Lična tragedija Dijane Hrke, čiji je sin Stefan jedna od 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, postala je za blokadere još jedna slamka spasa kojom pokušavaju da održe proteste i ispostave dodatni pritisak na vlast.

Ipak, ostaće upamćeno da je njena odluka da započne štrajk glađu i ugrozi sebi život dočekana s navijačkim odobravanjem i nijednim pozivom da se takav ekstremni vid protesta prekine. S druge strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta za ovih sedam dana pozivao Hrku da prekine štrajk glađu.

- Molim vas čuvajte svoje zdravlje, a pravdu ćemo izgurati do kraja i znaće se precizno ko je kriv, ali za to nismo nadležni ni vi ni ja - rekao je Vučić.

Najniže

Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje za Kurir da je reakcija blokadera na sve ovo poražavajuća.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Ovo što se dogodilo s Dijanom Hrkom prevazilazi politiku, to je ljudska drama. Kada neko posegne za štrajkom glađu, to je vapaj iz dubokog osećanja bespomoćnosti i bola. U takvim trenucima se ne meri politička pripadnost, nego sposobnost da ostanemo ljudi. Zato je izostanak bilo kakve reakcije, makar jedne ljudske poruke od strane onih koji su se okupili oko blokada, zaista poražavajući. Ti isti ljudi koji se svakodnevno zaklinju u moral i empatiju nisu našli snage da upute najosnovniji apel da se prekine štrajk glađu, da se sačuvaju zdravlje i život jedne žene. To govori da im nije stalo do čoveka, već do slike i političkog efekta koji bi iz te patnje mogli da izvuku - smatra Barac.

On podseća da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao onako kako se u takvim situacijama i očekuje od odgovornog čoveka.

- On je pokazao ljudskost, iako je od iste te strane trpeo najteže uvrede. U trenutku kada su drugi ćutali, predsednik je apelovao da se prekine štrajk, stavljajući život ispred politike. Nažalost, u ovoj situaciji vidimo svu surovost političke manipulacije, neko koristi tuđu nesreću da bi skupljao poene i održavao sukob u društvu. A to je najniži oblik politikanstva, jer kad izgubimo osećaj za čoveka, izgubili smo sve - poručuje Barac.

Zaboravljena reč

I politički analitičar Dejan Lisica ocenjuje za Kurir da situacija sa štrajkom glađu ispred Skupštine Srbije po ko zna koji put pokazuje da se sve što blokaderi rade isključivo svodi na prikupljanje političkih poena manipulacijom i iskorišćavanjem drugih.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Ne zanima njih ni Dijana Hrka, majka koja je izgubila sina, ni Uglješa Mrdić, narodni poslanik koji se bori da se sazna istina o padu nadstrešnice. Njima je bitno da se stvara protivnik koga će satanizovati i protiv koga će moći da uzbunjuju i dele narod. Kao i uvek do sada, glavna meta im je Aleksandar Vučić, koga su sada počeli da napadaju preko iskorišćene žene - navodi Lisica i podseća da je predsednik "jasno pozvao i Uglješu i Dijanu da prekinu štrajk glađu, jer su njihovi životi bitni svima nama".

- Kad se pogleda postupanje blokadera i podrška koju joj daju da štrajkuje glađu, jasno je da ipak nije svima stalo do njenog života, što jasno pokazuje da bi gazili preko mrtvih da bi došli do svojih ciljeva, a glavni je svakako vlast. Samo korišćenje nesreće u politici već je pokazalo na šta su oni spremni, ali korišćenje Dijane Hrke u ove svrhe jasan je pokazatelj da je reč empatija njima strana i da ih je baš briga za njen život. Oni imaju zadatak i neće lako odustati od njega. U ovakvim vremenima neophodno je setiti se osnovnih stvari kojima nas uči naša pravoslavna vera - zaključuje Lisica.