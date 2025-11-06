Srbi sa Kosova i Metohije, koji su danima pešačili na putu za Beograd, sinoć su veličanstveno dočekani ispred Narodne skupštine Srbije.
"MI SRBI SA KIM KRENULI SMO NA OVAJ PUT..." Srbin sa Kosova objasnio sve u samo par reči! Pogledajte atmosferu ispred Skupštine (VIDEO)
- Mi Srbi sa Kosova i Metohije krenuli smo na ovaj da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića i našu zemlju Srbiju, kao što je uvek on uz nas i misli na nas, na Kosovu i Metohiji.
- Predsedniče, hvala Vam i živela Srbija, poručio je jedan od Srba sa Kosmeta koji su pešačili danima do Beograda, a sinoć su bratski i domaćinski dočekani ispred Narodne skupštine Srbije u Beogradu.
Srbi sa KiM na skupu ispred Skupštine Foto: Printscreen/TikTok/jasamaleksandar
Kurir.rs/TikTok
