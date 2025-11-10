Slušaj vest

Kurir nije mogao da dobije bolju potvrdu za svoja pisanja o takozvanoj Anketnoj komisiji za ispitivanje odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu od onoga što je nedavno predstavljeno kao zaključak ove neformalne grupe politički obojenih ličnosti.

Uloga profesora Građevinskog fakulteta

Od početka problematično sastavljena, bez jasnog inicijatora, bez ikakvog izvora nadležnosti, bez trunke legitimiteta i odgovornosti i uz više nego upitnu kompetenciju i objektivnost, ova anketna komisija zaključila je baš ono što smo i najavili - da je za sve kriv Aleksandar Vučić. To je i jedino što su oni mogli, hteli i želeli da zaključe od trenutka kad su izašli u javnost pompeznog imena i naziva, koji je očigledno smišljen da dezavuiše javnost, pa da neko pomisli da je reč o telu koje svoj autoritet crpi iz neke institucije.

Kurir je pozadinu i motive ubacivanja Anketne komisije u blokaderski arsenal u startu raskrinkao i vremenom je samo dobijao potvrde da je to zaista bio još jedan politički projekat i instrument za podgrevanje tenzija u društvu, usijavanja atmosfere tokom blokada i samopromociju ljudi s nedvosmislenom ambicijom u sferi politike.

Zbog tako naopake postavke stvari i namernog izbegavanja institucija, Kurir je Anketnoj komisiji posvetio dužnu pažnju kako bi pokazao svu štetnost kreiranja lažnih autoriteta, praćenja skrivenih motiva i zaobilaženja i rastakanja institucija države. Družina sastavljena mahom od ljudi bliskih bivšoj vlasti pojavila se kao novo oružje blokadera baš u trenutku kad su država i univerzitet pokušavali da pronađu načine smirivanja tenzija i omoguće nastavak rada na na fakultetima. Međutim, pokazalo se da neki interesi po svaku cenu žele da spreče institucionalno rešavanje problema.

1/4 Vidi galeriju Kurir raskrinkao tzv. Anketnu komisiju: Čist politički projekat interesnih grupa da se blokade održe i kriza produbi Foto: Kurir

Kurir je detaljno pisao kako je lansiranje takozvane Anketne komisije rasvetlilo mnoge stvari vezane za politički upliv u studentske proteste i ogolilo je pravu ulogu i motive određenih ljudi da neprekidno stvaraju konfuziju oko ispunjenja studentskih zahteva. Insistirali smo u svojim tekstovima posebno na ulozi profesora Građevinskog fakulteta u Beogradu Vladana Kuzmanovića, koji se u Anketnoj komisiji bavio građevinskim pitanjima. Pomenuti fakultet imao je specifičnu težinu u organizovanju i kanalisanju blokada, a Kurir je otkrio da je Kuzmanović u tome imao ključnu ulogu, pre svega u poslu da se blokada univerziteta veštački održi, uprkos ispunjavanju studentskih zahteva. Podelili smo javno naša saznanja da je on preko studenata i uticaja koji je imao na njih praktično diktirao šta će biti studentski zahtevi, a onda kad su se oni ispunili, ispostavljao dodatne i tako stvarao sve veću maglu oko onoga šta su studenti u blokadi tražili, a šta su dobili.

Na kraju je seo u tzv. Anketnu komisiju da navodno analizira celokupnu dokumentaciju o nadstrešnici, iako je unapred bilo kristalno jasno šta će on i svi ostali na tom zadatku da zaključe. Formulisali su to u jednu providnu političku parolu i paušalnu optužbu, koju su N1 i Nova preneli s naslovom "Anketna komisija zaključila da je za pad nadstrešnice odgovorna kriminalna grupa: Sumnja se da je na njenom čelu predsednik republike, ispitati njegove saradnike".

Svi s političkim bekgraundom

Politička nota ove komisije od početka je bila dominantna. Tako je njen deo profesor Pravnog fakulteta Tanasije Marinković, koji je postao član Republičke izborne komisije u ime opozicione liste "Srbija protiv nasilja". Pravna pitanja pokrivao je i Savo Đurđić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu u penziji, kome list Danas, u vlasništvu Junajted grupe, redovno objavljuje kolumne. Tu je i pravnica Sofija Mandić, koja je 2022. bila u timu lidera opozicione stranke Srce Zdravka Ponoša. Za ekonomsko-finansijska pitanja bio je zadužen profesor Ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić, koji je bio guverner NBS dok je Demokratska stranka bila na vlasti. S njim je radio i profesor Fakulteta organizacionih nauka Vladimir Obradović, koga je javnost upoznala kao Đilasovog kandidata za gradonačelnika Beograda, kao i Ognjen Radonjić s Filozofskog fakulteta, koji se zalagao za samostalno učešće Đilasove koalicije Srbija protiv nasilja na izborima 2023. godine. Ovo udruženje građana činili su i profesorka u penziji Univerziteta Union Vesna Rakić Vodinelić i sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji Vida Petrović Škero i obe su bile potpisnice tzv. "Apela protiv govora mržnje", pisma podrške Đilasovoj Srbiji protiv nasilja 2023. godine.

Njihov rad, medijsko predstavljanje i naročito zaključak pokazali su da je Kurir bio na pravoj strani istine kad je razobličio ovaj politički projekat i argumentovano pokazao da je skupina koja se samoproglašeno i lažno predstavljala kao Anketna komisija bila zapravo mehanizam političke borbe određenih interesnih grupa, a utvrđivanje istine nikada joj nije bio cilj.