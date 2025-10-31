Slušaj vest

Junajted grupa se pod vođstvom Dragana Šolaka obračunavala s konkurencijom i preko mreže svojih i javnih i tajnih saradnika, a Kurir se i sam nalazio u vrtlogu laži fabrikovanih u uigranom mehanizmu za uklanjanje konkurenata.

Na meti smo se našli zbog otkrivanja tajnih veza lobističkih agencija poput kompanije Highgate, nevladinih organizacija Balkan free media initiative (BFMI), Međunarodnog pres-instituta (IPI), Crte i mnogih drugih, te takozvanih nezavisnih analitičara, istraživača, komentatora, novinara, konsultanata..., dakle mnogih koji su bili (ili su i dalje) u interesnoj sprezi s Junajted grupom dok je Šolak vodio glavnu reč i sastavljao platni spisak.

Do pisanja Kurira to su bile nevidljive poluge pomoću kojih je Šolak stvarao privid objektivnosti i nezavisnosti svojih medija i medija koje je kontrolisao i na tome gradio lažnu kredibilnost i priliku za još veću zaradu.

Sastanci u Evropskom parlamentu

U svojim brojnim tekstovima pokazali smo kako se Šolak obilato služio stvaranjem terena za diskreditaciju preko naručenih istraživanja. U ovu svrhu Šolakov mehanizam je bio nadograđen i glavne udarne igle postali su BFMI i lobisti iz moćne kompanije Highgate, koja je zapravo godinama bila unajmljeni Šolakov saveznik.

Kurir je otkrio da je od maja 2021. godine Junajted grupa sa svojim lobistima održala najmanje tri sastanka s predstavnicima Evropskog parlamenta, što je i zvanično evidentirano. Šolak je za ove poslove angažovao kompaniju Highgate, konsultantsku kuću iz Londona, a najistureniji igrač bila je potpredsednica korporativnih poslova u Junajted grupi Dragica Pilipović. Inače žena koja je dospela u top menadžment Šolakove grupe direktno s direktorskog mesta u Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Ma ko da mu je meta, Šolakov mehanizam za uništavanje konkurencije deluje po istom principu i koristi iste metode da netransparentnim kanalima prodre u različite institucije i pretvori ih u zaštitnike vlastitog interesa i garante za dalje bogaćenje.

Tada su Šolakovi lobisti na sve načine pokušavali da utiču na sadržaj izveštaja Evropskog parlamenta o Srbiji i pominjanje Telekoma u njemu. Kasnije je i naša kompanija WMG bila na udaru ovog mehanizma.

Mnoge serijale o Šolaku posvetili smo upravo lobističkim agencijama i šemi preko koje je plaćao “kredibilne“ medije i pojedince u njima za naručene izveštaje, zahvaljujući kojima su njegovi mediji dobijali municiju za napad na određene mete.

Šolak je preko svoje mašinerije organizovao više podvala pomoću svojih medija i nevladinih organizacija. U glavnoj ulozi redovno je bio BFMI, organizacija koja ističe svoju nezavisnost, a zapravo je interesno usko povezana s Junajted grupom. Prošle godine smo kao kompanija bili primorani da aktivno učestvujemo u razotkrivanju jednog štetnog spina Junajted grupe u zgradi Evropskog parlamenta. Tada je BFMI u Strazburu predstavio svoj novi izveštaj o medijskoj situaciji u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Bugarskoj, Grčkoj i Sloveniji, što je bio samo Šolakov pokušaj da se obračuna s konkurencijom u ovim zemljama.

Argumentovano smo insistirali na tome da izveštaj BFMI nema nikakve veze sa objektivnim pogledom na medije i brigom za medijske slobode, već služi isključivo za zaštitu poslovnih interesa Junajted grupe i beskrupuloznog uklanjanja njenih konkurenata.

Tada su mediji Junajted grupe preneli tekst o WMG kao istraživački članak Međunarodnog pres-instituta (IPI). Desilo se da je tekst na internet stranici IPI najpre potpisan kao delo Britanca Jana Petera Westada, ali je ubrzo "autor" promenjen i umesto njegovog imena navedena je organizacija BFMI. Ono što je najintrigantnije u ovoj zavrzlami jeste činjenica da je prvobitno potpisani Britanac radio za kompaniju Highgate, dakle lobističku kuću koju i Šolak koristi za svoje poslove, a tada je bio uposlenik britanske vlade. Zanimljivo je i da je Westad, dok je bio zaposlen u kompaniji Highgate, intervjuisao direktorku BFMI Antoanet Nikolovu, koja je istovremeno radila za Novu, Šolakov medij u Bugarskoj.

Sistem spojenih sudova

To je tek početak razotkrivanja interesnih veza sa Šolakom. U upravi BFMI sede ljudi koje plaća Šolak. Jedan od takvih je Piter Horoks, medijski veteran koji istovremeno sedi na mestu člana Komiteta menadžera organizacije BFMI i na mestu savetnika Uredničkog kolegijuma televizije N1, koja je u vlasništvu Junajted grupe. Andrej Kovačev je bio evroposlanik preko kog su se završavale različite Šolakove inicijative da se prodre do ove institucije, poput guranja izveštaja BFMI, kojim je prošle godine pokušana diskreditacija WMG.

Demaskirali smo Šolakov pokušaj da se predstavljanje bez sumnje naručenog izveštaja poveže sa Evropskim parlamentom i tako mu obezbedi političku težinu. Objavili smo njegovu čitavu šemu interesno i finansijski povezanih ljudi i organizacija koji su u ovoj manipulaciji učestvovali.

U ovom slučaju termin i prostor za prezentaciju izveštaja BFMI zakazao je Kovačev, koji je odranije povezan s Junajted grupom. Učesnik panela bio je, između ostalih, Njuz direktor televizije N1 Igor Božić, a moderator Piter Horoks, koji je predstavljen kao bivši direktor BBC i aktuelni član Content Boarda britanskog Ofcom (Office of Communications). Međutim, sakrivena je krucijalna činjenica da je Horoks u tom momentu istovremeno sedeo na mestu člana Komiteta menadžera organizacije BFMI i na mestu savetnika Uredničkog kolegijuma televizije N1, koja je u vlasništvu Junajted grupe.

Šolak je organizovao i akcije u kojima je, uz angažovanje lobista iz konsultantske kuće Highgate, pokušavao da utiče na sadržaj izveštaja o Srbiji i tako očisti teren od glavne konkurencije i spase sopstveni biznis u zemlji. Imidž evropejca je Šolaku bio i te kako potreban za širenje poslova, pa ništa nije prepuštao slučaju.