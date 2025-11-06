STALNO TRAŽE IZBORE A BOGA MOLE DA IH NE BUDE! Analitičari o potezu opozicije da ne podrži nova rešenja o biračkom spisku iako iza njih stoje i Crta i Cesid
Zamerke na nefer izborne uslove bile su najčešća opravdanja za kojima je opozicija posezala kad god je trebalo da pred svojim biračima objasni loše ili nedovoljno dobre rezultate na prethodnim izborima. Zbog toga je teško razumeti zašto su opozicioni poslanici u Skupštini Srbije odbili da podrže izmene Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku, čija rešenja su dobila zeleno svetlo Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid).
Uz to, ovaj predlog usaglašavan je mesecima i čak deset puta je menjana prvobirna verzija kako bi preporuke Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) bile primenjene, na čemu je upravo opozicija insistirala.
Strah
Izvršni direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović kaže za Kurir da je i ovaj potez opozicije još jedan koji ih vodi političkom samoubistvu.
- Ovo je odraz velikog straha opozicije od blokaderskog pokreta da ne bude optužena da sarađuje s vlašću. Pogrešna je procene da je popularno odbacivati i kritikovati sve što vlast ponudi, učini ili predloži. Ta strategija ne ide u prilog opoziciji. Decenijama se bavim istraživanjima i tvrdim da građani Srbije uvek traže normalnost i pomirljivu retoriku, odnosno ozbiljno bavljenje politikom, a toga nedostaje. Na kraći ili duži rok profitiraće ona opoziciona partija koja bude branila zaista svoje stavove i vodila se razumom, a ne trenutnim trendom na opozicionoj sceni. Na ovaj način opozicija samu sebe unižava. Kritika jeste negde posao opozicije, ali ako se ne prihvata bukvalno ništa, onda teško da mogu da se zarade politički poeni. Ovo ulizivanje onima koji te izvižde na bilo kom skupu na kojem su i oni je sigurno samoubistvo - smatra Lacmanović.
Čekaju bolje dane
Sociolog Vladimir Vuletić ocenjuje za Kurir da opozicione stranke na ovaj način pokazuju da zapravo neće izbore, jer je protivljenje rešenjima kojima se poboljšava izborni proces način da se izbori prolongiraju.
- Ponašanje naše opozicije je takvo da oni stalno traže izbore, a boga mole da ih ne bude. Argumentacija koju su u skupštini ponudili nije ni jasna, jer ako imamo sva rešenja koja su tražili i Crta i ODHIR i Cesid, a to praktično znači EU, i to se ne prihvati, onda samo možemo konstatovati da to ne doprinosi normalizaciji odnosa i udaljava nas od izbora, ako su izbori uopšte cilj. Izbori koji nisu organizovani tako da svi koji na njima učestvuju smatraju da su uslovi ok, oni ne treba ni da postoje. A druga stvar, ne očekujem da će opozicija da učestvuje na izborima sa čijim uslovima nije saglasna. Zato i kažem da je čitava ta stvar takva da nas udaljava zapravo od izbora. Stvarno ne znam koja igra je u pitanju - objašnjava Vuletić.
On podseća da su blokaderi novi politički akter koji, za razliku od opozicije, traže izbore odmah i sad, po svaku cenu i bez obzira kakvi su uslovi.
- To meni samo govori da će blokaderi, ako ne budu zadovoljni rezultatima i ako izgube, nastaviti sa haosom. A jasno je da bi etablirana opozicija ispala iz igre na izborima koji bi se brzo desili, jer je jasno da bi bitka bila bitka između stranaka na vlasti i tzv. studentske liste. Opozicionim strankama odgovara da se vlast i studenti iscrpljuju, a da one čekaju neki povoljniji momenat za njih. Zato mislim da im je neglasanje za birački spisak strategija koja im daje mogućnost da čekuju neke bolje dane. Situacija je sad takva da je opozicija više ugrožena od blokaderske liste nego od vlasti - zaključuje Vuletić.
Poslanici su i juče nastavili raspravu o predloženom dnevnom redu, od kojih najveću pažnju izazivaju izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i leks specijalis za zgradu Generalštaba. Na početku sednice usvojen je predlog Odbora za kulturu i informisanje da se po hitnom postupku na dnevni red skupštinskog zasedanja stavi lista kandidata za izbor članova Saveta REM-a.
U polemici o biračkom spisku ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je da su zahtevi opozicije da Komisije za uvid i nadzor biračkog spiska ima izvršna ovlašćenja protivustavna i poručila da se neće dozvoliti da 10 ljudi upravlja životima građana Srbije.
- Onog trenutka kada sebi dozvolite luksuz da objasnite da 10 ljudi treba da ima ovlašćenje voljom političkih aktera i dva predstavnika civilnog sektora, da birački spisak uređuje na način što će da upisuje i briše građane Srbije, onda to znači da imate potrebu da ga upodobite tome da pobedite na tim izborima. Na način što ćete volju građana modifikovati po tome ko ima, a ko nema pravo da glasa - upozorila je Paunović nakon izlaganja poslanika SSP Peđe Mitrovića koji se zalaže da pomenuta komisija ima izvršna ovlašćenja.
Reagujući na tvdnje Mitrovića da je u biračkom spisku 1,5 miliona ljudi više nego stanovništva prema zadnjem popisu, Paunovic je rekla da je nezahvalno upoređivati statističke podatke sa poslednjih popisa građana Srbije i upoređivati ih sa podacima iz biračkog spiska.
- Zato što je popis stvar dobre volje svakog od nas pojedinačno, a birački spisak skup svih podataka o svakom građaninu Srbije. Kada pričate o milion i po manje više, plus minus, to je jedna manipulacija koju ne biste smeli da koristite na taj način, ni pod tačkom razno - naglasila je ministarka.
