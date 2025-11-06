Poslanici su i juče nastavili raspravu o predloženom dnevnom redu, od kojih najveću pažnju izazivaju izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i leks specijalis za zgradu Generalštaba. Na početku sednice usvojen je predlog Odbora za kulturu i informisanje da se po hitnom postupku na dnevni red skupštinskog zasedanja stavi lista kandidata za izbor članova Saveta REM-a.

U polemici o biračkom spisku ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je da su zahtevi opozicije da Komisije za uvid i nadzor biračkog spiska ima izvršna ovlašćenja protivustavna i poručila da se neće dozvoliti da 10 ljudi upravlja životima građana Srbije.

- Onog trenutka kada sebi dozvolite luksuz da objasnite da 10 ljudi treba da ima ovlašćenje voljom političkih aktera i dva predstavnika civilnog sektora, da birački spisak uređuje na način što će da upisuje i briše građane Srbije, onda to znači da imate potrebu da ga upodobite tome da pobedite na tim izborima. Na način što ćete volju građana modifikovati po tome ko ima, a ko nema pravo da glasa - upozorila je Paunović nakon izlaganja poslanika SSP Peđe Mitrovića koji se zalaže da pomenuta komisija ima izvršna ovlašćenja.

Reagujući na tvdnje Mitrovića da je u biračkom spisku 1,5 miliona ljudi više nego stanovništva prema zadnjem popisu, Paunovic je rekla da je nezahvalno upoređivati statističke podatke sa poslednjih popisa građana Srbije i upoređivati ih sa podacima iz biračkog spiska.

- Zato što je popis stvar dobre volje svakog od nas pojedinačno, a birački spisak skup svih podataka o svakom građaninu Srbije. Kada pričate o milion i po manje više, plus minus, to je jedna manipulacija koju ne biste smeli da koristite na taj način, ni pod tačkom razno - naglasila je ministarka.

