Kada su državne institucije u potpunosti ispunile sva četiri zahteva sa kojima su studenti ušli u blokade fakulteta, oni su nakon neuspešnog protesta 15. marta izneli i peti zahtev u kojem su tražili sprovođenje detaljne istrage "u vezi sa pojavom koja je izazvala strah i paniku 15. marta duž Ulice kralja Milana".

Kada se i ta istraga završila, a samim tim i peti zahtev ispunio, na red je stigao i šesti - tražili su "hitno pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti i razrešenje direktorke UKCS, direktora Urgentnog centra, načelnika intezivne nege zbog dopuštanja neovlašćenog ulaska fizičkih i novinarskih lica u jedinicu intezivne nege UKCS bez zaštitne opreme i uz snimanje pacijenata, čime je grubo ugroženo njihovo zdravlje, pravo na privatnost i dostojanstvo".

U međuvremenu, zatražen je i onaj ultimativni i zapravo jedini zahtev a to je raspisivanje novih izbora.