kuoni je bio na čelu švajcarske ispostave Junajted grupe od 2015, u isto vreme dok je bio drugi čovek Gasprom banke Švajcarska (od 2012. do sredine 2022. na funkciji potpredsednika Gasprom banke AG, švajcarske podružnice ruske državne Gasprom banke, za koju je važila javna tajna da služi za skrivanje milijardi dolara u posedu ruskih tajkuna i političara). I strani istraživački mediji su ukazivali da je neverovatno da je bankar Kremlja Kuoni, čak i dok je predstavljao finansijski sektor Moskve, istovremeno bio predsednik Upravnog odbora Junajted medije, sve do maja 2022, što je nekoliko meseci od početka rata u Ukrajini. Dakle, Kuoni je godinama bio u upravljačkom vrhu Šolakove medijske kompanije dok je istovremeno bio investicioni menadžer za ruske fondove povezane s državom.

Kuoni se kao Šolakova glavna ruska veza pojavljuje i kao centralna figura u kupoprodaji Dajrekt medije, marketinške kompanije koju je Dragan Đilas prodao Junajted grupi. Ova transakcija je jedan od najilustrativnijih primera Šolakovog nefer poslovanja, između ostalog i zbog toga što je Kuoni u Šolakovo ime orkestrirao promenu vlasništva Dajrekt medije kroz brojne ofšor strukture. Holandske vlasti su, sumnjajući na međunarodno pranje novca, pokrenule istragu o transakciji. Međutim, kompleksna šema uspešno je sakrila sredstva i krajnje korisnike i tako demonstrirala istraživačima kako su ofšor kanali korišćeni za ubacivanje kapitala mutnog porekla u Šolakove medijske poslove. Kuoni je na sličan način mešetario i kada je Junajted grupa kupila od Đilasa poslovnu zgradu, o čemu je Kurir takođe detaljno pisao.

Kuonijevo ime, kao i Šolakovo, pojavljuje se u više procurelih dokumenata, poput Pandora pejpersa i Malta fajlsa, i ukazuje na njegovu ulogu u ofšor entitetima vezanim za Junajted grupu. Pored Junajted medije, Kuonijeva vlastita poslovna imperija Aspermont grupa i lične transakcije dodatno naglašavaju njegove veze s Kremljom. Ovaj Švajcarac je kreirao ofšor utočišta za bogatstvo ruskih elita pod sankcijama.

Šolakove veze s ruskim parama produbljuju se i uz pomoć Kuonijeve supruge Marije (rođene Marić), investicione bankarke koja ima srpsko poreklo. Ona je suosnivač Aspermont grupe i sa Šolakom se povezuje putem brojnih finansijskih kanala u ofšor zonama. Volfram i Marija Kuoni, inače u Švajcarskoj poznati kao ljudi otvoreno proruske orijentacije i po vezama sa oligarsima bliskim Kremlju, suvlasnici su više kompanija sa Šolakom (DanSav Investments AG, TechHill Plaza, Click for Serbia NGO, Four Palms LLC...). Ove kompanije su se koristile za držanje objekata i luksuzne imovine Junajted grupe.

Marija Kuoni je takođe pokrenula humanitarnu organizaciju u Beogradu pod nazivom "Click for Serbia", navodno za promociju kulture i obrazovanja. U stvarnosti, ovu NVO sponzorisao je Rossotrudnichestvo (ruska vladina agencija za spoljne poslove, preko lokalnog Ruskog kulturnog centra Ruski dom) i promovisala je srpsko-ruske veze. Dostupni podaci pokazuju da je bračni par Kuoni delovao kao most za povezivanje korporativne strukture Junajted medije i ruske mreže meke moći. Prema istraživačkim izveštajima, ovaj par ne samo da je upravljao Šolakovim ofšor kompanijama već je učestvovao u proruskim mrežama. O tome svedoče projekti Marije Kuoni poput "Srpsko-ruskih medaljona" i NVO "Click for Serbia ", koji su povezivali Šolakov SBB fond s ruskim kulturnim institucijama.

O svemu ovome Kurir je detaljno pisao i doprineo razbijanju lažnog mita o Šolaku kao brižnom zaštitniku slobodne reči i o proevropskom, prozapadnom i antiruskom narativu, na kojem je počivala kako uređivačka politika njegovih medija, tako i poslovna filozofija.