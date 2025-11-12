Slušaj vest

Od juče je i Generalštab ušao na listu stvari koje "žuljaju" studente blokadere.

Jučerašnji protest ispred kompleksa Generalštaba bio je prilika i da se lista zahteva proširi za tri nova: ukidanje leks specijalisa za kompleks i parcelu Generalštaba, poništavanje odluke Vlade Srbije od 14. novembra 2024. godine i vraćanje statusa kulturnog dobra Generalštabu i, na kraju, završetak istrage Tužilaštva za organizovani kriminal o zloupotrebi službenog položaja i urušavanju sistema zaštite kulturnih dobara.

Tako smo posle više od godinu dana došli u stanje u kojem se lista blokaderskih zahteva neprekidno produžava, odnosno novelira.

Ultimativno

Kako za Kurir ukazuje profesor Pravnog fakulteta u Beogradu - to je sve u duhu ovoga što nažalost i dalje vlada u društvu.

Vladan Petrov u studiju Kurir televizije
Vladan Petrov Foto: Kurir Televizija

- A to je stanje nepomirljivosti, nespremnosti na razgovor, a kamoli dijalog, postavljanje ultimativnih zahteva, koji na prvi pogled mogu da se smatraju i opravdanim, ali suštinski posmatrano oni podrazumevaju zadiranje u domen praktično svih grana državne vlasti. To pokazuje jednu konstantnu intenciju da se neformalne grupe i dalje postavljaju kao svojevrsni korektori državne vlasti, a čak i nekakvi vrhovni žreci pravnosti i moralnosti u našem društvu. Studenti u blokadi više nemaju onaj legitimitet koji su možda s početka i mogli da imaju i to ne samo zbog toga što okupljanja na koje pozivaju nisu zakonita i nisu toliko masovna, nego pre svega zbog toga što su oni, onako kako se predstavljaju, tipična tajna organizacija - smatra Petrov.

Ko ste vi?

On napominje i da postoji pluralizam među blokaderima, te je vidljivo i da se njihovi zahtevi i potezi međusobno sukobljavaju.

Geneza zahteva: Od istrage, preko finansija do izbora

Kada su državne institucije u potpunosti ispunile sva četiri zahteva sa kojima su studenti ušli u blokade fakulteta, oni su nakon neuspešnog protesta 15. marta izneli i peti zahtev u kojem su tražili sprovođenje detaljne istrage "u vezi sa pojavom koja je izazvala strah i paniku 15. marta duž Ulice kralja Milana".

Kada se i ta istraga završila, a samim tim i peti zahtev ispunio, na red je stigao i šesti - tražili su "hitno pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti i razrešenje direktorke UKCS, direktora Urgentnog centra, načelnika intezivne nege zbog dopuštanja neovlašćenog ulaska fizičkih i novinarskih lica u jedinicu intezivne nege UKCS bez zaštitne opreme i uz snimanje pacijenata, čime je grubo ugroženo njihovo zdravlje, pravo na privatnost i dostojanstvo".

U međuvremenu, zatražen je i onaj ultimativni i zapravo jedini zahtev a to je raspisivanje novih izbora. 

