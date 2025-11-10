Slušaj vest

Napad hrvatskih huligana na Srbe koji su došli na izložbu u okviru Dana srpske kulture u prostorijama Srpskog kulturnog centra u Splitu - uz ustaške povike - pokrenuo je niz antisrpskih akcija širom Hrvatske a kulminirao je danas možda i još strašnijim aktom - opravdavanjem u medijima tih napada!

Naime, u zagrebačkom Jutarnjem listu objavljen je članak autora Gojka Drljače pod nazivom: "Zašto srpske institucije u Hrvatskoj još uvijek slave ljude koji su uništili srpsku pamet?".

Drljača se ne pita zašto je 50 maskiranih muškaraca nasilno prekinulo manifestaciju Dani srpske kulture - a taj napad pratili su grafiti u Splitu "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske", ali i pretnje smrću poslaniku i predsedniku SDSS Miloradu Pupovcu - već se pita zašto je izložba posvećena Dejanu Medakoviću.

Ovog srpskog istoričara umetnosti i akademika, predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, rođenog u Zagrebu, Drljača opisuje kao "čoveka koji je pripremao teren za politiku Slobodana Miloševića" i u tome nalazi opravdanje za ustaško divljanje od Splita do Zagreba.

Drljača dalje u tekstu pokojnog Medakovića naziva "političkim negativcem" i "potpunim bezveznjakom".

Foto: Printscreen Jutarnji.hr

"Tragedija je srpskog naroda u Hrvatskoj to što se u zemlji u kojoj je rođen Nikola Tesla – čovjek izrazito visokog kvocijenta inteligencije, koji se ponosio srpskim rodom i hrvatskom domovinom – zapravo više nema tko reći da se identitet Srba čuva sjećanjima na izrazitog političkog negativca i potpunog bezveznjaka: Dejana Medakovića.

Potpuno je nejasno zbog čega su srpske institucije u Hrvatskoj, SKD Prosvjeta i SNV, procijenile da će poboljšati status Srba kao nacionalne manjine tako što će na skupu u Zagrebu govoriti o nekadašnjem socijalističkom sekretaru Srpske akademije nauka i umjetnosti, bezveznom slikaru, pjesniku i povjesničaru umjetnosti", navodi Drljača u svojoj kolumni.

Drljači je, dakle, nejasno zašto bi Dani srpske kulture u Splitu bili posvećeni doktoru istorijskih nauka, jednim od najznačajnijih istoričara srpske umetnosti za period od 18. do 20. veka, čoveku koji je bio redovni član Evropske akademije nauka i umetnosti, čije je sedište u Salcburgu, koji je u Beograd došao 1942. godine iz ustaške NDH - i dugo živeo kao izbeglica, koji je pisao i o genezi mržnje između Hrvata i Srba...

To mu je nejasno ali mu je sasvim jasno zašto bi hrvatske neoustaše došle na kulturnu manifestaciju, maskirane, pune mržnje?! Naravno, susjedu je jasno - krivi su Srbi, kako drugačije, jer slave Dejana Medakovića, koji se nikada nije hteo vratiti u Zagreb, a i kako kaže Drljača - podržavao je Miloševića.

Dejan Medaković Foto: Kurir

"Je li se (Medaković) protivio Miloševiću – nije, nije se protivio. Nije bio član političkih stranaka. On je bio intelektualna podrška Miloševiću koja se nije mnogo isticala. Bio je politički oportunist, pasivno je podržavao Miloševića”, rekao je Korać za Večernji list.

Ne! Ništa ne može opravdati nasilje, mržnju i zločin. Ali okriviti žrtve, a ne zločince odavno je model kojim se služe hrvatski mediji i nacionalističke strukture kako bi opravdali i normalizovali nasilje prema Srbima.