Haos koji ne nastao nakon emitovanja podkasta u kom su učestvovali profesor blokader Alek Kavčić, novinarka Suzana Trninić i politički analitičar Cvijetin Milivojević ne jenjava! Nakon što je Trninićeva iznela optužbe na račun Kavčića, koji joj je kako tvrdi nakon emisije upitio pretnje, unosio joj se u lice i poručio da se na tome neće završiti, pa nakon demantija Aleka Kavčića, oglasila se poslanica Zeleno levog fronta Biljana Đorđević koja je uputila kritike trećem gostu - Cvijetinu Milivojeviću.

Naime, budući da je Milivojević najviše komentarisao parlamentarnu opoziciju i izneo određene tvrdnje - poput one da je Dijana Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja protestuje ispred Skupštine Srbije i štrajkuje glađu svakog poslanika zamolila da ne ulazi u skupštinu - Biljana Đorđević reagovala je na te tvrdnje i direktno s eu sovojoj objavi na Iksu obratila ppznatom analitičaru.

Đorđevićeva je pre svega demantovala upravo tu tvrdnju o molbi Dijane Hrke poslanicima opozicije i naglasila da je te priče o Hrkinim molbama već demantovao Rastislav Dinić (ZLF) i naglasila da je Cvijetin Milivojević izrekao laž.

Alek Kavčić, Suzana Trninić i Cvijetin Milivojević u podkastu Albatros News Foto: Printscreen You Tube

"Dijana to meni nije rekla, a nisam čula ni da je to rekla nekome od mojih kolega. Ako je nekome i rekla, nije rekla svima. Umesto toga rekla je da prenesemo njene zahteve zbog kojih štrajkuje glađu. Ova laž služi da se kaže da ne slušamo Dijanin glas i da se prećuti a svakako umanji važnost toga da smo svi u svojim govorima, posebno onim na samom početku sednice, preneli njene poruke građanima Srbije", napisala je Đorđevićeva između ostalog u svojoj objavi.

Ona dalje u opširnom postu navodi sve što je Milivojević izrekao u podkastu objašnjavajući kako je analitičar netačno predstavio parlamentarnu opoziciju u svom izlaganju:

Kao najzanimljiviji deo Biljana Đorđević izdvaja onaj kada Cvijetin Milivojević kaže "kako normalna opozicija nije učestvovala na izborima 2020. godine".

"Ali kako ni normalni građani nisu glasali na tim izborima (čime je proglasio one koji su izašli na izbore "nenormalnima" - uključujući i ljude čiji glas je neophodan za smenu režima). A preko puta njega sedi Kavčić koji je na tim izborima učestvovao i onda postao agresivan prema Suzani Trninić zato što je baš to i istakla", navodi Đorđevićeva.

Na kraju svog obraćanja na Iksu, Biljana Đorđević ističe da je Cvijetin Milivojević ćutao na, kako je rekla, besmislenu raspravu o grupi građana i partiji. Naime, Kavčić je rekao da je DJB (Dosta je bilo) 2020. godine na izborima učestvovao kao grupa građana a ne politička stranka

"Ako ćemo tako, 2020. godine i Pokret slobodnih građana bio je grupa građana, kao i Dosta je bilo. Koalicija Moramo bila je grupa građana. Ja sam postala narodna poslanica ispred grupe građana. Kome polažu račun ljudi koji se predstavljaju kao analitičari a iznose neistine i čak i ne glume nepristrasnost?", upitala je na kraju Biljana Đorđević.

Inače, Cvijetin Milivojević se jedini od gostiju ovog podkasta još nije oglasio, iako ga je Suzana Trninić u svojoj objavi navela kao svedoka napada Kavčića na nju.

Redakcija Kurira pozvala je Cvijetina Milivojevića za komentar, ali on se na broj poznat našoj redakciji do ovog trenutka nije javio.