- Mi Srbi sa Kosova i Metohije krenuli smo na ovaj da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića i našu zemlju Srbiju, kao što je uvek on uz nas i misli na nas, na Kosovu i Metohiji.

- Predsedniče, hvala Vam i živela Srbija, poručio je jedan od Srba sa Kosmeta koji su pešačili danima do Beograda, a sinoć su bratski i domaćinski dočekani ispred Narodne skupštine Srbije u Beogradu. 

Srbi sa KiM na skupu ispred Skupštine Foto: Printscreen/TikTok/jasamaleksandar

Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova

 Kurir.rs/TikTok

Bez naslova.jpg
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
Bez naslova.jpg
IMG-20251001-WA0091.jpg
Milica Đurđević Stamenkovski sa narodom ispred Skupštine
Screenshot 2025-11-05 192905.png
WhatsApp Image 2025-11-05 at 19.22.09_e9305a3e.jpg
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova, Ana Brnabić
Screenshot 2025-11-05 185733.png