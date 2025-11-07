Slušaj vest

Komandant NATO snaga tokom bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine Vesli Klark, poslednji svedok odbrane Hašima Tačija, započeće svedočenje 18. novembra, dok je kao dodatni (rezervni) dan za njegovo saslušanje zakazan 21. novembar.

Klark kod Tačija u vreme dok je bivši vođa OVK bio predsednik tzv. Kosova Foto: Printskrin/Facebook

Klark se smatra najvažnijim svedokom koga je odbrana Tačija do sada dovela. On je ujedno poslednji svedok koji će biti izveden da svedoči u korist Hašima Tačija i drugih nekadašnjih lidera OVK kojima se trenutno sudi u Hagu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Biće šokantno

Veterani terorističke OVK izrazili su zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama jer su mu dozvolile da svedoči.

"Klarkovo svedočenje će biti šokantno za predstavnike Specijalizovanih veća Kosova. Šokantno, jer je veliki uspeh što su uspeli da ga ubede", rekao je Hisni Gucati, nekadašnji pripadnik OVK.

Bombardovanja SRJ ne bi bilo da nije bilo njih: Klinton, Klark, Olbrajt i Voker Foto: Printscreen YouTube, Profimedia, Beta AP Alastair Grant

Mišljenja o tome li svedočenje nekadašnjeg američkog generala biti presudno za Tačija su podeljenja. Urednik sajta RTS-a Rade Maroević smatra da će Vesli Klark samo nastaviti s tezom odbrane da nekadašnji lideri OVK koji se nalaze pred sudom u Hagu nisu mogli da budu direktno odgovorni za zločine koji im se stavljaju na teret.

"Glavne zvezde odbrane bili su Džok Kovi i Džejms Rubin, a Vesli Klark je doveden kao sveopšte značajan lik, iako nije imao direktan kontakt sa Tačijem i liderima OVK tokom rata", rekao je Maroević za Kosovo onlajn.

"Tako da, u principu, možemo da očekujemo samo da će nastaviti dokazivanje da rukovodstvo OVK koje se nalazi pred sudom u Hagu nije moglo da bude direktno odgovorno za zločine za koje su njih četvorica optuženi. Naprosto, pokušava da se dokaže, Luka Mišetić je jedan veoma vešt advokat, to smo videli i ranije, dakle, on pokušava da dokaže da su krivci za zločine ili pojedinci u redovima OVK ili regionalni komandanti pre nego lideri koji su bili na vrhu“, smatra Maroević.

Klark je heroj na Kosovu

U Prištini puno očekuju od sredočenja Veslija Klarka.

“Zato što on bio najeksponiranija ličnost u periodu tokom rata. Važi za heroja među kosovskim Albancima, ali realno dva ključna svedoka su bili Džok Kovi i Džejms Rubin - čovek koji je stvorio Tačija i čovek koji ga je branio u trenutku kada se uspostavila administracija Ujedinjenih nacija na Kosovu. Dakle, Kovi je od juna 1999. pa nadalje, bio ključni igrač na Kosovu za pitanje OVK. Pre toga, u stvaranju Tačijevog lika tu je bio Džejms Rubin i Pol Vilijams koji je bio savetnik albanske delegacije u Rambujeu i takođe je bio svedok u Hagu”, govori Maroević, koji je presude u ovom procesu očekuje tokom proleća naredne godine.

Džejms (Džok) Kovi bio je zamenik šefa Unmikove administracije Bernarda Kušnera, i u Hagu je svedočio početkom oktobra. Tokom svedočenja upitan je o ubistvu 14 Srba u Starom Gracku.

Džejms Kovi tokom svedočenja u Hagu, oktobar 2025. Foto: Printscreen Kosovo onlajn

Zašto Tači niti bilo koji drugi albanski član prelaznog saveta nije bio spreman da potpiše osudu tog masakra (14 Srba ubijeno je 23. jula 1999. u Starom Gracku), bilo je pitanje upućeno Koviju

"Ne. Još uvek ne razumem zašto je to tako bilo", odgovorio je Kovi, koji je izjavio i da Tači i Agim Čeku nisu bili ekstremisti, a da je Ramuš Haradinaj bio umerenog stava.

U trenutku kada je najveći broj Srba kidnapovan i ubijen od strane pripadnika OVK, na čelu NATO snaga bio je Vesli Klark. Optužnica u Hagu protiv Tačija i ostalih se samo delimično odnosi na taj period.