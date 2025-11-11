Slušaj vest

Univerzitetski profesor u penziji i nekadašnji kandidat Dragana Đilasa za gradonačelnika Beograda Vladeta Janković omalovažio je narodnog poslanika Uglješu Mrdića i njegov štrajk glađu, ocenivši kao kao karikaturu, dok za isti postupak Dijane Hrke, majke nastradalog mladića u padu nadstrešnice, kaže da je herojski!

Janković u blokaderskom silu deli ljude na elitu i one manje vredne.

"Univerzitetski profesor u penziji Vladeta Janković ocenio je danas da su štrajkovi glađu koje su organizovali predstavnici Srpske napredne stranke (SNS) u više navrata tokom prethodnih godina imali izraženu karikaturalnu crtu, dok je čin Dijane Hrka načelan i u osnovi herojski postupak", piše tabloid Danas prenoseći Jankovićevu izjavu.

Profesor Janković dalje navodi da "ti ljudi" - misleći na ljude iz vlasti, iz SNS - ne štrajkuju zbog načela.

"Za taj čin je potrebna ljudska hrabrost i spremnost na žrtvu, a kod naprednjaka to više liči na nekakvo šegačenje. Oni od jedne uzvišene kategorije prave cirkus, koji predstavlja uvredu za svako poštovanja dostojno ljudsko biće koje je spremno da se bori za pravdu", kazao je Janković.

Po njegovim rečima, pre dva dana je imao čast da se upozna sa Dijanom Hrka koja je na njega, kaže, ostavila utisak nepokolebljive ličnosti koja je potpuno stabilna, orijentisana i svesna okolnosti.

Sramna izjava Jankovića dolazi u trenutku kada se Uglješa Mrdić nalazi u bolnici zbog veoma lošeg zdravstvenog stanja nakon 11 dana gladovanja.

"Mrdić ima problema sa pritiskom, nivo šećera u krvi nije dobar. infuzijom probati da to popravimo što pre. Takođe molim i gospođu Hrku da prekine štrajk glađu. Prošlo je toliko dana, koliko god da misli da joj je dobro, isto je mislio i Uglješa. Posle toliko dana dolazi do naglog pogoršanja stanja. Time što ona radi ozbiljno ugrožava svoj život i svoje stanje. Zbog nje i njenih najbližih, molim je i apelujem da prekine štrajk glađu. Postoje načini i metode da se svi izborimo za ono do čega nam je stalo", rekao je ministar zdravlja.

Dijana Hrka i dalje štrajkuje glađu, a kako saznajemo iz poverljivih izvora, studenti su zabrinuti zbog aktuelne situacije u ovom slučaju. Kako dalje saznajemo, neki od studentskih zborova izrazili su strah zbog nekoliko stvari koje se dovode u vezu sa Hrkom. Navodi se da je ne osuđuju zbog bola i gubitka, već zbog političkih ambicija i manipulacije tog bola.

